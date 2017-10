Dragi cititori, vă rog din suflet să mă ajutaţi cu un sfat. Fetiţa mea, Miruna, în vârstă de 9 luni, a fost diagnosticată cu encefalopatie sechelară infantilă şi sindrom convulsiv. Medicii neurologi mi-au spus că pentru această afecţiune nu există niciun remediu. Eu însă mai sper! Mă torturează gândul că eu sunt cea care i-a făcut rău Mirunei. Când eram în luna a şaptea, m-am împiedicat de covor şi am căzut cu burta în muchia măsuţei de cafea. Am fost imediat la medic, am făcut eco­grafie şi mi s-a spus că fetiţa nu a păţit nimic. Dar poate nu era aşa. Le rog pe mămicile ai căror be­beluşi se confruntă cu aceeaşi boală să mă în­drume şi pe mine. Vă mulţumesc din suflet!Sper că există cineva care să îl ajute pe tatăl meu, în vârstă de 72 de ani, să se însănătoşească. În urmă cu 10 de ani, au început să-i tremure mâinile şi acest simptom s-a accentuat cu trecerea timpului. Ini­ţial, i s-a pus diagnosticul Parkin­son şi i s-a prescris un tratament pe care l-a urmat întocmai, dar nu a avut niciun efect. După alte investigaţii i s-a stabilit un alt diagnostic, şi anu­me: tremor esenţial pe bază ner­voasă. Face tratament cu Propanolon şi Rudotel, dar nu se vede nicio ameliorare. Îl poate ajuta cinva cu un leac? Orice sfat primit prin inter­mediul revistei este binevenit. Vă mulţumesc.Apelez la ajutorul cititorilor dvs., pentru că fratele meu este bolnav de vasculită. Tratamentele făcute până acum n-au dat niciun rezultat. Ia zilnic Prednison şi de ani de zile ţine regim fără sare. Dacă reduce numărul de pastile, îi apar, la încheieturile membrelor, nişte umflături roşii foarte dureroase. Dacă ştie cineva un medic bun sau un tratament eficient, care măcar să mai amelioreze boala, îl rog să ne scrie pe adresa re­vistei.Speranţa mea de a-mi petrece bătrâneţea în linişte şi sănătate s-a spulberat. Am ignorat (şi eu, şi medicii) intoleranţa la gluten (care nu a fost diagnosticată), iar eu am crezut că este vorba de colon iritabil, până mi-am dat seama că pâinea îmi face rău. Acum nu mai mănânc pâine, pas­­te - nimic care să conţină gluten, dar răul e deja făcut. Su­făr de fra­gilitate capi­lară, de­men­ţă vascu­lară, Parkinson, neu­ropatie peri­ferică (toate apă­rute brusc, acum 3 ani, fără să ştiu cauza). Se pare că în produsele din comerţ este "ascuns" şi glute­nul, căci eu nu îmi mai revin la nor­mal, deşi nu-l mai consum. Pri­mul simptom - ochii "us­caţi", dar re­mediez problema cu picături La­cri­sifi. Acum mă "dă­râmă" coloana şi durerile muscu­la­re, rigidi­tatea. Mai există vreo speranţă să mă vindec, şi cum? Ştie cineva telefonul d-nei Lidia Fecioru? Vă mul­ţu­mesc şi vă doresc multă sănătate!Sufăr de poliartrită reumatoidă stadiul IV şi folosesc medicamentele Prednison şi Medrol - de 20 ani, care mi-au distrus masa musculară, de­getele s-au deformat şi folosesc căruciorul. Am şi cataractă. Vă rog ajutaţi-mă cu un tratament, nu mai suport boala. Vă mulţumesc!Am 69 de ani şi vă rog să mă ajutaţi într-o problemă care-mi afec­tează viaţa, care-mi creează noapte de noapte dureri groaznice, discon­fort fizic şi psihic. Este vorba despre cârcei, cărora până acum nu am reuşit să le găsesc tratamentul adec­vat. Ştie cineva vreun remediu natu­rist? Vă doresc tuturor sănătate şi vă adresez mii de mulţumiri.Vă rog din suflet să mă ajutaţi cu un sfat. Sunt însărcinată pentru a treia oară, după ce am pierdut alte două sarcini. Acum, la 12 săptămâni, medicii mi-au fă­cut un serclaj. Procedura a fost repetată la 21 de săptămâni, din cauza dilatării colului. Pre­cizez că fac săp­tămânal injecţii cu proges­te­ron şi din luna a treia stau doar în pat, nu fac nici cel mai mic efort. Cu toate acestea, am în conti­nuare contracţii uterine. Vă rog să mă ajutaţi să duc această sarcină la termen, să-mi pot ţine în sfâr­şit copilul în braţe! Ce pot face pentru a stopa con­­­tracţiile? Aştept un răspuns de la mămicile care au trecut prin această situaţie. Vă mul­ţumesc.Vă rog să-mi reco­man­daţi un tratament naturist pentru tratarea pneumoco­cului farin­gian. În urma antibiogramei, mi s-a pre­scris Eritromicină. Am făcut acest tratament în repetate rânduri, şi atât timp cât luam pastilele, simptomele bolii dis­păreau, dar imediat ce în­cetam tratamentul, boala re­venea. E­xistă vreo metodă naturistă pen­­tru a scăpa de acest pneu­mo­coc? Vă mulţu­mesc şi vă do­resc sănă­tate!