Soluţii

Boala sufletului îmbolnăveşte şi trupul

Trei plante pentru vindecat îndoielile

De la o vreme, ieşim prea adesea înfrânţi din me­­ciurile pe care le purtăm cu viaţa. Nu e vorba de bătăliile mari, sociale, pe care nu le putem duce singuri, ci de bătăliile coti­diene pe care, cu un moral ridicat şi cu o menta­li­tate optimistă, le-am putea câştiga. Dra­­matizăm în ex­ces: un loc de muncă pe care îl pier­dem sau pe care nu putem să îl dobândim, adap­tarea greoaie la stan­dar­dele mult mai ridicate ale meseriei pe care altă­dată o fă­ceam fluierând, su­ferinţe familiale pro­vo­cate de tră­dări sau de lip­sa de dialog, pro­bleme le­­gate de vârstă şi de sin­gu­ră­tate - toa­te as­tea de­vin, adesea, motive de pa­ni­că, bariere de netre­cut. Şi, mult mai rău, motive de pier­dere a în­cre­derii în sine. În principiu, fie­care din noi ştie exact cine este şi ce poate; cu toate astea, schim­bările bruş­te de macaz ale vieţii ne pot arunca dincolo de calea ferată, la marginea drumului.Să vedem câteva împrejurări:- ne considerăm stăpâni pe meseriile noastre, dar după angajarea la o firmă sau o întreprindere parti­cu­lară, suntem mereu criticaţi- la locul de muncă suntem folosiţi sub capaci­tăţile noastre- ne paşte şomajul la o vârstă puternică şi activă- suntem remuneraţi sub posibilităţile noastre, dar ne e frică să cerem cât merităm- suntem avansaţi în serviciu, dar ne temem că nu vom face faţă aşteptărilor- partenerul ne mărturiseşte că s-a îndrăgostit de altcineva- primele semne de bătrâneţe observate în oglindă ne îngrozesc- copiii pleacă de acasă către viaţa lor, dându-ne sentimentul că nu mai suntem folositori- oferta noastră afectivă nu e înţeleasă, nu e primită sau e respinsă brutal- dialogul cu partenerul se întrerupe şi n-avem curaj să vorbim despre frustrarea pe care o simţim- tânjim după mai multă afecţiune şi n-avem curaj să mărturisim.Luate la întâmplare, exemplele acestea pot fi multi­plicate la infinit. Numitorul lor comun e că stâr­nesc nelinişte, nemulţumire şi neîncredere în faptul că le-am putea rezolva. Neîncredere în sine. Cu toate as­tea, ele nu reprezintă un motiv care să ne pună valoa­rea la în­do­ială, capacităţile noastre pro­fesionale, inteli­gen­ţa, uti­litatea în familie, calităţile personale, seduc­ţia. Mă­sura noastră nu depinde de o singură împre­ju­rare, de o singură apreciere, de un singur om. Mai la stân­ga sau mai la dreapta su­fe­rinţelor noastre, altci­neva este gata să ne ofere preţul pe care îl merităm. Re­cunoaş­terea ade­văratei noas­tre valori. Nu vă lăsaţi ţin­tuiţi de îm­prejurările negative ale vieţii, ele vă vor trage la fund. Căutaţi cât mai repede să aflaţi soluţii pentru un nou echi­libru menit să vă scoată din criză, să vă aşeze ia­răşi pe un pământ stabil.Nu dramatizaţi starea de panică în care vă aflaţi. Dimpotrivă. Consideraţi că vă aflaţi în faţa unui teri­to­riu necunoscut, pe care trebuie să îl cuceriţi. Ca să vă acomodaţi la noul context aşa de neaşteptat, renunţaţi mai întâi la mentalitatea de om învins. Prospec­taţi-vă cu luciditate calităţile mo­rale, profesionale sau fi­zi­ce (după caz) şi gân­diţi-vă cum le-aţi putea folosi. Aştep­tarea neli­niş­teşte. Fiţi mai degra­bă ofertanţi cu cali­tăţile dvs., ieşiţi cu ele pe piaţă, arătaţi ce puteţi. Gân­di­ţi-vă ce anume v-ar pu­tea ajuta în mod con­cret: o per­fec­ţionare profe­sio­nală, o discuţie de cla­ri­ficare a pro­blemelor, mai multă atenţie faţă de pro­priul com­por­ta­ment, o încercare de dialog. Şi, mai presus de toate, cău­taţi noi contacte. Solu­ţiile nu apar stând acasă şi jelind cu capul pe ma­să, ci prin căutarea per­se­verentă de noi relaţii.