- Îţi mulţumesc, dar din păcate, vacanţa de anul ăsta n-a fost aşa de senină pe cât mi-am dorit. Familia noastră a fost lovită greu. Mai întâi s-a îmbolnăvit bunica din partea mamei şi, după trei luni grele, în care noi am tot sperat că se va înz­drăveni şi se va întoarce acasă de la spital, a murit. Apoi, la foarte scurt timp, s-a prăpădit şi bu­ni­cul, soţul ei: trăiseră îm­preună 70 de ani! La o săp­tă­mâ­nă du­pă el, am pierdut-o pe bu­nica lui Cos­min, soţul meu, o femeie atât de veselă şi de vie!, iar recent a mu­rit şi cealaltă bu­nică a mea, din par­tea tatei, o femeie ex­traor­di­nar de înţeleaptă şi cu suflet de ar­tist. Bu­­nica a fost învăţă­toa­re, dar era foarte pa­sionată de artă: cu­le­gea colin­de vechi, din Ardeal, şi chiar a mers la un studio şi le-a în­re­gistrat, ca să nu se piar­dă. Cân­ta minu­nat! La toate eve­ni­mentele de fa­milie, era o bucurie când în­cepea să cânte. Re­­cita splen­did şi avea o memo­rie fan­tas­­­ti­că. Era capabilă să recite, literalmente, de dimi­neaţa până seara... Şi-a re­gizat până şi înmor­mân­tarea: ne-a lăsat scris că nu vrea muzică de în­gro­păciune, ci Mozart, că vrea ca nimeni să nu plân­gă, că, în loc de colivă, să se servească torturi cu frişcă şi cu ciocolată, iar eu să-i aleg hainele, pentru că-i place gustul meu... A fost cum­plit. Toate dis­pa­ri­ţiile astea ne-au afec­tat profund, atât pe mine, cât şi pe Cosmin. Ne-am iubit bunicii mult, amândoi, iar ideea că nu mai poţi să-i suni la telefon şi să le auzi glasul, că nu mai poţi să te urci în maşină, să mergi la ei şi să-i strângi în braţe, să le simţi căldura şi afec­ţiunea, să le asculţi poveţele şi poveştile... Nu ştiu, dar după toate întâmplările astea, parcă nu mai pot să-mi fac planuri pe ter­men lung. Totul e atât de imprevizibil... De asta, va­canţa de anul ăsta a însemnat, mai cu­rând, o încercare de evadare din su­fe­­rinţă, de oblojire a sufletului. Am fost de vreo două ori în Maramureş, unde noi ne simţim foarte bine şi ne considerăm ca acasă. De ziua lui Cos­min am fost câteva zile în Italia, pe coasta Amalfi, un loc ex­trem de frumos şi de romantic, în care ne-am mai în­seninat sufletul, după care, ca să cele­brăm doi ani de căsătorie, am mers, împreună cu naşii noş­tri, în Malta. Apoi, pe 15 august, am re­venit la trea­bă, la prima repetiţie pentru unul dintre cele două noi proiecte pe care le am în teatru.- Da, îmi place la nebunie şi sunt fericită că joc foarte mult. La Tea­trul de pe Lipscani, joc în "Vine barza", ală­turi de Adriana Tran­da­fir, la sala Cinema Pro, în "Reservoir Cats" şi "Chat Chat Chat", în regia lui Ri­card Re­guant, iar din a­ceastă toamnă, fac parte din distri­buţia a încă două spectacole: "Bel­ve­dere", în regia Lianei Ceterchi, care va avea premiera în octombrie, şi "Bădăranii", în regia lui Cristi Toma, tot la Tea­trul de pe Lipscani, spectacol care va ieşi la public în no­iembrie-decembrie. Ambele piese mă bucură enorm! Unde mai pui că "Bă­dă­ranii" păstrează textul clasic, iar montarea e tot clasică! Asta mi se pare foarte important. Cred că se simte nevoia, în peisajul teatral românesc, de astfel de tex­te şi de astfel de montări solide, "cu picioarele pe pământ". În ce mă priveşte ca actriţă, mă fo­lo­sesc de reţete pro­fe­sionale care mi se potrivesc şi func­ţio­nea­ză. Mai ales în cazul comediei, pentru că - se ştie! - co­media e matematică pură: are nişte for­mule clare şi un ritm cu cadenţă limpede. Şi mai ales în cazul lui Goldoni: nici un regizor şi nici un actor, dacă urmăresc textele lui Goldoni, nu pot să iasă "pe lângă". Goldoni a fost un scriitor extraor­dinar de precis, care te conduce, indiferent de epo­ca în care îl joci, spre un succes sigur.