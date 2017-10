"Sunt diabetică şi am o rană la picior, care nu se vindecă"

Este important de ştiut că steatoza hepatică re­prezintă, de cele mai multe ori, o manifestare be­nignă, care rareori necesită tratament. Totodată, acumularea de grăsimi în exces în interiorul ce­lu­lelor hepatice poate fi un feno­men temporar sau de durată. Fica­tul este organul responsabil de trans­­formarea grăsimilor ingerate prin alimentaţie, astfel încât să poa­tă fi asimilate şi stocate în orga­nism. Când acest proces este pertur­bat din variate cauze (abuzul de alcool, medicamente, tulburări de nutriţie sau endocrine), grăsimile, în special tri­gliceridele, se acumulează în interiorul hepato­citelor. Şi chiar dacă, aşa cum spuneam, steatoza hepatică poate avea mai multe cauze determinante, cum sunt tul­burările de nutriţie, diabetul sau ad­mi­nistrarea unor me­dicamente (te­tra­cicline, corti­zon), alcoolul ră­mâne cel mai important factor favo­rizant. Mai mult, excesul de alcool se aso­cia­ză frecvent cu expunerea la toxine şi poate produce alte simp­to­me, precum febra, obo­seala şi icte­rul, chiar dacă, de regulă, simpto­mele steatozei sunt vagi sau chiar lipsesc, cu excepţia situaţiilor în ca­re di­mensiunile ficatului sunt foarte mari faţă de normal şi pot apă­rea episoade dureroase. În con­cluzie, descoperirea şi înlătura­rea cauzei care stă la baza stea­tozei he­patice este importantă, deoarece, lăsată ne­tratată, această anomalie poate declanşa apariţia altor pato­logii.Ca abordare terapeutică, anumite măsuri diete­tice (reducerea aportului de grăsimi şi dulciuri, evitarea consumului de alcool), un pro­gram regu­lat de exerciţii fizice şi reducerea greută­ţii corpo­rale, pot contribui substanţial la normali­zarea func­ţiei hepatice.Tratamentul naturist al steatozei hepatice vi­zează încetinirea evoluţiei bolii, corectarea deze­chi­librelor şi, în special, restabilirea funcţiei he­patice.* Armurariul - este recunoscut rolul acestei plante în tratamentul complementar, nu numai pentru steatoza hepatică, ci şi pentru alte afecţiuni ale ficatului, cum sunt hepatita şi ciroza.* Păpădia - acţionează foarte bine în asociere cu armurariul şi are un pronunţat efect depurativ asupra ficatului. Stimulează producţia bilei şi ame­liorează congestia hepatică. Se recomandă consu­mul frunzelor crude, sub formă de salată, sau de­coct din plantă uscată (3 căni pe zi).* Turmericul - conţine un pigment galben (curcumina) care stimulează notabil funcţia he­pa­tică şi protejează ficatul de acţiunea radica­lilor li­beri. Extractele de turmeric sunt standar­dizate la 90-95% curcumină şi pot fi administrate în doze de 250-500 mg, de trei ori pe zi.* Garcinia - contine acid hidroxicitric, care re­duce transformarea glucidelor în grăsimi şi, împre­ună cu picolinatul de crom conţinut, prezintă un efect protector asupra ficatului, activând diges­tia şi procesul de topire a grăsimilor. Se adminis­trează câte o capsulă, cu 30 de minute înaintea me­selor principale.Un alt produs complex, care poate fi folosit în combaterea steatozei hepatice, este Lipotropic 1000 Plus. Acesta reduce nivelul colesterolului şi al trigliceridelor, stimulând sinteza hepatică a fosfo­lipidelor care reduc acumularea de lipopro­teine de foarte joasă densitate (VLDL).Să auzim numai de bine!Stimată doamnă,Ulcerele la nivelul picioarelor pacienţilor cu diabet zaharat sunt o problemă des întâlnită şi sunt cunoscute sub denumirea de "ulcerele piciorului diabetic". Este o problemă cu care mă întâlnesc zilnic în cabinetul meu, aşadar, voi incerca să vă ofer, atât dumneavoastră, cât şi altor cititori, o pri­vire de ansamblu, care sper să vă ajute să luaţi decizii potrivite.În fiecare an, aproximativ 5% din pacienţii cu diabet vor dezvolta ulcerele piciorului diabetic. Dia­betul este cauza a peste 60% din amputaţiile netraumatice ale membrelor inferioare, prin ur­mare, eforturile către prevenţie şi tratamentul adec­vat sunt imperative.Cauzele ulcerelor pot fi împărţite în neuropate (tul­burare neurologică), arterio­pate (tulburare de circula­ţie), infecţioase (invazie cu microbi).Din studiile publicate (sunt şi eu autorul unei lu­crări) rezultă că majoritatea ulcerelor piciorului diabetic par să fie cauzate de neu­ro­patie (69% din cifrele noas­tre), apoi de infecţii şi, în ultimul rând, de arteriopatie.La pacienţii diabetici cu neuropatie există o lipsă de sensibilitate care îi predis­pune la traumatism, au pie­lea uscată, fragilă. Fiindcă nu pot simţi, pacienţii se expun la temperaturi foarte înalte sau joase, fără să îşi dea seama. De asemenea, pot suferi traumatisme la nivelul picioarelor (lovituri), chiar repetate, fără a le observa. În cazul dumneavoastră, aceste trau­ma­tisme s-au manifestat prin bătături (numite calusuri în termeni medicali), care au fost excizate, rezultând ulcere. Infecţiile, mai ales cele fungice (cu ciuperci), fie la nivelul unghiilor, fie la nivelul pielii, se pot suprainfecta cu bacterii, provocând ulcere. Mulţi pacienţi cu diabet suferă de tulburări de circulaţie, fie la nivelul vaselor mari, fie la nivelul vaselor mici, ceea ce pre­dispune la moartea ţesuturilor, prin urmare, la ulcere. Ulcerele piciorului diabetic, din cauza ten­dinţei lor de a duce la gan­grene (moartea ţesuturilor), pot provo­ca amputări. Acest lucru le trans­formă într-o urgenţă medicală, care trebuie tratată într-o unitate medicală specializată.