Brutal cu femeile

Privind eclipsa

Războiul cu Hillary

Spaima generată de ideea că orice eclipsă ar fi de rău augur nu este întemeiată. Trebuie să recu­noaş­tem, însă, că aceste întâlniri între Soare şi Lună, care se petrec de patru până la şase ori pe an, au dobândit, în cursul istoriei, reputaţia de-a fi mesageri ai unor evenimente preponderent nefaste.În astrologia tradiţională, eclipsele de Lună erau interpretate ca având repercusiuni în primul rând asupra poporului (dat fiind că Luna stăpâneşte "norodul", cum se spunea pe-atunci). În consecinţă, eclipsele de Lună erau privite ca fiind precursoarele unor vremuri grele pentru locuitorii ţării, fie din pricina faptului că apăreau perioade de foamete, fie că se petreceau cataclisme naturale. Eclipsele de Soare, în schimb, erau văzute ca un semn că domni­torul ţării respective va trece prin dificultăţi, care aveau să afecteze, sub o formă sau alta, şi soarta ţării în ansamblu.Donald Trump s-a născut la data de 14 iunie 1946 (zodia Gemenilor), la ora 10:54, în Jamaica, New York. La ora aceea, o eclipsă totală de Lună era în plină desfăşurare în zodia Săgetătorului. Soa­rele şi Luna se gă­seau, aşadar, în zodii opuse. Chiar şi atunci când Soarele şi Luna se găsesc în opoziţie, fără să fie întrunite con­di­ţiile unei eclipse, adică la fiecare Lu­nă plină, persoanele născute cu această opoziţie au probleme cu privire la armo­ni­za­rea personalităţii lor raţionale cu latura lor emo­ţio­nală, simţitoare. Asta, pentru că Soarele reprezin­tă atri­butele masculinităţii şi Luna pe cele ale fe­minităţii. Aceste persoane întâmpină dificultăţi în a concilia felul lor de a gândi cu modul lor de a simţi. Din această cauză, ele simt de cele mai multe ori nevoia de a se expune unor circumstanţe dificile sau con­flic­tuale. Situaţiile confruntaţionale îi ajută să îşi înţeleagă mai bine propria personalitate, pentru că în situaţii extreme ne e imposibil să purtăm obiş­nuitele noastre măşti sociale, şi astfel ajungem să aflăm cine suntem cu adevărat. Făcând un exerciţiu de imaginaţie, atunci când Luna plină se petrece în condiţii de eclipsă, aceste tensiuni interioare între gândire şi simţire sunt ridicate la puterea a doua. O reputată cunoscătoare a zodiacului, Julie Dem­bovski, scrie în "Eclipse Babies", că cei născuţi sub o eclipsă de Lună sunt expuşi unor situaţii de viaţă deosebit de turbulente şi că le vine mai greu decât altora să îşi descopere şi să-şi păstreze echilibrul emoţional. Ea consideră că cei expuşi acestei pu­ternice influenţe trăiesc cu senzaţia că evoluează în mijlocul unui haos continuu, căruia se străduiesc din răsputeri să-i facă faţă. Alt efect al eclipsei de Lună la naştere este nevoia de admiraţie şi aprobare publică, o nevoie exagerată de popularitate. Rela­ţiile de familie, mai ales cu mama şi, în general, cu femeile sunt adeseori disruptive.Astrograma de referinţă pentru Statele Unite, aşa cum este folosită de majoritatea astrologilor, plasează acest conglomerat unic de naţiuni sub semnul Racului (4 iulie 1776, ora 17:13, Phila­delphia, Pennsylvania). Racul este zodia gu­ver­nată de Lună, deci SUA ar avea de profitat de pe urma unui preşedinte în astrograma căruia Luna să fie puternică şi bine aspectată. În mod cert, un preşedinte născut sub eclipsă totală de Lună nu este de bun augur. Mai ales că Luna cea eclipsată a lui Trump se găseşte taman în Casa a patra, Ca­să gu­ver­nată de Rac şi de Lună. Acest plasament ne indică un Trump care bâjbâie în beznă când vine vorba despre casă, familie, neam, rădăcini şi, nu în ultimul rând, femei. Biografia lui de până acum nu a făcut decât să confirme această interpretare.