- Sunt Margarita, soţia lui Lunardo, unul dintre bădărani, un personaj complet diferit de ce am mai jucat până acum şi absolut opus femeii care sunt eu în viaţa de dincolo de scenă. Or, ca actriţă, asta e extrem de incitant!- Da, voi lansa una foarte curând, la editura "Curtea Veche Publishing". Atât doar, că volumul acesta e foarte diferit de primul: dincolo de reţetele pe care le conţine, cartea e aproape un manifest pen­tru stil de viaţă, po­vestesc în ea lucruri per­so­nale, traseul care m-a determinat, fi­nalmente, să ajung să fiu atentă la ce, cum şi când mănânc. Cred că e un concept inedit: îmbi­na­rea dintre ex­pe­rienţa mea de viaţă - care m-a în­văţat că trupul e templul nostru, că trebuie res­pec­tat şi iubit (e "spaţiul" în care trăim şi fără el nu am exista).- Da, nu l-am lăsat deloc de izbelişte! Scriu des­tul de mult şi pe blog, pentru că oamenii sunt foarte interesaţi de postările mele, fie că e vorba de reţete, de modă, de călătorii etc. Am şi texte "cu poveşti", în care relatez diverse lucruri, dar am şi multe texte aplicate. Oricum, toate sunt gândite astfel încât să le fie utile cititorilor, dar să fie şi plăcute. Inclusiv reţetele, nu sunt "aruncate" aşa, pur şi simplu, pe pagină, ci vin şi ele cu o poveste. Uite, de curând, am făcut o budincă de conopidă, după care a trebuit să plec puţin de-acasă şi, când m-am întors şi-am vrut s-o fotografiez, ca ilus­tra­ţie pentru postare, ce să vezi?, n-am mai găsit decât resturi, pen­tru că soţul meu o devorase deja. (râde) Totuşi, am fotografiat ce mai supravieţuise şi am istorisit în text şi "incidentul" ăsta.- Indubitabil, în tot ceea ce scriu sunt absolut sinceră. Dar să ştii că genul ăsta de "onestitate pu­blică" e ceva care nu-mi vine tocmai firesc, adică mă mai lupt şi azi cu reflexul de a mă cen­zura. În anii de zile cât am lucrat în Pro TV, unde oamenii de la PR filtrau orice informaţie, astfel încât tot ce apărea în presă trebuia să fie de înţeles într-un sin­gur fel, să fie de neinterpretat, dez­voltasem un mecanism de autocenzură. Şi uite că el se do­ve­deşte a fi greu de în­frânt! Am ten­dinţa ca, uneori, să nu spun chiar tot, ca să nu se in­terpreteze cine ştie cum. Deci, încă mai trebuie să duc muncă de lămurire cu mine, pe frontul ăsta. (râde) Oricum, sco­­pul meu cu acest blog este să pun în lumină partea plină a pa­harului. Pentru că oamenii au des­tule "apăsări" în viaţa de zi cu zi şi pentru că eu însămi sunt o opti­mistă. Nu mă interesează deloc politica, ştirile negative, eveni­men­tele dezastru­oa­se. Nu caut ge­nul ăsta de in­teracţiune cu publi­cul. Şi se vede treaba că viziunea asta e apre­cia­tă, căci primesc reacţii pozitive, ba une­ori chiar entu­zias­te. Mai există, din când în când, şi răspunsuri ne­gative la postările mele, dar ele sunt doar excepţia de la regulă şi, de obicei, au alte motive în spate, n-au legătură reală cu arti­colele în cauză. Totuşi, le las şi pe acestea să apară pe blog, atât timp cât exprimarea este decentă.