În ce priveşte tratamentul care vi s-a aplicat, conform celor spu­se de dumneavoastră, a fost neadecvat, din mai multe motive. Deşi sunt şi eu un adept al tra­tamentelor naturiste, băile picioa­relor, într-un caz ca al dvs., ar trebui făcute cu foarte mare precauţie. Adesea, ele lasă multă ume­zeală şi cresc riscul de infecţie, chiar prin felul greşit în care sunt făcute. De asemenea, tincturile din plante pe care le-aţi folosit au o bază alcoolică, iar aceasta face că ele să aibă un efect de caute­rizare (ardere) asupra ulcerului, ceea ce poate îm­piedica vindecarea.Aţi putea încerca următoarele recomandări şi tratamente:* Inspecţia zilnică a picioarelor - este foarte importantă, pentru a de­pista orice modificare care ar pu­tea fi începutul unui ulcer. Pentru cei cu probleme de flexibilitate sau de mobilitate, se poate pune o oglin­dă înclinată şi piciorul pus în faţa ei, ori se poate cere ajutorul unui om de încredere.* Încălţăminte adecvată - greutatea o repre­zintă faptul că diabeticii nu-şi simt piciorul, iar moda actuală ne îndeamnă către purtarea unui tip de încălţăminte care nu este sănătoasă pentru pi­cioare. Caracteristicile generale ale unor încălţări adec­vate prevăd un toc de maximum 2,5 cm; lăţi­mea anterioară (unde sunt degetele) în interiorul încălţămintei, mai mare decât lăţimea degetelor, pentru a evita presiunea asupra lor; partea anteri­oară bombată, mai ales pentru cei cu degete îndoite, aşa-numite degete în gheară; partea anterioară aco­perită, pentru a elimina riscul traumatismului; tălpi flexibile, cu branţuri moi, pentru a nu crea presiune asupra tălpilor; interiorul căptuşit, pentru a evita fricţiunea cu pielea piciorului. Din fericire, şi la noi în ţară există centre care pot face încălţăminte la co­mandă, folosind calculatoare pentru a măsura presiunea exercitată de picioare, în timpul mersului. Acest lucru ajută foarte mult la tratamentul ulcere­lor neuropate.* Tot la acest capitol trebuie spus că nu este deloc recomandat ca pacienţii cu diabet să meargă desculţi, chiar şi în casă. Personal, am văzut multe cazuri de pacienţi cu case "curate", care s-au pre­zentat, totuşi, cu ace sau alte obiecte ascuţite înfipte în picior, fără să-şi dea seama de ce acestea li se umflă. Se recomandă papuci foarte moi, preferabil făcuţi din lână, sau stofă, cu tălpă protectoare, nu de plastic.* Unghiile trebuie tăiate regulat. Deşi se re­comandă tăierea dreaptă a lor, eu aş îndrăzni să re­comand şi ridicarea colţurilor unghiale. Se reco­mandă cleşti de unghii, dar cu vârfuri rotunjite, nu ascuţite, ca să evitaţi înţepările. Pentru cei cu pro­bleme de vedere sau de mobilitate, va trebui chemat un ajutor.* Se recomandă băi zilnice la picioare, cu spălare între degete şi ştergere în aceste zone.* Pentru că pacienţii cu diabet, din cauza neu­ropatiei, tind să aibă pielea uscată şi fisuri se reco­mandă creme hidratante pentru piele uscată şi cre­me cu efect hidratant şi keratolitic pentru tălpi.* Mersul îndelungat pe jos, pe bicicletă, înotul sau alte exerciţii uşoare pot ajuta diabeticii să îşi crească fluxul sanguin la nivelul picioarelor.* Medicamente de folos pentru neuropatie sunt: acidul alfa-lipoic, vitamina E, Neuromion (un medicament din plante).* Arteriopatia poate fi tratată cu medicamente ca: Sulodexid, Cilostazol, Pen­­toxifilin, Gingko biloba. Se poa­te încerca şi oxigenul hiperbar, deşi rolul lui este încă în dezbatere, mai ales ţinând cont de costurile ridi­cate ale procedurii.* Homeopatia este foarte utilă în multe situaţii - cu­prum metallicum, aurum me­tallicum, capsicum, causti­cum, hype­ricum (pentru neu­ro­patie); au­rum metallicum (pentru arte­riopatie), bella­donna, staphy­lococcinum (pen­­tru infecţii bac­­teriene). În situaţii de ne­croză, arnică şi lachesis.* Acupunctura este şi ea foarte bună, atât pentru neu­ropatie (am publicat lucrări şi pe plan internaţional în acest sens), cât şi pentru arteriopatie - s-a de­monstrat că acupunctura ar putea creşte fluxul sanguin la nivelul vaselor mici ale pielii.* Este bine să vă duceţi regulat la medicul spe­cialist, pentru controlul regulat de rutină al pi­cioarelor, precum şi să participaţi la grupuri pentru pacienţi, astfel încât să fiţi la curent cu cele mai noi informaţii.Vă urez succes!