Nu-i un se­cret, dar parcă prea adesea uităm asta. Din cei 4,8 milioane de salariaţi, 1,4 lucrează pentru stat, în adminis­tra­­ţie, instituţii sociale (edu­ca­ţie, să­nă­tate etc.) sau companii subor­do­na­te. Bugetari, carevasă­zi­că. Prin fi­rea lu­cru­rilor, bugetarii consu­mă din ce produc privaţii, adi­că restul de 3,4 mi­li­oa­ne. Dar tot aceştia din urmă plătesc şi ce­le peste 6 milioane de pensii. Unele, spe­ciale.La o privire superficială s-ar spu­ne că avem o productivitate de in­vi­diat, dacă acoperă aceste nevoi ale statului. Adevărul este însă că statul creşte şi înmulţeşte taxele şi impo­zi­tele, pentru a nu se sufoca. Şi ne stran­gulează pe noi, cetăţenii lui. În plus, se împrumută masiv şi la preţuri mari. Astfel, datoria publică a Ro­mâ­niei a ajuns la aproape 38% din Pro­dusul Intern Brut (PIB), adică apro­ximativ 64 de miliarde de euro. Da­torie cu dobânzi straşnice, pentru care a fost amanetat viitorul copiilor noş­tri. Bine, copiilor nu le prea pasă, fie pentru că aleg să părăsească ţara în pas voios, în căutarea unei societăţi pros­pere şi predictibile, fie pentru că prezentul le ocupă tot timpul. Aşa se face că peste 400 de mii de tineri, cu vârste cuprinse între 20 şi 24 de ani (aceea specifică formării şi uceni­ciei), n-au chef, nici să se şcolarizeze, nici să muncească. Şi nu doar că n-au apetit, dar nici măcar nu şi-au pus vreodată problema să lucreze sau să se pregătească în vreo meserie. Drept care, trai nineacă pe banii babacilor! Când n-or mai putea bătrânii, vor juca la loto. Sau se vor angaja la stat, că acolo nu-ţi trebuie musai califica­re, ci numai o bună recomandare. De la partid, eventual.Ce să mai zici? După ce că se nasc puţini, se nasc şi leneşi. Dar din vina noastră, nu a lor. Noi, generaţiile mature, le-am creat contextul şi le-am dat "modelele".Cert este că, în acest ritm vesel şi iresponsabil, de Zorba Grecul, statul român va deveni minimal. Nu din în­ţe­lepciune, ci din necesitate. Ba, poate că va fi minimalist de-a dreptul. Şi-atunci, şi pensionarii români vor emigra, lăsând, în sfârşit, loc liber migranţilor din Orientul Mijlociu.Am folosit atât de multe cuvinte, pentru a exprima o realitate simplă şi care poate duce la deces: forţa de muncă este puţină şi prost împărţită - peste o treime tăind frunze la câinii statului. Cauzele sunt şi ele uşor de identificat pentru o minte lucidă: de­fi­citul general de educaţie şi incom­pe­tenţa clasei politice. Prima o de­ter­mină pe a doua, iar a doua o perpe­tuea­ză pe prima. Mai precis, politi­cie­nii, care în şcoală au practicat co­ri­gen­ţa, nu doar că ne-au adus în si­tua­ţia de repetenţie, dar s-au îngrijit ca să nu vină din urmă vreo generaţie sal­va­toare. Plea­va, oda­tă ajunsă la pu­te­re, nu e în sta­re decât de catastrofe. Cât mai răb­dăm? Cât oa­menii vrednici vor sta deoparte.