În mod normal, Luna în Săgetător, aşa cum se află în cerul natal al lui Trump, generează deschi­dere, toleranţă şi simţ al dreptăţii, când vine vorba despre naţii, culturi, tradiţii diferite de cele natale. Când nu este bine aspectată (ca la el, cu luna în eclip­să) produce o fire "capricioasă, nepăsătoare, care nu ia nimic în serios, lipsită până şi de cea mai elementară prudenţă. Pro­duce dragostea pentru jo­curi, pentru aventură sub toate formele sale şi un spi­rit rebel, care se opune ori­cărei forme de tutelă. În căutare de orizonturi mereu noi, face dificilă o stabili­zare într-un loc (...). Călă­toriile în străinătate ris­că să fie însoţite de mul­te dificultăţi, cauza­te în cea mai mare parte de propria neglijenţă sau de igno­rarea anu­mitor legităţi ori tradiţii ale ţării res­pective. A­ceastă instabilitate în­năs­cută va fi cauza unui număr mare de eşecuri", spune reputatul autor francez Georges Antares.Dar când Luna în Săgetător cade pradă eclipsei totale, aceste slăbiciuni se pot manifesta încă mult mai pregnant. Este imposibil să ignorăm accentele xenofobe ale preşedintelui american, care a con­si­derat că un simbol al mandatului său ar trebui să fie "marele zid mexican". Nu putem să nu facem re­fe­rire aici la exemplul opus, şi anume, la unul din cei mai populari preşedinţi americani, Ronald Reagan, al cărui discurs istoric de la Berlin, din 1987, a fost un puternic apel de desfiinţare a obstacolelor me­nite să separe oamenii. Discursul său inspiraţional este considerat un puternic impuls moral către des­chi­dere şi democraţie, care a condus la demolarea Zidului Berlinului, în octombrie 1989. Cum putem califica, atunci, iniţiativa contrară a preşedintelui Donald Trump, cel care a reuşit recordul de a atinge cele mai scăzute cote de popularitate, la scurt timp după alegerea sa? Putem spune oare că Ronald Rea­gan a fost un actor, care şi-a dorit să devină Pre­şedinte, pe când Trump este un Preşedinte, care se doreşte actor?Eclipsele se petrec mereu în apro­pie­rea Noduri­lor Lunare. Este însă o mare diferenţă între o eclipsă care activează Nodul Lunar Nord (NN) şi o eclipsă care activează Nodul Lunar Sud (NS). Astro­logul Paul Sanders descrie nuanţat aceas­tă diferenţă. El arată că "eclipsa pe Nodul Nord produce o persoană care ştie instinctiv ce are de făcut pentru a-şi atin­ge scopul în viaţă şi se străduieşte activ în sensul aces­ta". În schimb, potrivit lui Sanders, eclipsa care acti­vează Nodul Sud, cum se întâmplă în cazul lui Donald Trump, produce persoane care au tendinţa de a se refugia cu uşurinţă într-un comportament, învăţat în decursul vieţilor anterioare, cu care se simt con­for­tabil dar care nu îi ajută să evolueze, nici să în­veţe lucruri noi şi utile în viaţa prezentă. Este o poziţie la care oamenii se cantonează în compor­ta­mente stereotipe. Sanders afirmă: "În cazul lui Donald Trump, este vorba de naşterea sub o eclipsă lunară în apropierea Nodului Sud şi în Casa a patra. În această poziţie, se vede că avem de-a face cu o persoană foarte intuitivă, care este totuşi înclinată să intre într-o sumedenie de încurcături, deoarece emoţiile sale sunt ancorate în scenarii din trecut şi îi vine greu să se orienteze către lecţiile care-l îndreaptă către viitor. Efectul zodiei Săgetătorului se manifestă printr-o directitudine pronunţată şi brutală. Se manifestă într-o manieră foarte activă şi expansionistă, care însă nu-i permite sufletului său să-şi îndeplinească menirea. Acest lucru se vede din felul în care abodează chestiunile legate de rasă şi etnicitate, afacerile sale imobiliare, atitudinea sa faţă de familie, femei şi, posibil, mamă, de ţară, naţiune şi trecut, toate acestea fiind teme legate de Lună şi Casa a pa­tra".Comparând as­tro­grama SUA cu cea a lui Do­nald Trump, nu putem să nu con­statăm două lucruri. Primul, că Luna aflată în eclip­să to­tală la naşterea lui Trump e în aceeaşi zodie cu Ascendentul SUA , şi anume în Săge­tător. Ascen­den­tul reprezintă ima­gi­nea pe care o prezen­tăm lumii - imagine pe care Luna eclip­sată a lui Trump vine să o întunece, con­trazicând imaginea istorică a SUA, aceea de ţară a valorilor democratice şi cu deschidere către întreg restul lumii. Al doilea aspect ţine de faptul că Soa­rele în Gemeni al Preşedintelui Trump