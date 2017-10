Se prepară un terci de rădăcină de tătăneasă (se macină puţină rădăcină - foarte bine uscată - prin râşniţa de cafea, cât să iasă o linguriţă de plantă, care se pune într-o ceşcuţă; peste ea se pune puţină apă fierbinte, apoi câteva picături de ulei şi se ames­­tecă bine). Terciul se întinde în strat gros pe o buca­tă de tifon şi se înveleşte degetul afectat. A doua zi, se pune piciorul la înmuiat în ceai de găl­benele (in­fuzie: o linguri­ţă la cană) sau tot în ceai de tătă­nea­să, preparat - însă - la rece: 2 linguriţe de rădă­cină la 1/4 l apă, lăsată 12 ore. Se încălzeşte uşor, apoi se strecoară şi se ţine piciorul (cu pan­sament cu tot), până se înmoaie tifonul. Se scoate pan­sa­men­tul vechi, apoi se aplică un altul nou, re­petând ope­raţia cu terciul. Tra­tamentul durează cam o săp­tă­mână. Să nu vă speriaţi dacă într-un final pielea de pe degetul afectat se va lua. Se va rege­nera repede.Dragă doamnă Adela Ionescu, eu vă pot ajuta cu un tratament naturist pentru nepotul dvs. care face pipi în pat. Sunt din Bucureşti şi am avut aceeaşi problemă cu fiul meu când era mic. După prima şedinţă de tratament, s-a rezolvat. Trata­mentul este foarte simplu, dar cu o mare atenţie din partea celui care îl aplică. Dacă nu se vede niciun rezultat din prima săptămână, se face o pauză de 7 zile, apoi se repetă.Tratamentul este următorul:* Se umple o băiţă cu apă de la robinet (apa la tem­peratura camerei), în care copilul e pus să-şi introducă picioarele până la glezne. Număraţi normal până la 20, fără grabă.* Apoi copilul îşi scoate picioa­rele din apă, şi dvs. îi masaţi tălpile pe rând, la fiecare picior, timp de 10 minute.* Înfăşuraţi fiecare picior al copi­lu­lui (talpa şi degetele) în foi de var­ză, apoi înveliţi fiecare picior cu câte un prosop. Să stea aşa 30 de minute.* Repetaţi acest tratament timp de 7 zile, doar că masarea tălpilor se va face crescând cu 5 minute în fie­care zi, 15 minute la un picior, 15 mi­nute la celălalt, şi aşa mai departe. Deci, în a şaptea zi, tratamentul tălpilor va fi de 40 de mi­nute la un picior şi 40 de minute la celălalt.Dacă după o săptămână nu se vede niciun rezul­tat, se face o pauză de 7 zile, apoi se reia tratamen­tul. Vă doresc numai bine şi sănătate şi "Formulei AS" viaţă lungă şi mulţi ani fericiţi, că ne sunteţi de ajutor.(Dacă doriţi şi alte amănunte, vă rog să mă su­naţi la tel. 0784/57.63.44, 031/435.08.43.)Simptomele dvs. sunt o consecinţă a operaţiei de cancer la sân, a nedrenării limfei. Pentru re­zol­varea ei este necesară efectuarea drenajului limfatic de către un personal medical specializat în aceste probleme. Vă recomand Clinica "Angio Center - Centrul de medicină vasculară", Târgu-Mureş (str. Liceului nr. 4, tel. 0265/23.32.33). Sănătate!Am avut şi eu cu băiatul meu aceeaşi problemă, durerile au de­butat la 9 ani, iar la 13 ani, deja nu mai avea echilibru. Am fost inter­nată cu el la toate spitalele din Bucureşti, toate analizele erau bune, RMN-ul, electroence­falogra­ma erau bune, şi atunci medicii spuneau că este ceva de natură psihică, îi dădeau Amitriptilină, pe care eu refuzam să i-o administrez. Dumnezeu a făcut ca prof. Băjenaru să vină de la Cluj la Bucu­reşti, l-am internat la dânsul, i-a făcut toate anali­zele, toate ieşeau bine. Domnul profesor mi-a spus că a făcut edem cerebral, dar nu ştia cauza. Şi tot Dumnezeu a rânduit ca Spitalul Universitar să primească atunci un aparat performant Doppler, care evidenţia circulaţia sângelui în creier. Atunci s-a observat că băiatul avea o vasodilataţie puter­nică din cauza căreia făcuse edemul cerebral şi nevralgie de trigemen. Domnul profesor i-a pre­scris un tratament pentru un an, dar mi-a spus că nu ştie din ce cauză a făcut această dilataţie, pentru că el este organic sănătos, şi să combin tratamentul cu slujbele religioase. Am fost săp­tămânal la slujba de maslu, la Mo­lif­tele Sfântului Vasile şi duminica la Liturghie, şi într-o lună, copilul s-a pus pe picioare. Au trecut de atunci ani în care nu a mai avut nicio problemă. Ţin să mulţumesc pe această cale domnului profesor Băjenaru pentru tot ajutorul dat. Copilul meu trăieşte datorită dân­sului şi nu mai are nicio problemă de sănătate.Eu sufăr de migrene de 17 ani (am 42 de ani acum). Am încercat să consult tot felul de specia­lişti, să urmez tratamente tradiţionale şi alternative, dar nimic nu a ajutat. Aveam migrene cel puţin o dată pe săptămână, uneori zile în şir, unele care mă ţi­neau la pat. Acum două luni, am fost la câteva şe­dinţe de acupunctură, din cauza unor dureri de spate foarte puternice. Am făcut acupunctură şi pentru dureri de cap, iar în acelaşi timp, am început să iau capsule de turmeric, sub formă de supliment zilnic. Se ştie că turmericul este un antiinflamator extraordinar (migrena este cauzată de o inflamaţie). Nu am mai avut nicio migrenă de aproximativ două luni, lucru care nu s-a întâmplat niciodată în 17 ani.Mi-aş dori din suflet ca acest mesaj să ajungă la doamna Ilinca din Sibiu, ştiind cât de cumplite sunt durerile provocate de migrene. Sper ca băiatul doamnei să scape de această boală! Toate cele bune,Pentru eliminarea pietrelor de la rinichi se face următorul tratament: dimineaţa, la orele 8 şi la orele 11, se ia câte o lingu­riţă de tinctură de tămâie, dilua­tă într-un pahar de apă plată sau de izvor. Tratamentul durează 2-3 săptămâni şi se repetă de câte ori este necesar. (Dacă nu găsiţi tinctură de tămâie, iată reţeta: 10 g de tămâie se pun în 100 ml alcool dublu rafinat şi se lasă 7 zile la macerat.) După vin­decare, folosiţi medicamentul Cordyceps, care pre­vine formarea calculilor.Altă metodă de eliminare a pietrelor la rinichi: se bea de 3 ori pe zi, înainte de masă, cu o jumătate de oră, câte un sfert de pahar de suc de pătrunjel (rădăcină şi frunze), cu menţiunea să nu îndepărtaţi cojile de la rădăcină. Diluaţi sucul cu trei sferturi de pahar de suc de morcovi. Vă dorim însănătoşire grabnică!Stimată doamnă, pentru orice piatră din corpul omului se face un ceai din troscot. Se pune o lingură de plantă la o cană cu apă. Se beau 3-4 căni de ceai pe zi. Troscotul este o plantă care fă­râmă pietrele şi le elimină. Nu există niciun pericol ca pietrele să blocheze canalele excretoare. Ceaiul se bea până la vindecare. Vă doresc numai bine!