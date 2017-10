Pri­veşte melancolic cârdul de berze care s-au aşezat în forma literei V şi fac exerciţii de zbor. Parcă ar vrea să observe ceva numai de el ştiut. Îl pro­voc la vorbă şi-mi spune povestea în­tâm­plată anul trecut.Tot umblând de o viaţă prin toate fâneţele, luncile şi dealurile, culegând plante tămădu­itoare pentru oamenii cu nevoi, unchiul Marian s-a pri­cop­sit într-o zi cu un dar neaşteptat. Pe marginea unei bălţi, unde vroia să adune nişte pătlagină, foarte bună pentru o mulţime de suferinţe, a zărit printre ierburi o barză care nu mai putea să se ridice de la pământ. S-a apropiat încet, cu băgare de seamă, ca nu cumva să o spe­rie. Ar fi putut să-l atace, aşa cum li s-a întâm­plat altor con­să­teni, în situaţii similare. A vorbit cu ea, a mai lăsat-o o vreme, apoi iar s-a mai apropiat puţin şi, tot cule­gând la plante, pasărea a văzut că el nu putea fi un pericol. Ba s-a târât singură câţiva metri spre el. Necazul ei venea de la o aripă. Era ruptă de la jumătate. Probabil o lovise vreo maşină, când traversase drumul către baltă. De mâncat putea să mănânce pe malul apei câte broaşte vroia, se făcuse cam dolofană, însă de zburat, nici vorbă.Când mergea, aripa rănită îi atârna, măturând pământul cu ea. Era cocoţată pe picioroange înal­te şi subţiri, de culoare roşie sângerie. Cio­cul, tot roşu, era unealta ei cea mai de folos, nu­maidecât culegea prada şi o înghiţea. Biata bar­ză, dacă o fi avut de clocit ouă sau de îngrijit niş­te pui, nu mai putea face nimic. "M-am gân­dit că aş putea s-o iau acasă şi s-o ţin prin curte până se însănă­toşeşte", spune unchiul Marian. "S-a lăsat prinsă, băgată într-un sac, dar cu capul afară, şi dusă cu maşina până în curtea noastră. I-am dat drumul printre găini şi raţe, dar toate au fugit în spatele casei de frică. Barza mergea şontâc-şontâc, în recunoaştere prin toată curtea, studia purcelul printre uluci, se uita speriată la căţel, apoi a primit un stuchit de la motanul care s-a zbârlit tot şi era să-i sară în spinare. Cam nicio vietate din curte nu era bucuroasă de ve­nirea ei în ogradă. Singurul ei prieten eram eu. Se plimba după mine prin toată curtea, aşa strâmbă, cum putea ea să meargă. Am botezat-o Bărzuca. I-am pus o atelă de lemn şi i-am legat aripa ruptă cu o fâşie de pânză. S-a vindecat în câteva săptămâni. Cât a fost bolnavă, alergam zilnic la baltă cu găleata după broaşte. Se învă­ţase să fie servită. S-a pro­dus şi un ataşament al ei faţă de mine, o depen­denţă. Vindecată fiind, începuse să zboare, se ducea singură la baltă, dar seara venea tot în curte să doarmă. Îi făcusem un culcuş din paie într-un coş de nuiele. Dacă nu eram prin curte, mă căuta, stătea la uşă până ieşeam din casă, apoi umbla du­pă mine peste tot. Avea un obicei specific spe­ciei lor, să clămpăne din cioc. Nu mi-am dat sea­ma care era motivul când începea să toace, parcă avea două beţe pe care le lovea încontinuu. Des­tul de amuzant, poate credea că sunt şi eu o barză şi vroia să-mi spună ceva". Apoi, într-o zi, deşi cu inima grea, unchiul Marian a dus barza înapoi, la baltă, în lumea ei. N-a părăsit-o pe loc. Cu o undiţă aruncată în baltă a stat o jumătate de zi să vadă ce face. Barza, tot pe lângă el. Când a plecat către maşină, ea a luat-o în zbor şi a ajuns înain­tea lui, aşteptându-l la portieră. Unchiul n-a bă­gat-o în maşină, dar când a ajuns acasă, barza îl aştepta în curte. "Am început să merg la pes­cuit în fiecare zi cu barza după mine", spune unchiul râ­zând, "în speranţa că la baltă voi găsi alte berze ca­re s-o atragă şi pe ea în anturajul lor". Aşa a şi fost. După mai multe zile de stat pe baltă, s-a întâmplat să fie adoptată de alte berze, care au început să se adune pentru pregătirea zborului spre ţările calde. Şi astfel s-a întâmplat mi­nunea: am redat-o pe Bărzuca neamului ei băr­zesc. Dar ce să vezi! Anul acesta, în primă­vară, când s-au în­tors berzele, Bărzuca mea a venit glonţ să mă viziteze, aterizând în mijlocul curţii. Am văzut-o pe fereastră. M-a înduioşat nespus de mult gestul ei. Când am ieşit în curte, mi-am dat drumul la la­crimi. A venit lângă mine şi mă privea. M-am a­pro­piat şi am mângâiat-o pe aripa care fusese bol­­navă. A stat cu ochii în­chişi. Apoi a făcut câ­te­va ture prin curte şi a zbu­rat. Apoi cred că s-a a­pu­­cat de clocit, că nu şi-a mai făcut apariţia. O voi aştepta şi la primăvara viitoare. M-am legat de ea sufleteşte. Nu ştiu cât de deştepte sunt ber­zele şi cât de sentimentale, dar aceasta era deo­se­bi­tă. A vrut să-mi mulţu­mească pentru binele pe ca­re i l-am făcut. Din câţi prieteni am, niciunul nu m-a făcut vreodată atât de fericit când l-am revăzut, aşa cum m-a bucurat venirea Bărzucii mele".