îl contac­tează pe Marte, care se găseşte în Casa a VI-a în astrograma SUA. Această casă astrologică este una deosebit de complexă. În astrograma unui popor descrie, printre altele, duşmanii declaraţi şi răz­boaiele, dar şi tratatele şi alianţele. Marte în Ge­meni, în astrograma SUA este un Marte rezonabil, abil diplomat, dornic să câştige putere prin interac­ţiu­nea cu alţii, nu prin conflict. De asemenea, con­feră un simţ justiţiar propunţat, mai ales când un asociat sau aliat este atacat. Trump vine să schimbe această situaţie, căci Soarele şi Uranus peste Marte îl incită pe acesta din urmă la acţiuni impulsive, care vin ca o explozie de energie nestăvilită şi ale căror consecinţe ulterioare pot scăpa lesne de sub control.Întreg anul astrologic 2017 poate fi descris drept un uragan de testosteron, la cel mai înalt nivel, pentru că întruneşte energia aşa-numitelor planete ale masculinităţii: Soarele şi Marte. Soarele guver­nează Leul, iar ascendentul lui Trump este în Leu. Ghiciţi ce planetă se află în conjuncţie exact peste ascendentul lui Trump? Marte. Ei bine, eclipsa din 21 august s-a întâmplat exact peste ascedentul lui Trump şi peste Martele lui. Eclipsa totală de Soare din 21 august a fost supranumită "marea eclipsă americană", din pricina faptului că a fost vizibilă de pe întreg teritoriul Statelor Unite, iar ceea ce se ştie fără drept de tăgadă despre eclipse este că ele afectează în primul rând ţările în care sunt vizibile. Iar dacă ne amintim aici şi faptul că eclipsele de Soare îi vizează în primul rând pe cei care conduc o ţară, începem să ne dăm seama în ce măsură poate fi afectat statutul lui Donald Trump de acest feno­men celest. Mai precis, de un­de - prin eclipsa totală natală de Lună, în Să­getător - Trump era oricum în beznă cu privire la abordarea adecvată a poporului, familiei şi a fe­meilor din viaţa sa, acum, bez­na pogoară şi asupra mo­du­lui în care trebuie să-şi ma­nifeste autoritatea şi asertivi­tatea în lume. Nevoia de-a se impune cu orice preţ pentru a câştiga o autoritate şi o popu­laritate care s-au cam dus pe apa Sâmbetei şi, în politica internaţională, poate avea con­­secinţe nefaste nu doar asupra celui de-al 45-lea preşedinte american, dar şi a poporului pe care îl conduce.Cei mai mulţi oameni cred că în ziua eclipsei urmează să se întâmple evenimente de o mare sem­ni­ficaţie. Uneori - arareori - acesta este şi cazul. Dar de regulă, eclipsele sunt precursori ai unor eve­ni­mente care urmează să se producă într-o anumită perioadă de timp. Varianta cea mai simplă de inter­pretare a eclipselor e că după o eclipsă de Lună, anumite evenimente importante urmează să se de­ruleze pe o perioadă de circa o lună de zile, iar ca urmare a unei eclipse de Soare, situaţiile prefigurate de eclipsă se petrec în decursul unui an de zile. Exis­tă însă şi metode mai detaliate sau mai sofis­ticate de a aprecia durata influenţei pe care o exer­cită o eclipsă. Astfel, părintele astrologiei tradiţio­nale engleze, William Lilly, considera, în "Annus Tenebrosus or the Dark Year", că pentru a ne da seama de durata efectelor unei eclipse totale de Soare, trebuie să luăm în calcul un an, pentru fiecare oră de eclipsă. Eclipsa de anul acesta a durat 2 ore şi 20 de minute, în consecinţă, ne putem aş­tepta ca preşedintele american să se confrunte cu urmările generate de această eclipsă vreme de circa doi ani şi opt luni.