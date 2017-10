Dragă Doina, îţi răspund urgent, prin interme­diul acestei reviste care mi-a salvat şi mie copilul. La recomandarea cititorilor, am ajuns la cabinetul naturist "Lacrima Naturii" din Bucureşti (tel. 021/659.66.82) unde i s-a recomandat Mycelcaps (este miceliul tuturor ciupercilor terapeutice antitumorale), preparat în Finlanda. Am solicitat studiul făcut pe loturi de pacienţi, cu rezultate uimitoare, şi, într-adevăr, băiatul meu este foarte bine. A avut o tumoră la plămâni, a fost operat, apoi a recidivat şi nu mai rezista la citostatice. Se simţea din ce în ce mai rău, dar după administrarea de Mycelcaps în doza calculată pe kilogram corp, analizele, după prima lună, au ieşit mult mai bine, iar acum nu am cuvinte să mulţumesc bunului Dumnezeu şi celor ce au contribuit la vindecarea lui.Cu mult drag vă recomand să aveţi încredere în Dumnezeu, că El vă va îndruma paşii acolo unde veţi avea vindecare. Vă spun acest lucru pentru că eu m-am rugat mult şi Dumnezeu apoi mi-a deschis această cale şi a făcut să ajung la acest cabinet.Cu drag şi respect,M-am gândit să răspund şi să fiu de folos pentru că şi mie mi-au fost de folos multe sfaturi şi reţete pe care le-am citit în "Formula AS". Şi eu am avut probleme cu această boală, însă acum mă simt mult mai bine.Un medic bun mi-a recomandat Ginkbicaps, Xilia­certabs (Vitamina C) şi o centură specială pentru spondi­loză cervicală şi mi-a spus că le pot comanda la tel. 0765/94.63.57. Iau 2 Ginkbicaps pe zi, după masă, 3 Xiliacertabs pe zi, între mese, şi folosesc centura pentru spon­diloză. I-am mulţumit din suflet dom­nului doctor, pentru că eu lucrez la birou, nu mă mai puteam concentra şi nu-mi mai puteam îndeplini cum trebuie sarci­nile de serviciu.Îi mulţumesc lui Dumnezeu că nu mai am ameţeli, am capul limpede şi nu mă mai doare. Respect tratamentul în con­tinuare.Multă sănătate vă doresc,Stimată doamnă Sorina,Procuraţi-vă unguentul Viamina F99 (în tub) produs în Franţa. Este excelent pentru dishidroză. Ungeţi degetele cu el, purtaţi mănuşi protectoare faţă de deter­genţi, atunci când lucraţi.Vă doresc vindecare rapidă.Stimată redacţie, ataşez răspunsul pentru d-na Laura N. din Bucureşti, cu rugămintea de a publica recomandările regretatului doctor Eugen Giurgiu, prezent adesea în paginile "Formulei AS".Cancer la sân, displazie mamară, metastaze, fibroză etc.Se va face următorul tratament, la alegere:* Se va pune cataplasmă cu mămăliguţă caldă pe sân, timp de minimum 10 zile sau până dispare afecţiunea. Pentru aceasta, se va face o mămăliguţă mai tare. Se taie o bucată de pânză cât să acopere zona afectată. Se pune pe pânză mămăliguţa în strat de 3-4 cm. Pe suprafaţa care se aplică pe piele se va pune tămâie în strat sub­ţire (dacă este gros, se va lipi sau poate produce răni). Se aplică cât mai fierbinte (să nu producă arsuri). Se face în fiecare seară, până la dispa­riţia afecţiunii.* Cataplasmă de rădă­cină de tătăneasă. Se fierb în 250 ml apă, 2 linguri de ră­dă­cină şi se pun, calde, pe o bucată de pânză, care se apli­că pe sân, cu plantă cu tot. Din când în când se umezeş­te cu lichid pentru a nu se usca.* Suc de morcovi şi varză - se prepară în canti­tăţi egale şi se iau câte 200 ml de suc proaspăt, înainte de a se oxida. Se adminis­trează de 3 ori pe zi, prefe­ra­bil înainte de mese, perioade lungi de timp. Se pre­feră varza roşie.* Un gălbenuş de ou, 1 linguriţă de ulei şi 1 linguriţă de miere. Se amestecă şi se întinde pe o pânză care se aplică pe sân zilnic, după ce se spală local. Deasupra se pune un nailon. Se ţine câte 2 ore zilnic. Se mai pot folosi câte 2 linguriţe de droj­die de bere zilnic pentru a suplimenta hrana şi a oferi organismului suficiente vitamine, în special din grupa B. Drojdia este şi ea bună şi, în acest caz, se vor lua câte 25 g zilnic.