1. Ghebele

2. Reishi

3. Maitake

4. Buretele de soc

5. Champignon

6. Pleurotus

7. Buretele cu perucă

8. Shiitake

E drept că ciupercile conţin 70% apă. Însă celelalte 30 de procente sunt cu adevărat preţioase. Peste 700 de stu­dii internaţio­nale au dovedit că în compoziţia lor există mai mult de o sută de principii bio­active. "Ele ajută sistemul imunitar să dez­vol­te o combativitate sporită în lupta cu infec­ţiile, dar şi cu celulele maligne", spu­ne prof. Jan Lelley, preşedintele Societăţii de mico­logie aplicată din Franţa. "Fiecare dintre cele 15 soiuri de ciuperci studiate mai îndeaproape de cer­ce­tători posedă o combinaţie specifică de vitamine, minerale, oligoelemente, fibre şi aminoacizi esen­ţiali". Constatarea este vala­bilă şi pentru ciupercile mai modeste, cele care ajung în mod obişnuit în cratiţele gospo­di­nelor, aşa cum sunt gălbiorii sau mânătărcile.Cei ce doresc să obţină efecte favorabile sănă­tăţii cu ajutorul lor ar trebui să le mănânce de mi­nimum trei ori pe săptămână. Iar la anumite afec­ţiuni sunt mai utile ciupercile uscate, pulberea sau extractele, deoarece sub­stanţele cu acţiune medici­nală se găsesc în ele într-o formă mai concentrată.- Pe conifere şi fo­ioase, în parcuri, mai rar în gră­dini.- Pe lân­gă proteine, carbohidraţi, minerale şi fi­bre, conţin acid valerianic şi o mare can­titate de vitamina A.- Infecţii micro­biene, mi­coze, gastrită, hemera­lo­pie (diminua­rea ve­derii la lumină mai puţin inten­să), nervo­zitate, ameţeli.N-ar trebui să mâncaţi aceste ciu­perci decât fier­te sau fripte. În stare crudă, sunt toxice.Luaţi 150 g de ghebe, curăţaţi-le, spălaţi-le, scur­geţi-le de apă, ştergeţi-le prin tamponare cu un prosop de hârtie şi tă­iaţi-le în felii subţiri. Uscaţi-le în cuptor, pe un grătar acoperit cu hârtie de copt, cu aer recirculat la temperatura de 60° C. Lăsaţi uşa cuptorului întredeschisă. După o oră, întoarceţi-le pe partea cealaltă şi us­caţi-le încă o oră. Aşteptaţi să se ră­cească, apoi mă­cinaţi-le în râşniţa pentru condimente, până le transformaţi în pulbere. Ames­tecaţi 1-2 linguriţe din această pulbere într-o ceaşcă de ceai negru, slab, călduţ. Beţi 3 ceşti pe zi.- Pe scoar­ţa copacilor bătrâni, în spe­cial pe castani, dar şi pe mes­teceni, cireşi sau pini.- Peste 400 de compuşi bio­activi, dintre care 200 de triter­pene, acizi ganode­rici, zinc, mangan, fier, cu­pru şi un oligoele­ment de însem­nă­tate deo­sebită: germaniu.- Sistem imunitar slăbit, bronşită cro­nică, astm.Ciuperca medicinală nr. 1este un re­mediu anti­aler­gic excepţional care, ad­minis­trat în febra fânu­lui, blo­chea­ză se­creţia de hista­mi­nă. Totodată, combate cu suc­ces insomnia.Amestecaţi 10 g din pul­berea de ganoderma în ju­mă­tate de litru de apă rece, încăl­ziţi-o treptat şi apoi fierbeţi-o 15 minute la foc mic. Îndulciţi după pre­ferinţă. Aceasta va fi porţia pentru o zi.- Pe castani şi alţi arbori foioşi.- Cupru, fier, calciu, po­ta­siu, mag­neziu, ergo­sterol (un pre­cursor al vitaminei D), ade­no­zină.- Alergii, neuro­der­­mită, in­suficienţă hepatică, tul­burări de somn, stres, hiperten­siune, valori cres­cute ale coles­te­ro­lului şi trigli­ce­ridelor, osteo­poroză (inclusiv ca pre­venţie).Extractul de maitake este deosebit de eficient ca adjuvant în tra­tamentul cancerului şi atenuează efectele secundare ale chimio- sau röntgenterapiei.Turnaţi 1 cană de apă clocotită peste 1 lingură de ciu­perci date pe răzătoarea fină, acoperiţi vasul şi infuzaţi 10 minute, după care strecuraţi. Se beau 3 căni pe zi.- În preajma iazurilor, pe malurile apelor curgătoare, pe scoar­ţa arţa­rilor, fagilor, a socului (de unde i se trage şi numele).- Un conţinut foarte mare de beta glucan, vitaminele B6 şi B12.