În general, eclipsele din Leu atrag după sine: "pierire sau nenorociri pentru capetele încoronate, nobili ori persoane de bună calitate; ruina şi distru­gerea unor clădiri străvechi, a unor palate sau biserici şi o lipsă a cailor şi grânelor". Iar dacă tot l-am adus în discuţie pe William Lilly, să vedem ce are acesta de spus despre o eclipsă de Soare care se produce ca cea din august, la 28 de grade 58 de minute. În primul rând, îl întâlnim din nou pe belicosul Marte, care stăpâneşte toate eclipsele ce se petrec între 20 şi 29 de grade în Leu. Cu o ase­menea planetă guvernatoare a eclipsei nu ne mirăm că Lilly spune că o astfel de eclipsă prevede situaţii legate de captivitate, asedierea unor oraşe, profa­narea unor lăcaşuri sfinte (actul de terorism de la Barcelona, petrecut la scurtă vreme după eclipsă, avea drept obiectiv distrugerea minunatei catedrale Sagrada Familia, un adevărat monument-simbol al Spaniei, dar şi al întregii creştinătăţi), o lipsă a cai­lor (probleme legate de mijloacele de transport, dacă ne gândim la actul de terorism din metroul lon­­donez) sau o molimă distructivă care îi afec­tează (eventual măsuri de sabotare a mijloacelor de trans­port). Grea situaţie pentru Donald Trump, căruia îi vine destul de greu să-şi gestioneze man­datul, mai ales că numeroase persoane din diferite zone, por­nind de la analiştii politici şi până la clarvăză­tori, ca­re s-au pronunţat asupra viitorului său ca preşe­dinte, au afirmat că nu o să apuce sfârşitul man­da­tului. Asta zice şi eclipsa din 21 august, care ac­celerează raportul nefericit existent deja între Trump şi propriul lui popor.Conjunctura astrologică prin care trec SUA în această perioadă s-a fi dovedit greu de înfruntat, chiar şi dacă la cârma Americii s-ar fi aflat o per­soa­nă cu multă experienţă politică, cum e Hilary Clinton. Pentru un novice în domeniu, dar mai ales pentru o persoană din a cărei astrogramă lipseşte cu desă­vâr­şire elementul pământ, cel care ne ajută să fim realişti şi practici, este teribil de greu să reziste unei situaţii politice interne şi externe atât de so­li­citante. Experimentatul as­tro­log american Bill Herbst scria, încă înainte de alegerile prezidenţiale din SUA, din toamna anului trecut: "Astro­grama lui Trump indică difi­cultăţi majore, încă de la fi­nele lui decembrie (2016), când Saturn ("marele malefic" în astrologia tradi­ţională, supranumit şi stăpânul kar­mei) trece peste Luna sa plină în Săgetător şi ajunge să facă opoziţie, în ianuarie, la conjuncţia sa Soare-Uranus. Asta în­seamnă că va fi ajuns la mijlocul drumului în ciclul care-i defineşte scopul în viaţă şi că, în acelaşi timp, începe un ciclu care va determina noile sale nevoi emoţionale, eveni­men­te care sunt rare şi de o importanţă covâr­şitoare".Primul ciclu de viaţă, în care Trump şi-a definit un obiectiv legat de scopul său în viaţă, s-a desfă­şurat de la 26 la 57 de ani. Pe parcursul acestuia, el a călcat pe urmele tatălui său, urmărind să se îm­bogăţească şi să devină renumit în înalta societate new-yorkeză din domeniul imobiliar. Pe parcursul celui de-al doilea ciclu de împlinire a misiunii în viaţă, care a început cu 13 ani în urmă, când avea 57 de ani, i s-au deschis ochii asupra unui noi ţel, cel de a deveni o celebritate pe plan global. Acest ciclu este pe cale de-a ajunge la mijloc sau în punc­tul în care culege ce a semănat. Şi-a atins apogeul. Acum trebuie să înceapă să trăiască în condiţiile pe care şi le-a creat şi să folosească ceea ce a clădit". Perioada critică, din punctul de vedere al atacului lui Saturn asupra Soarelui şi Lunii preşedintelui american durează până în noiembrie. Dar lucrurile nu se liniştesc pentru el, căci acelaşi mare malefic Saturn se va întâlni cu nerealistul Neptun natal, activând un apect tensionat la planeta comunicării, Mercur. În consecinţă, aceste tranzite îi vor da de furcă şi în 2018 - de-a lungul întregului an".În anumite culturi, scria Claudia von Schierstedt, în cartea "Cum să interpretăm astrologic eclipsele" - înaintea unei eclipse se aduceau sacrificii umane, ca protecţie faţă de efectele presupus negative ale spectacolului celest. Aşa se proceda de exemplu, în secolul 7 î.C. în Akkadia, când pentru a proteja dom­nitorii, se înscăuna un substitut regesc, un cu­plu, care guverna timp de 100 de zile, înainte ca eclip­sa să se producă, iar apoi era sacrificat. Oare e o simplă coincidenţă faptul că eclipsa totală de Soare din Leu, din 21 august, s-a întâmplat în ziua cu numărul o sută al învestiturii lui Donald Trump?