Am mare nevoie de ajutorul vostru. Sânul drept mi-a fost extirpat în mai, 2015. Din toamna lui 2016, a început să mi se umfle mâna dreaptă, cu tot cu dosul palmei, e foar­te grea, şi mă doare. Dacă mă poate ajuta cine­va, îl rog să-mi dea şi date de contact, preferabil număr de telefon. Vă mulţumesc.Citesc cu mult drag "Formula AS", găsind în cuprinsul ei informaţii din toate domeniile, îmbo­găţindu-mi cunoştinţele cu fiecare număr, săptă­mânal. Apelez la specialiştii dvs. şi la cititori, să mă ajute în unele probleme de sănătate pe care le am. Afecţiunile mele se manifestă astfel: nevralgia de trigemen o am pe partea dreaptă, cu parestezii dureroase la nivelul obrazului, al unei porţiuni mici a limbii, al buzelor. Mai prezint parestezii şi la 3 degete de la mâna dreaptă. Pro­babil, de la polineu­ropa­tie, de 2 luni prezint parestezii la picioare şi mâini, cu dureri ca nişte ace fierbinţi, cu muşchii contractaţi la nivelul cutiei toracice, parcă sunt strânsă într-un cor­set. În plus, am că­pătat şi o can­didoză bucală, orofa­rin­giană. Vă rog să mă ajutaţi! Precizez că am efectuat electromiografie pentru diagnosticul de polineuropatie, şi că nu am diabet. Colesterolul LDL - 230 mg/dl. Cu stimă şi cu mulţumiri,Fac un apel călduros la persoa­nele care au suferit de tiroidită auto­imună. Nepoata mea suferă de această boală de ani buni şi se tra­tează la Institutul Parhon, dar la toate controalele făcute, rezultatul este: boala staţionează. Are 35 de ani, nu consumă carne şi are o dietă vege­tariană pe care o respectă dar, cu tot tratamentul prescris, rezultatul e zero. În plus, are noduli la ambii sâni, chisturi ovariene pe care le-a tratat, dar fără rezultate. Are şi pulsul mare - peste 100 de bătăi pe minut, permanent, şi cauza nu o cunoaşte. Este o fire timidă, nu întreabă medicii curanţi care este cauza. Multe, multe mulţumiri! Aşteptăm un răspuns prin intermediul revistei.Mă numesc Steliana, sunt abonată la revista "Formula AS", din cuprinsul căreia am aflat des­pre boala celiacă şi am constatat că mă regăsesc în cele descrise.În urmă cu 6 ani, am slăbit până la 43 kg. De atunci, nu mai asimilez nimic, orice aş mânca. M-am adresat mai multor medici, dar nu am în­credere în ei! Toţi mi-au recomandat să mănânc, cu toate că aveau cunoştinţă de această boală (celiacă).În afară de această suferinţă, mai am Alzhei­mer, dar nici pe aceasta nu o pot trata corespunzător. Tratamentele indicate îmi fac mai mult rău decât bine. Îmi doresc să cunosc un medic care să-mi recomande vita­mine şi minerale cu indicaţii de admi­nistrare, sau alt mod de tratament (eventual naturist). Vă mulţu­mesc cu multă consi­deraţie.Ajutaţi-mă şi pe mine, vă rog, aşa cum aţi făcut-o de fiecare dată. Mă doare foarte tare degetul mare de la piciorul stâng, nu am răni, dar degetele au culoarea roz. Durerea a început de la talpă, este usturătoare şi înţepătoare. Există şi la piciorul drept, dar mai slabă, la stângul fiind insuportabilă. Degetele îmi sunt şi foarte reci. Am şi o amorţeală la mâini. Daţi-mi şi mie o părere, un sfat, vă rog.Soţia mea are boala uitării, face un tratament, dar orice sfat aţi avea şi pentru ea, este binevenit.Vă rog să-mi comunicaţi prin in­termediul revistei pe care o conduceţi, câteva amănunte referitoare la folosi­rea boabelor de soc şi a afinelor, în tratamentul diverselor boli. Mă inte­resează durata tratamentului şi doza zilnică. Menţionez că am probleme reumatismale şi tensiunea arterială mărită, pentru care am tratament medicamentos. Vă mulţumesc!Sunt o foarte veche şi "înrăită" cititoare a dvs. Vă scriu pentru a veni în ajutorul celor care suferă de colită şi a-i sfătui să bea (cu 20-30 minute înainte de cele trei mese principale) câte o ceaşcă de chefir (acea ciupercă care seamănă cu conopida şi trăieşte în lapte). Eu mi-am vindecat toată familia şi prietenii cu această ciu­percă, indiferent de felul colitei. Acum însă nu mai am ciupercă, căci am împărţit-o celor care aveau nevoie de ea. Din păcate, toţi, după ce s-au vindecat, au arun­cat-o sau, neglijând-o, au omorât-o. Îi rog pe cei care folosesc această ciu­per­că, să-mi dea şi mie, contra cost, cu plata ram­burs, o linguriţă din acest leac miraculos. Poate fi trimisă prin colet poştal, punând-o într-o sticluţă (flacon de medicamente) în puţin lapte. Le mulţu­mesc cu recunoştinţă. Vă doresc din inimă multă sănătate şi putere pentru a continua munca - deloc uşoară - dar atât de benefică pentru noi, cititorii.Ofer gratuit, celor ce doresc, bu­taşi de zmeur remontant (care dă două producţii pe an), frăguţi, mur fără ghimpi, irişi, muscari, roiniţă, vinca minor, şi hibiscus. Oferta este pentru cei din zona Bucureş­tiu­lui, nu pot asigura transport la distanţă. Vă mul­ţumesc!