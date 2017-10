Foto: Dreamstime

Tablete, picături, pi­lule care conţin săruri mi­nerale ca mangan, molib­den, cupru, crom, mag­neziu, fier, drajeuri cu enzime, pastile de us­turoi, capsu­le cu un­tură de peşte - sunt câştigă­toa­rele abso­lute ale vân­zărilor în toate farma­ciile, droghe­riile şi su­per­­mar­keturile din Occi­dent. Şi, în ulti­ma vreme, o ma­re parte dintre ele se re­varsă, ce-i drept, la pre­ţuri enorme, spre dorinţa de vitami­nizare a româ­nilor.Iată de ce este nece­sar un avertis­ment: multe dintre aces­te pilule n-au nici un rost. Ele conţin substanţe esen­ţiale pentru om, dar acestea se găsesc din belşug şi în alimentele pe care le mâncăm. De exem­plu: ustu­roiul sau untura de peş­te! Adăugat zilnic în salate, usturoiul proaspăt e mult mai efi­cient decât cel trans­format în drajeuri, iar peştele oceanic, consumat o dată pe săptă­mână, are ace­leaşi valori energizante (în plus mult mai ieftine) ca pilulele.În schimb, în cazul beta-caro­tenului şi al vita­minelor C, E, precum şi al substanţei minerale se­leniu, lucrurile stau altfel. Ultimele studii interna­ţionale au dovedit că aceste sub­stanţe, administrate în doze puter­nice, au capacitatea de a bloca radi­calii liberi din organism (provo­catori de cancer), întărind sistemul de apă­rare. Iar de asta avem nevoie din ce în ce mai im­perios, pe mă­sură ce po­luarea me­diului şi distru­gerea stra­tului de ozon se accentu­ează.În privinţa dozelor care tre­buie administrate, părerile spe­cia­liştilor sunt împărţite: cercetătorii ger­mani, de exemplu, susţin că 75 mg vitamina C luate zilnic ajung. Nu­mai femeile ca­re alăptează şi cele însăr­cinate au nevoie de 100-125 mg. În schimb, cerce­tătorii ameri­cani susţin că doza zilnică minimă de vitamina C trebuie să fie de 150 mg, iar cea maxi­mă de 5 g! Valori la fel de mari sunt recomandate şi în privinţa beta-carote­nului şi a vitaminei E. Deci, dependenţa omului de pilule este, practic, programată. Pentru că nouă, deocamdată, reperele ne lipsesc, ar fi bine să ţinem seama de recomandările cercetării ştiin­ţifice cu experienţă în do­me­niul vitaminelor. Deci: cu excepţia multor vita­mine pe care le putem pre­lua di­rect, printr-o alimen­taţie cores­pun­ză­toare, din fruc­te, le­gu­me şi cereale, există şi aşa-numitele vi­tamine - obligatorii, pe care trebuie să le luăm sub formă de doctorii (150 mg vita­mina A, de e­xemplu, doza cotidiană obliga­to­rie, presupune consumul zilnic al unui kilogram şi şapte sute de grame de nuci... Cine poate "roa­de" şi plăti atât?).Încă din 1958, un om de ştiinţă american rostea o frază ce avea să de­vină lege: "O­mul trebuie să admită că, pentru a se ali­menta, nu-i ajunge să absoar­bă substanţe iner­te, ca­re de­ga­jă energie în organism, ci că pen­tru a-şi în­treţine viaţa, tre­buie să facă apel la via­ţă, adi­că la vitaminele natu­rale. Ucigând ali­mentele, omul îşi scur­tează considerabil via­ţa".întârzierile de creş­te­re, astenie, infecţii respiratorii, diges­tive, dermatologice, tul­bu­rări oculare, cicatrizarea ră­ni­lor etc.(mai ales în) mor­covi, usturoi, ceapă, roşii, frunze de spanac, piersici, cas­tane, banane, napi, ananas, ce­reale, coa­căze, zmeură, du­de, cai­se, măceşe, fructe oleaginoase, uleiuri vege­tale, boabe de grâu, găl­benuş de ou (crud), lapte in­tegral, smân­tâ­nă, unt, ficat de peşte.5000 de unităţi internaţionale, adică 2 mg.100 g ficat animal = 3-5 mg; 100 g morcov = 3-9 mg; 100 g salată verde = 4-8 mg; 100 g fructe de măceş = 5 mg etc.maladii infecţioa­se de toate felu­rile, stări de sur­menaj fizic şi intelectual, conva­lescenţă, sarcină, alăptare, alergii, intoxicaţii, der­ma­toze (psoriazis), scorbut, hemoragii, tulburări de coagulare sanguină etc. În doze mari, provoacă o scă­dere importantă a co­lesterolului.(mai ales în) varză, roşii, pă­trun­­jel, asmăţui, tar­hon, grape­fruit, castane, citrice, po­len, măceşe, coacăze negre, pe­pene, ananas, dude, zmeură, banane, afine etc.este varia­bilă. Pentru un su­gar: 30 mg, copii între 1-14 ani: 30-90 mg; până la 20 de ani: 100 mg. Cercetătorii ame­ricani consi­deră dozele obligatorii între 150 mg - 5 g pe zi.fructe de măceş = 400-1500 mg, coacăze negre = 100-400 mg, grep­fruit = 50-100 mg, lămâie = 50 mg etc.atrofie tes­ticulară, ova­riană, impo­tenţă, sterilitate, peri­col de avort, întâr­zierea dezvoltării organelor genitale, men­stru­aţii dure­roase, menopauză, tulburări muscu­lare şi ale sistemului nervos, boli cardiovasculare, eczeme, miopie evolutivă.cereale (mai ales cele ger­minate), uleiuri vege­tale, legume (salată, creson, spa­nac, pă­trunjel, mazăre etc.), polen.10-25 mg.salată ver­de = 4 mg, germeni de grâu = 20 mg, ulei de porumb = 150 mg.(1,7-2,7 mg = 5000-8000 uni­tăţi) - devine foarte to­xică, în clipa când cantitatea de­pusă în ficat este depăşită. Excesul se manifestă prin oboseală, lipsă de apetit, pier­dere în greutate, buze uscate, piele pergamen­toasă. Su­pra­dozarea cu vitamina A în timpul sarcinii poate pune în pericol fătul.(vitamina B1 - 1,5 mg) - doze exa­ge­rate, de mai mult de 3 grame pe zi, produc dureri de cap, ameţeli, insomnie, puls cres­cut, slăbiciune şi erupţii pe piele.(Vitamina B2 - 1,6 mg) - se dizolvă foarte greu, deci este şi greu absorbită, ceea ce duce la intoxicaţie.(Vitamina B3 - 13 mg) - admi­nis­trată în exces (3-6 grame pe zi) poate per­turba funcţia ficatului şi metabolismul. Mai mult de 200 mg pe zi pot produce bu­feuri, creş­terea tensiunii şi lărgirea vaselor de sânge.(2-2,5 mg) - o doză exagerată, de 2-7 grame pe zi, creează tulburări în nervii senzo­riali din vârful degetelor.- n-are efec­te ne­gative nici când este luată în doze mari.(40-60 mg) - luată în doze mai mari, vreme îndelun­gată, duce la diaree şi la formarea de pietre la rinichi.(30 mg) - este mai puţin riscantă decât celelalte vita­mine uleioase, dar suprado­za­rea poate duce la probleme cu fie­rea, iar în asociere cu medica­men­tele administrate pentru subţierea sân­ge­lui, poate produce sânge­rări puternice.