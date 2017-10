Regula principală este să mă­nânci ce vrei, atât timp cât o poţi face doar cu ajutorul furculiţei, fără cuţit şi lin­gură (şi fără degete). Aceasta pre­su­pune să eliminaţi din alimen­ta­ţie su­pele, untul, margarina (şi orice se în­tinde pe pâine), pizza, fripturile etc. şi să consumaţi doar ceea ce se poate prinde cu furculiţa (se exclud ali­men­te­le tăiate bucăţi).În spatele siluetelor subţiri şi gra­ţioase, de statuete de porţelan ale japonezelor, stă un arsenal de reguli şi tradiţii străvechi, care se referă la arta culinară şi la servirea prepara­telor, pe care le respectă cu stricteţe. Iată câteva dintre ele:la fiecare masă, stomacul trebuie să fie pe jumătate plin cu alimente solide, un sfert cu lichid şi un sfert gol. Cu alte cuvinte, de la masă trebuie să te ridici un pic flămând.- fiecare fel de mâncare, de la umilul orez până la preparatele cu carne, îşi are propria farfurie minusculă, frumos aranjată, în funcţie de culoare. Mesele sunt trans­formate într-un mic ritual, în care elementul estetic joacă un rol important.Mâncarea thailandeză este una dintre cele mai condi­mentate din lume, iar aceas­ta are urmări benefice asupra siluetei. Condimentele nu doar că trezesc meta­bolis­mul din leneveală, dar înce­tinesc şi mâncatul. Când gura "arde", avem tendinţa să mâncăm mai încet şi mai puţin, şi, de asemenea, avem nevoie de apă, care umple stomacul.Nevestele otomanilor slăbesc cu ceai de pătrunjel. Se taie mărunt frun­zele, până se umple un sfert de cană, peste care se toarnă apă clo­cotită. Se acoperă şi se lasă 15 minute la infu­zat. Se beau trei ceaiuri pe zi. Pă­trunjelul este un bun diuretic, redu­ce balonarea şi echilibrează hormonii care contribuie la creşterea în greu­tate.