-Vrei să-ţi dau reţeta de budincă de conopidă, bu­din­că pe care mi-a mâncat-o Cos­min, îna­in­te s-apuc să-i fac nişte foto­gra­fii? Ingredientele sunt ur­mătoarele: 500 grame cono­pi­dă, 350 grame brânză te­lemea, 200 grame smân­tână, 2 ouă, piper şi sare, 2 linguri ulei de măsline sau puţin unt. Se fierbe conopida 5 minute, se amestecă într-un bol 250 gra­me de telemea rasă cu ouă­le, smântâna, sarea şi pi­perul. Conopida se scurge bi­ne, se mărunţeşte şi se adaugă în compoziţia din bol. Se un­ge o tavă cu puţin unt sau cu ulei de măsline şi se răstoarnă în ea compoziţia omo­genizată. Se rade deasupra restul de brânză (100 grame), după care tava se introduce în cuptorul încins dinainte. Se lasă la 180 de grade, vreme de 35-40 de minute. Sau vrei să-ţi explic cum prepar eu lapte de mig­dale? Am scris şi pe blog despre el, fiindcă e o minunăţie! E util persoanelor cu in­toleranţă la lac­toză, veganilor, celor care ţin post, dar şi nouă, ce­lorlalţi, întrucât are o sume­denie de be­neficii pen­tru sănătate: conţine vitamina B1; vi­ta­mina B2; vitamina E, "vitamina fertilităţii"; mag­­neziu; gră­simi "sănătoase", adică nesaturate, deci ajută la scăderea colesterolului rău şi la func­ţio­narea opti­mă a inimii. Laptele de migdale păs­trează stabil nivelul zahărului din sânge, deci e ideal pen­tru diabetici. În plus, dacă nu e îndulcit, laptele de migdale are puţine calorii.Ingredientele pentru reţeta mea: 1 cană de mig­­dale decojite, pe care le acoperim cu apă cu o seară înainte şi le lăsăm peste noapte să se hi­drateze; miere de albine, sirop de agave sau câ­te­va curmale, după gust, pentru îndulcire; seminţele dintr-o păstaie de vanilie; apro­ximativ 2 căni de apă, în funcţie de cât de concentrat vrem să fie lap­tele. Toate ingre­dien­tele se pun în­tr-un blender şi se ames­tecă bine. Apoi laptele astfel obţinut se stre­coa­ră printr-o sită fină, astfel încât să separăm pulpa de migdale, iar li­chidul să rămână curat, la fel ca lap­tele de origine animală. Pulpa poate fi consumată ca atare sau poa­te fi folosită ca să preparăm brânză raw-vegană. O alternativă la fel de gus­toa­să la lap­tele de migdale este lap­tele de orez. Pentru prepa­rarea lui avem nevoie de: 1 cană de orez fiert, 4 căni de apă, 1 linguriţă de mie­re, 1/2 banană bi­ne coaptă şi se­minţele dintr-o păstaie de vanilie. Mărunţim bana­na şi o punem într-un blender, îm­pre­ună cu restul ingredientelor. Ames­­tecăm bine. Strecurăm lichidul, la fel ca în cazul laptelui de migdale, şi gata! Savurăm! Iar la fi­nal să îţi ofer şi-un desert delicios: îngheţată cu pudră de ceai Matcha. Pentru o porţie, ai nevoie de următoarele ingrediente: 3 banane coapte, mă­runţite, 1/2 linguriţă de pudră de ceai Matcha, 2 linguriţe de miere şi 1-2 linguriţe de lapte de mig­dale. Pu­nem toate ingredientele într-un blender şi ames­tecăm bine, până obţinem un piure onctuos.Com­poziţia se transferă într-un vas potrivit ca mărime şi să dă la rece pentru câteva ore sau peste noapte. Îngheţata se serveşte simplă sau în com­binaţie cu alte tipuri de îngheţată de casă ori cu di­verse fructe. Ei, aş putea să continui la nesfârşit... Aş mai adăuga acum doar un singur lucru: "Bătrâ­ne­ţea la tinereţe se ţine!" As­ta era o vorbă a buni­cului lui Cos­min, o vorbă pe care eu o consider de ma­re în­ţe­lep­ciune. Dacă avem gri­jă de noi în ti­nereţe, dacă suntem să­nă­toşi şi fericiţi, ne vom păs­tra tinereţea pâ­nă la adânci bătrâneţi. Dar chiar dacă nu mai sun­tem la vârs­ta tinereţii, tot nu e prea târ­ziu ca să ne îmbu­nă­tăţim calitatea vie­ţii.