* Pentru evitarea infecţiilor, în timpul trata­mentului, este bine să se ia tinctură de propolis, câte 2 picături la fiecare 5 kg corp, de 3 ori pe zi. Se pune pe miez de pâine, se mestecă bine şi se în­ghite. Cea mai bună este tinctura de propolis de la Apicola Bucureşti, pentru că este mult mai activă, propolisul fiind recoltat de pe suprafeţe mai mari. Se poate lua perioade lungi de timp, fără să producă niciun efect advers. În plus, propolisul este singurul "medicament" care poate să elimine celulele necro­zate din organism. Este singu­rul antibiotic care nu are abso­lut nicio reacţie adversă sau nedorită în organism şi se poa­te lua perioade foarte lungi de timp, cu efecte deosebite pen­tru organism.* Se mai pot lua şi 2 căni de ceai de creţişoară pe zi.(Markerul tumoral care se poate face pentru sân: CEA sau CA 15-3)Vă recomand cu rezultate foarte bune: tablete cu complex de hesperidină, ghimbir şi curcuma; unguent pe bază de hirudină.Pentru schema de trata­ment am nevoie de mai multe date de la dvs. Mă puteţi con­tacta la telefon 0746/10.53.47.D-na dr. Cristina Aoşan, despre care s-a scris de mai multe ori în "Formula AS", are rezultate foarte bune în tratarea sclerozei laterale amiotrofice. Pu­teţi lua legătura cu dumneaei la tel. 0788/89.95.66 (marţi-vineri - 10-12) sau 0788/41.14.77 (luni-vineri, 14-16). Ca exemplu, d-na doctor recomandă lăptişor de matcă crud (4-8 ml/zi), tinctură de propolis (2x4-6 ml/zi), polen crud (10 linguriţe/zi). Se începe de la doze mici şi se creşte progresiv, până la dozele de mai sus. Tinctura de propolis se amestecă cu miere şi se ia pe stomacul gol, dimi­neaţa şi seara. Polenul se dizolvă în apă cu zeamă de lămâie (ori în sucuri de fructe, borş, iaurt), îm­preună cu lăptişorul de matcă; se ia dimineaţa, ini­ţial după micul dejun, apoi se poate încerca pe sto­macul gol. Citiţi mai multe aici: http://www.melidava.ro/educatie/ scleroza-multipla-in-terapie-naturista.html* Profesorul Gaviţchi, de la In­stitutul Oncologic din Mos­cova, recomandă ceai de dră­gaică (sân­ziene), planta fără ră­dă­cină. Florile proaspete şi mărunţite sunt opărite şi lăsate la infuzat 10 minute. Se pune o linguriţă cu vârf, pentru o cană de apă în clocot. Se prepară între şase-opt căni de ceai pentru o zi. Cu acest ceai se clăteşte şi se face gargară, cât mai adânc, de mai multe ori pe zi, iar în intervalele dintre gargare se bea din când în când câte o linguriţă. Umflăturile se retrag rapid, durerile cedează adesea încă din ziua a patra sau a cincea.Se pot alterna următoarele plante în programul de tratament: tătăneasă, afine, frunze de mestea­căn, păpădie, rădăcină de brusture, care scad prolifera­rea celulelor canceroase. Plantele pot fi folosite tot sub formă de ceaiuri, 7-10 zile.* Cercetătorii americani recomandă în cancerul bucal următoarele suplimente: Coenzima Q10 (îm­bunătăţeşte oxigenarea celulară). Se iau câte 100 mg pe zi. Usturoi - se iau câte 2 căţei de 3 ori pe zi. Extract de Shiitake sau extract de reishi (ciu­perci cu proprietăţi antitumorale). Ulei de seminţe de in, sub formă de capsule; câte 15 sâmburi de caise pe parcursul zilei. Argilă, pe cale internă şi externă (cataplasme aplicate pe gât).* Se recomandă şi zerul, care e bogat în lecitină şi calciu. O porţie de 30 g de proteină din zer, luată zilnic, inhibă proliferarea celulelor canceroase şi creşte funcţia inimii. E necesar să se adopte o dietă care să conţină crucifere (broccoli, varză, cono­pidă), legume portocalii, ulei de măsline extra­virgin, ulei de rapiţă presat la rece. Terapia Gerson recomandă programul de sucuri, 6-8 săptămâni, care să cuprindă un suc de portocale, patru sucuri de frunze verzi, 5 sucuri de mere şi morcovi, la care se mai poate adăuga şi terci de ovăz. Dacă persoana este slăbită, să urmeze un protocol mai puţin intens.Să se evite alimentele sărate, afumate, zahărul.Informaţiile menţionate mai sus nu se pot sub­stitui consultaţiei medicului specialist. Vă do­resc multă sănătate!Cunosc un caz foarte asemănător, al unei fetiţe căreia abia la un an i s-a pus diagnosticul de into­leranţă la lactoză. I s-au scos din alimentaţie laptele şi toate derivatele din lapte, iar acum, la 3 ani, este sănătoasă şi are o greutate normală.