El se compune din numele celor doi evanghelişti pictaţi pe bolta bisericilor ortodoxe, în partea dinspre altar. Mă numesc Ioana Matei şi m-am năs­cut exact la jumătatea secolului al XX-lea, într-un sat pitoresc din mijlocul Olteniei. Deşi am copilărit la ţară, nu pot spune că n-am cunoscut şi zile de bucurie. Cu toate că părinţii mei erau săraci şi munceau din greu pământul, luptându-se cu cotele către stat (în acei ani ai "obsedantului deceniu" '50-'60), totuşi îşi fă­ceau timp, mai ales iarna, să-şi educe copiii, să­dindu-le în suflet cre­dinţa în Dumnezeu, spiritul de dreptate, de cinste, dra­gos­tea pentru locul naşterii şi pentru înaintaşi. Fiind cea mai mare dintre fraţi, vara eram solicitată de părinţi la trebu­rile gospodăreşti. Asta nu m-a făcut să-mi simt copi­lă­ria o temniţă. Ba, dimpotrivă, singură pe câmp, cu cele cinci oiţe la păşune, sub razele blânde sau arzătoare ale soa­relui, ad­miram cerul albastru, priveam gâzele multicolore ce se dez­mor­ţeau pri­mă­vara, firele de iarbă şi florile legănate de vânt sau căutam cu satisfacţie prin fânul înmiresmat mult râv­niţii fragi dulci. Şi, cel mai adesea, în mijlocul câm­pu­lui, ascul­tând trilul cio­cârliei şi, urmărindu-i zbo­rul, vi­sam. La ce putea visa un copil de la ţară dacă nu la viitor, la un viitor mai bun, la o lume frumoasă, în care să nu mai fie copii flă­mânzi, îm­brăcaţi prost, is­to­viţi prea devreme de mun­cile câmpu­lui? Mai târziu, în anii de şcoală, mi s-au des­chis alte ori­zonturi asu­pra lumii. Îmi plăcea să în­văţ. Şi în anii aceia visam mult la viitor, la un viitor lu­minos pentru toată lumea, când ome­nirea, pe deplin con­ştientă, va fi făurit o viaţă bu­nă, feri­cită pentru toţi oa­me­nii. Aşa gândeam pe a­tunci, neştiind că toate sunt de la Dumnezeu.Acum, în anul de graţie 2017, când mi-am irosit cea mai mare parte din viaţă fără să în­tâlnesc fericirea statornică la care visam, rămân pe gânduri şi mă-ntreb: oare pentru ce am trăit şi la ce mi-a folosit viaţa pe care am dus-o? Ce a fost mai frumos în viaţa mea? Căutând un răs­puns la această întrebare, găsesc că tot ce a fost frumos au fost visele: visul unei vieţi mai bune, visul unei cariere îm­plinite, al unei căsnicii reu­şite, visul de mamă ce-şi doreşte copii fru­moşi, sănătoşi şi deştepţi. Am năzuit la toate acestea. Şi totuşi...Într-o zi de aprilie, m-am îmbolnăvit, ca orice om, de o boală obişnuită: gripă. După trata­men­tul ambulatoriu cu antibiotice, după o internare la spital, unde am fost tratată de pneumonie, în urma unor analize amănunţite, a căzut ca un trăs­net verdictul: aveam leucemie acută mieloblas­tică. Fiind internată la Clinica de Hematologie a Spitalului nr. 2 Craiova, am cunoscut prăbu­şi­rea, sen­ti­­mentul condamnării la moarte, sufe­rinţa cea mai profun­dă - fizică şi sufletească. Ve­deam mu­ribunzi, epave umane, ceea ce mai ră­mă­sese în urma suferinţei acerbe din ceea ce fusese cândva un om. Am cunoscut sentimentul dispe­rării fără limite, când, în urma curei chimiote­rapice, sim­ţeam imense şi insuportabile dureri de oase, greţuri, dureri usturătoare care-mi ieşeau prin creştet.În acelaşi salon cu mine se afla şi soţia unui judecător, grav bolnavă, muribundă, care avea acelaşi diagnostic ca şi mine. Judecătorul procu­rase mai multe numere din revista "Formula AS" şi, citind-o şi eu în momentele când mai pu­team citi, am aflat de cazuri vindecate de această cum­pli­tă boală. Într-unul din numere era relatat cazul unei călugăriţe care se vindecase, într-un an de zile, prin tratamente al­ternative (chimioterapie şi tratament na­tu­rist) şi prin credinţă nestrămu­tată în Dumnezeu. Se spu­­nea acolo că un an de zile s-a rugat citind Cins­titul Para­clis al Maicii Domnului, şi boala a dis­părut. Aceste exemple de vindecare mi-au dat şi mie speranţe. După cura făcută în iunie-iulie, am venit acasă, am căutat şi eu cartea mea de ru­găciuni şi am început să citesc zilnic, cu credinţă fermă, Pa­ra­clisul. Mi-a fost foarte repede de ajutor. Imediat, Dumnezeu a făcut să nu mă mai simt pă­ră­sită, aban­donată şi nenorocită, bătută de soartă. Pe la sfâr­şi­tul verii, aflând de ceea ce mi s-a în­tâm­plat, ve­cinii, acei vecini de bloc atât de indiferenţi al­tă­dată, mi-au dat un semn de solidaritate şi ajutor. Aici a în­făp­tuit Dumnezeu mi­nu­nea, schimbân­du-i pe oa­meni, fă­cându-i mai buni. Spri­jinită moral, imediat starea mea sufletească s-a îm­bunătăţit şi, odată cu ea, starea să­nătăţii. M-am rugat din tot sufletul să le ajute Dumnezeu şi să-i ferească de ase­me­nea cumplite şi necruţătoare boli pe toţi oamenii. Ce să vă spun? Prin rugă­ciune continuă, prin nădejdea neţărmurită că bunul Dumnezeu mă va aju­ta, în prezent, sta­­rea sănătăţii me­le s-a îm­bunătăţit sim­ţi­tor, boala a in­trat în remisiune completă şi mi-a re­venit pofta de via­ţă. Îi mulţu­mesc din toa­tă ini­ma atot­pu­ternicului Stă­pân al vieţii şi morţii că m-a ridi­cat din pa­tul sufe­rin­ţei. Acum pot spune că sunt feri­cită că trăiesc, că mi-a mai dat Dumne­zeu zile şi că m-a ajutat să-L desco­păr cu adevărat. Pentru asta merită, într-adevăr, să tră­iesc.