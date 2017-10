Sigur că, într-o democraţie nor­mală - dacă o mai fi exis­tând aşa ceva prin Europa zilelor noastre, atât de încercată de crize - un pre­mier chiar are autonomie faţă de şeful de partid. Cum însă la noi s-a instaurat de nişte ani modelul pre­mierului care lucrează după dictare, model pe care Liviu Dragnea şi-l dorea dus la perfec­ţiune, faptul că premierul de la Palatul Victoria iese de unul singur şi-anunţă că e nemulţumit de unii miniştri şi că îi va remania cu prima ocazie - trece drept semn de criză. Ceea ce s-ar putea să şi fie, pentru că avem deja exemplul premierului Sorin Grindeanu, basculat cu forţa de la guvern, după ce s-a răsculat împotriva lui Dragnea.Într-o ieşire publică, în care analiza rezultatele unui sondaj care arăta nemul­ţumirea populaţiei, faţă de felul în care guvernează, premierul Tudose a promis că va tăia în carne vie. "Nu putem să gu­vernăm cu forţa, împotriva a ceea ce vrea poporul român. De aici pleacă nemul­ţu­mirea mea, şi-atunci, dacă lu­crurile stau aşa, ori sunt eu de vină, prin ce fac sau nu fac, sau sunt nişte lucruri în guvern, care justifică aceste nemulţumiri - pre­zenţa unor miniştri cu probleme penale, lipsa de activitate a unor miniştri sau lipsa de rezultate--, săptămâna asta voi lua nişte decizii, dure, dar necesare", a spus Mihai Tudose. Vizaţi ar fi nu mai puţin de cinci miniştri, printre care se numără Sevil Shhaideh, Rovana Plumb şi Viorel Ilie, toţi cu probleme serioase de imagine.Într-un moment în care harababura guvernamentală a atins apogeul, cu mi­niştri care anunţă măsuri despre care liderii PSD se jură că nu au auzit nicio­dată, cu şefi importanţi din partidul ma­jo­ritar care neagă evidenţa dezastrului, po­ziţia lui Mihai Tudose pare singura solu­ţie. Rămâne de văzut dacă e doar un joc de putere sau dacă premierul chiar are de gând să se ia la trântă cu Liviu Drag­nea. Iar dacă asta s-ar întâmpla, am putea con­semna faptul că, iată!, în România chiar există opoziţie! PSD contra PSD, pentru că, aşa cum ne-au obişnuit, PNL şi USR sunt ocupate cu mize mărunte, în loc să atace enormităţile comise de guver­nanţi, zi de zi. Pare incredibil, dar e purul ade­văr: în cei doi ani de guvernare, cei mai mari critici ai majorităţii PSD-ALDE au fost chiar premierii ei: Sorin Grin­dea­nu şi acum, Mihai Tudose, alături de fostul premier, Victor Ponta!