- Inflamaţii oculare şi ale mu­coaselor, tulburări de microcir­cu­laţie, cal­cifieri ale arterelor, sistem imu­nitar slăbit.Ciuperca ameliorează foarte bine in­fla­­ma­ţiile oculare şi stopează coa­gu­larea anor­mală a sângelui în interiorul vaselor, redu­când astfel frecvenţa trom­bozelor.3 g de bureţi de soc (uscaţi la cuptor, în ace­laşi mod ca ghebele) se lasă la înmuiat pes­te noapte într-o cană de apă rece. Apoi se fierb înăbuşit la foc foarte mic timp de una până la două ore, după aceea se strecoară, iar zeama se îndulceşte cu 1-2 linguriţe de miere. Beţi zilnic câte o cană seara, înainte de culcare.- Prin pajişti, parcuri, în apro­pierea păşuni­lor pentru vite sau cai.- Tiami­na, ribofla­vina, niacina, enzima numită tirozinază şi o serie de minerale: calciu, potasiu, magneziu.- Hipertensiune, glicemie peste limitele nor­ma­le, supragreutate, gută, constipaţie, dificultăţi la alăptare.Este una dintre puţinele ciuperci comestibile care pot fi mâncate crude, fără niciun fel de proble­me. Are o re­mar­cabilă acţiune de protecţie anti-cancer.Consumaţi de minimum 2-3 ori pe săp­tămână câte 150 g de ciuperci champignon, fripte sau crude, amestecate în salate.- În parcuri, în păduri de foioase ori mixte, mai ales pe trun­chiurile fa­gilor, plo­pilor, sălciilor sau aninilor.- Este o sursă bună de acid folic, vitamine din complexul B, potasiu, fosfor şi fibre care favo­rizează digestia.- Căderea părului, infla­maţii în cavitatea bucală (ex. afte), un nivel ridicat al coles­terolului şi trigliceridelor, re­zistenţă scăzută la infecţii.Dacă aveţi probleme cu coles­terolul, mâncaţi în loc de şniţel câ­teva ciuperci pleu­rotus gătite pane. Ca gust şi consis­tenţă, ele se aseamănă mult cu carnea de viţel. Şi au calitatea de a reduce grăsimile din sânge.Consumaţi zilnic cam 90 g de ciuperci pleurotus - cel mai bine, pane sau fripte.- Pe pajişti, la marginea drumu­rilor, în parcuri şi grădini.- Nu­me­roşi aminoacizi, ca triptofanul, va­lina, treonina, de asemenea şi calciul, po­tasiul, vitamina C.- Hemoroizi, constipaţie, valori ridicate ale glicemiei, slăbiciune a tendoanelor, îmbolnăviri ale venelor, afe­cţiuni hepatice, precum şi în cazul când flora intestinală găzduieşte mi­crobi ne­faşti.Trebuie consumat foarte proaspăt, pre­ferabil la nu mai mult de 3 ore din mo­mentul când a fost cules. După o depozitare de două zile, pălăria lui se autodistruge, lamelele se transformă într-o ge­latină nea­gră-albăstruie (întrebuin­ţată odinioa­ră drept cerneală), aceasta reprezentând o mo­­dalitate de împrăştiere a sporilor. De reţinut şi faptul că, în com­binaţie cu al­coolul, coprinul din compoziţia buretelui cu perucă provoacă unele simptome destul de neplăcute, deşi pasagere: transpiraţie a­bun­dentă, frisoane şi tahicardie.Zilnic, daţi pe răzătoare sau tăiaţi în bucăţi mici 100-150 g de bureţi proaspeţi şi ames­tecaţi-i într-o porţie de brânză de vaci, îm­preună cu verdeţuri şi praz, tocate mărunt.- Pe copaci cu lemnul de esenţă tare, asemănător cu stejarul.- Lenti­nana (întăreşte sistemul imunitar), eritadenina (echilibrează metabolismul lipidelor), vitamina D, zincul.- Hepatită, reumatism, gută, artro­ză, oboseală cronică, stări de epuizare, viroză res­pi­ratorie, erupţii pe piele, acnee, coşuri provenite din dezechilibre hormonale, aspect îmbătrânit al pielii.Este cea mai veche şi mai răspândită dintre ciupercile comestibile existente în lume. S-a dove­dit ştiinţific faptul că ea reduce nivelul coleste­rolului, combate viruşii, de pildă în situaţia unei viroze respi­ratorii şi oferă pr­otecţie anti-cancer. Se con­sumă foarte bine preparată ter­mic. Crudă, are efecte toxice.Circa 20 g de pulbere de shiitake (obţinută după aceeaşi metodă ca aceea de ghebe), 2 linguri de argilă fină, 5 picături de zeamă proas­­pătă de lămâie şi 250 g brânză de vaci degresată se amestecă bine, până când sunt transformate într-o pastă omogenă. De două ori pe săptămână, întindeţi-vă această pastă pe faţă într-un strat de grosimea degetului, lăsaţi masca să acţioneze 20-30 de minute, apoi îndepăr­taţi-o şi spălaţi-vă faţa.