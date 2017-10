Este unul dintre cei mai mari muzicieni ai secolului, genial, în egală măsură, ca in­ter­pret şi compozitor. În cei peste 40 de ani de activitate a rupt inimile, mai întâi cu melo­diile compuse pentru trupa The Police, şi mai apoi cu cele compuse pentru cariera lui de solist: "Ro­xanne", "Englishman in New York", "Shape of My Heart", "Fields of Gold " etc. Aclamat, nu o dată, la Bucureşti, luna aceasta, clujenii melomani au oca­zia să-l vadă şi să-l asculte în premieră, cu pri­lejul promovării celui mai nou disc, intitulat "57th & 9th". Este cel de-al 12-lea album de studio al solistului şi a fost lansat în noiembrie 2016."57th & 9th" reprezintă o întoarcere la origini pentru muzicianul britanic, fiind primul disc pe care Sting se reîmprieteneşte cu rock-ul, după 13 ani în care a cochetat cu muzica clasică, cu pop-ul şi cu jazz-ul. "Simt că Rock'n'roll-ul face parte din ADN-ul meu. Îmi place să-mi surprind fanii. Dacă am compus şi cântat 10 ani muzică esoterică, acum multă lume se aşteaptă să compun numai aşa ceva. Ei bine, am avut chef de ceva nou, de puţină ener­gie. Există şi nişte momente folk pe discul acesta, ca şi nişte bucăţi mai liniştite, dar nu este un album cu muzică de lăută!", spunea el.Gordon Matthew Thomas Sumner (cunoscut sub numele de scenă drept Sting) a străbătut un drum lung, din casa tatălui său, lăptar în orăşelul Wallsend, din nordul Angliei, şi până în topul 10 al "Celor mai bogaţi oameni din industria mu­zicală britanică". Un drum pe care şi l-a deschis singur, după ce s-a îndrăgostit, la vârsta de 10 ani, de o chitară uitată, într-un colţ al casei, de un prieten al familiei. A învăţat să cânte la ea şi a excelat în aşa măsură, încât azi deţine nu mai puţin de 16 premii Grammy, 3 Brit Awards, un Glob de Aur, un Emmy şi multe alte distincţii, printre care şi o de­coraţie acordată de regina Marii Britanii. Are chiar şi propria-i stea, pe bulevardul vedetelor de la Holly­wood.Chiar dacă la 66 de ani, câţi a împlinit, Sting nu mai este la fel de "verde" ca odinioară (deşi arată ca la 30 de ani, cu ajutorul sportului şi al yoga), el nu este pregătit să se retragă. "Mă îndrept cu paşi repezi către cea de-a 3000-a reprezentaţie a mea. Nu am însă de gând să ies la pensie. Sunt un muzician călător şi, cel mai probabil, voi muri tot acolo sus, pe scenă", se confesa el într-un inter­viu recent. Dar nu vârsta din buletin este cea care îi pune beţe în roate în ultima vreme lui Sting, ci sănătatea: "Sunt surd! Nu la fel de surd ca Brian Johnson (solistul AC/DC n.r.), însă, pe-aproape... Am nevoie şi de ochelari la citit... Dar cea mai pă­cătoasă dintre toate este artrita. Am artrită la ară­tătorul de la mana dreaptă - artrita basistului. Am făcut însă terapie cu plas­mă, printr-un procedeu extrem de dureros şi di­fi­cil, dar acum pot măcar să-mi folosesc degetul", măr­turisea muzicianul. Sting are un mental ex­trem de puternic, dobândit printr-un stil de viaţă cu­rat: un regim macro­biotic bazat pe cereale, legume şi fructe de sezon, meditaţie, aerobic, aler­gare - toate îl ajută să se menţină în for­mă şi să înfrunte vârsta.Iar dacă Sting nu este pregătit să renunţe la sce­nă, nici fanii lui nu prea sunt dispuşi să renunţe la plăcerea de-al vedea în concert, plătind adesea su­me exorbitante. "Noi, artiştii, aducem bucurie oamenilor. Nu-i exploa­tăm şi nu îi torturăm şi de aceea cred că ne iu­besc... Admit că uneori sunt la mijloc sume colo­sale de bani, dar trebuie să îmbrăţişezi câteo­dată şi extravaganţa şi dărnicia lor, şi să te bucuri de absurditatea asta a vieţii", spunea artistul, care a cântat de multe ori în cercuri restrânse, pentru avuţii lumii.Considerat de mulţi un excentric, milionarul britanic i-a avertizat deja pe cei 6 copii ai lui (doi din prima căsătorie, cu actriţa Frances To­melty şi patru din căsătoria cu producătoarea Trudie Styler), că nu vor moşteni mare lucru de pe urma lui. "Toţi copiii mei au emigrat în America. Sunt independenţi. Am creat valuri în presă, în 2014, când am declarat că nu le las niciun sfanţ, dar ei nu au fost sur­prinşi, căci ştiau deja asta. Îi ajut şi am grijă de ei şi le-am oferit şan­sa să înveţe în cele mai bune şcoli din lume, însă i-am învăţat şi cu mun­ca. Nu vreau să le ră­pesc şansa şi plăcerea de a-şi crea propriul lor drum în viaţă. Părinţii mei n-au avut nimic să-mi ofere şi uite unde am ajuns. Sunt mândru de ce am reuşit să reali­zez de unul singur şi vreau să le ofer şi lor şan­sa de a se realiza sin­guri, fără ajutor. Nu vreau să-i umilesc oferindu-le totul pe o tavă de ar­gint", spu­­nea artistul, într-un interviu recent. Deşi ar cam avea ce să le ofere: recent, averea lui a fost evaluată la 180 milioane de lire sterline. Dar co­piii lui Sting par să fie întrutotul de acord cu el şi încearcă să-şi creeze propriile cariere. Doi dintre ei: Joe Sumner (41 de ani) şi Eliot Sumner (27 de ani) i-au călcat pe urme şi sunt muzicieni, Fuschia (35 de ani) şi Mickey (33 de ani) sunt actriţe şi fotomodele, ca şi fraţii lor mai mici, Jake (32 de ani) şi Giacomo (22 de ani).