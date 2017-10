Locuiesc în Bucureşti. În urmă cu 4 ani, am desco­perit că am o boală demielinizantă. După mult tratament cu cortizon şi imunosupresor, am ajuns, în 2016, cu deficit locomotor accentuat, şi singura metodă de a putea urina erau medicamentele. Eram în starea în care nu puteam merge singură la baie, nu puteam să îmi prind părul, iar ieşitul din casă era pentru mine de domeniul trecutului. În mai 2016 am hotărât să consult şi un medic api­terapeut. Aşa am ajuns la dr. Cristina Pavel, de la Centrul de Sănătate "Armonia"! Am început un tratament bazat pe produse ale stupului, iar rezul­tatele au apărut după prima şedinţă: am reuşit să îmi recapăt funcţia vezicii urinare, renunţând la medicamentul folosit de 3 ori pe zi. După o lună de tratament, am reuşit să îmi recapăt indepen­denţa motorie şi să pot pleca singură de acasă... Azi pot spune că am din nou o viaţă normală. Pot ieşi singură pe stradă, fără să îmi fie frică, îmi pot face planuri de concediu, pot merge să îmi iau singură copilul de la şcoală, pot face cum­pă­răturile de care am nevoie. Mă simt iarăşi inde­pendentă. Rezultatul RMN-urilor efectuate în ulti­me­le luni arată o diminuare semnificativă a leziu­nilor.În afara problemelor neurologice, am rezolvat şi probleme de altă natură: sinuzită cronică, pro­bleme parazitologice şi am acum o rezistenţă mai mare îm­potriva gripei.Mulţumesc pentru viaţa care mi-a fost redă­ruită!Doamna doctor Cristina Pavel este specialistă în medicină de familie, apifitoterapie, homeopatie, acupunctură, este vicepreşedinte al Societăţii Ro­mâne de Apiterapie şi oferă consultaţii la Centrul de Sănătate "Armonia" din Bucureşti, la tel. 0766/29.84.58.