În situaţii critice, nu faceţi ca broasca pe care vrea s-o în­ghită un şarpe, paralizată de teama că n-are nicio şansă de a scăpa. Dezgropa­ţi-vă calităţile şi puterea, e clar că vă puteţi apăra! Pentru asta e impor­tant să vă reamintiţi calităţile dvs. Scrieţi pe o hârtie ceea ce ştiţi să fa­ceţi bine, indiferent că sunt lucruri mă­runte sau mari: de la croşetat şi re­paratul maşinii, la creşterea co­piilor şi îngrijitul gră­dinii şi, mai ales, la succesele obţinute pe plan pro­fesional. Apoi scrieţi cum sunteţi: sinceri sau loiali, oameni de cuvânt şi încredere, sim­patici şi cu umor, talentaţi la pictură sau la cântat. În sfârşit, la final, notaţi lucrurile pe care deja le-aţi izbân­dit în viaţă: absolvirea unei şcoli, a unui colegiu, a unei fa­cultăţi, dar şi realizarea unei familii unite sau învin­gerea unei boli. Fiţi siguri că va fi o listă bogată. Reci­tiţi-o cât se poate de des. Vă va ajuta să vă regăsiţi sen­ti­men­tul de încredere în sine.Îndoielile duc ade­sea la o apre­ciere de sine gre­şită. Ne simţim mai neputincioşi şi mai nea­tractivi decât suntem cu adevărat, pierduţi în spa­ţiu, respinşi, inutili, re­fu­zaţi. În cazul acesta e ne­cesară o privire obiectivă a altcuiva, cineva care să resta­bi­lească ade­vă­rul. Rugaţi o persoană cu care aveţi o re­la­ţie clară, nesu­biectivă - o prietenă, dacă e vorba de probleme familiale, sau un spe­cialist, dacă în cauză e profesia - să facă o apreciere realistă a situaţiei în care vă aflaţi. Vă va fi de imens ajutor.Îndoiala de sine este adesea o variantă a fricii. Vă e teamă ca nu cumva să dezamă­giţi, în cazul când vi se trasează o sarcină, sau - pe plan intim - să nu fiţi res­pinşi. Din ca­uza asta, rămâneţi pasivi şi speraţi să vă redobândiţi odată curajul, puterea de a vă descurca trium­fal. Atenţie! Visurile luate drept realitate sunt un mare pericol. Procedaţi fix pe dos. Ac­ţionaţi! În ciuda spai­melor dvs., depăşiţi-vă îndoielile. Nu vă îm­pin­ge nimeni să vă trans­­for­maţi într-un kami­kaze, lupta tre­­buie pre­gătită înainte, dar lup­taţi, chiar dacă vă tre­mură de frică genun­chii şi vă temeţi că vă veţi alege cu un vot de blam. Odată campania declan­şa­tă, veţi con­sta­ta cu surpriză că teme­rile dvs. au fost neînte­meiate. Şi chiar dacă nu va fi pân' la urmă un happyend, veţi fi mândri că aţi avut curajul să riscaţi şi să clarificaţi o problemă. Puterile nu se pot măsura fără risc.Dacă n-aveţi pe nimeni care să vă ajute, faceţi-o sin­guri. Spuneţi-vă cuvintele pe care vă place să le auziţi de la alţii, pozitive, bineînţeles! Le veţi găsi uşor, pu­nân­du-vă următoarele întrebări: "Ce sfat i-aş da cuiva care s-ar afla în situaţia mea?". Răs­puns (posibil): "Ai reuşit atâtea lucruri până acum. N-o să te împiedici de-un pai! Vei trece şi peste as­ta. Totul e să nu dezar­mezi şi să acţionezi!". În ca­zuri intime: "Nu îndura umi­linţa. Cere explicaţii şi pune condiţii ferme. Dacă nu există soluţii, re­nun­ţă". Umilinţele nu se uită. Feriţi-vă de vânătăile sufleteşti. Nu se vindecă niciodată.Nu uitaţi legea fundamentală a vieţii: că trupul şi su­fletul se determină reciproc. Dacă dormiţi prea puţin, as­ta vă va influenţa starea de spirit şi sănă­tatea. Deve­niţi nervoşi şi pierdeţi energie. Sau vă simţiţi terminaţi, de­­­primaţi. Dim­po­trivă, odih­niţi, lu­mea e în­con­jurată de o lumină pozi­tivă. Nu per­mi­teţi ca în­do­ie­lile să vă atingă şi tru­pul. Practicaţi metode de re­la­xare au­to­ge­nă, respiraţii complete, meditaţie, autosugestie. Suc­ce­sul apare mai repede dacă puneţi şi un CD cu mu­zică blândă, suavă, li­niştitoare.Persoanele care vă încon­joară v-au asigurat că îndo­ie­lile dvs. nu au temei. În adâncul ini­mii, cre­deţi la fel. Cu toate astea, mintea dvs. se învârte pe loc, ca o placă stricată, reluând, cu obsesie, acelaşi gând: "Şi dacă nu reuşesc?". Opriţi această vo­ce negativă interioară cu o pa­rolă. Spuneţi "Stop", de îndată ce vrea să vă neliniş­tească. Rostiţi cât de tare puteţi: "Stop!". Mutaţi-vă atenţia în altă parte, con­centraţi-vă pe o îndeletnicire concretă.Neîncrederea, îndoiala de sine sunt mai degrabă boli femeieşti. Majo­ritatea bărbaţilor n-au probleme de acest fel: bineînţeles că ei sunt cei mai tari din parcare, cei mai frumoşi şi cei mai deştepţi. Sunt daţi deoparte? Eroare istorică, care se va plăti! I-au pă­ră­sit iubita, ne­vasta? O să regrete ele amarnic! Orice greşeală se ex­plică prin împrejurări nepriel­nice. Fireşte, nu vă sfă­tuim să falsificaţi realitatea, nici să înfrumuseţaţi sta­rea reală a lu­crurilor, dar un strop de super­ficialitate masculină sigur e de folos.E bine să vorbiţi despre îndoielile dvs. cu oa­meni pe care-i cunoaşteţi şi în care aveţi deplină în­cre­dere. Dar cu nimeni altcineva. Există tendinţa să fim judecaţi du­pă mo­dul în care ne prezentăm. Să fim taxaţi pe ne­drept ca incapabili. În plus, nesi­guranţa dvs. se adân­ceşte pe măsură ce tot vorbiţi despre ea. Subconştien­tul dvs. ascultă. Programaţi-l mai bine într-un mod op­ti­­mist.Când ni se îneacă corăbiile şi credem că viaţa noas­tră s-a dus la fund, când frica de necunoscut ne transformă în neica nimeni, când ne-apucă groaza că trebuie să ne tre­zim dimi­neaţa, şi viaţa noastră nu mai seamănă cu ce-a fost, când ne cedează nervii şi gândurile strigă ca huhu­re­zii, na­tura ne oferă calea de a ieşi din starea de indis­po­ziţie. Iată trei plante, cu­noscute de medicina populară din tim­puri stră­­vechi, care acţionează rapid şi pe lungă durată, li­niş­tindu-ne temerile şi îndoielile.Este considerată remediul clasic prin­tre plantele antidepresive, un "medica­ment" bun la toate, care in­fluen­ţează nive­lul hormonal, redân­du-ne buna dis­po­ziţie şi alungând gându­ri­le ne­gre produse de cauze de tot felul. Testele me­dicale ara­tă că efectul sunătoarei este egal cu cel al antidepre­si­ve­lor de sinteză. Respec­taţi modul de folosire: o linguriţă de plan­­tă la o cană de apă, infuzie administrată de trei ori pe zi.Cei care se simt obosiţi şi nu mai suportă stre­sul coti­dian, excedaţi de problemele nere­zol­vate, îşi pot ame­liora starea făcând o cură cu ginseng vreme de 6-8 săp­tămâni. Efectul acestei plante me­dicinale originare din Asia este dat de vita­mi­nele B1, B2 şi estro­genul pe care îl conţine: hor­monul natural al stării de calm.Substanţele active extrase din rădăcina plan­tei liniştesc nervii şi relaxează. Efectul ei cal­mant şi som­ni­fer vine de la uleiurile eterice pe care le con­ţine. Se găseşte sub formă de tinc­tu­ră, ceai, ada­os de baie, dra­jeuri şi capsule. Respectaţi prin­ci­piile de administrare.