Gre­u­­tăţile cu care ne confruntăm ne împiedică să privim şi în altă parte. Ne facem că nu auzim plân­­setul unui copil, schelălăitul plin de sufe­rinţă al vreunui căţeluş sau miorlăitul disperat al unei pisicuţe abandonate în ploaie. Ei sunt lângă noi, ne însoţesc din umbră viaţa, dar nu vrem să-i vedem. Ne e teamă! Ne ajunge durerea noas­­tră şi nu vrem s-o mai simţim şi pe-a lor. Ne as­cundem în dosul pereţilor din locuinţele noas­tre, mai mari sau mai mici, mai bogate sau mai sărăcăcioase, dar adăposturi sigure îm­potriva vi­tregiilor lumii. Adăposturi care lor le lipsesc cu desă­vârşire.Într-o zi, am ridicat ochii spre cerul plin de nori, aşteptând să văd picăturile de ploaie. Că­deau! Iar din mijlocul lor mă privea un pui de pi­sică zgribulit, cocoţat sus, pe-un gard. Avea blăniţa bej, lăbuţele şi urechiuşele maro şi ochii albaştri, mari şi senini. L-am chemat. S-a apro­piat încet, cu paşi tiptili, dar cineva a aruncat cu o bucată de lemn şi-a fugit. Nu l-am mai găsit în ziua aceea, dar în seara următoare l-am zărit ghe­muit pe-o băncuţă, tremurând din tot trup­şorul lui mititel. L-am chemat uşor şi a venit către mine, abia ţinându-se pe picioare, mieu­nând încet şi stins. Era pe sfârşite, săracul. O la­crimă mi-a curs pe obraz atunci când şi-a ridicat către mine ochii lui rupţi din cer. Citeai în ei singurătatea şi frica, foamea şi, mai ales, un fel de resemnare în faţa destinului. Am întins mâna către el şi, speriat, s-a dat înapoi, dar încet-încet a venit către mine şi l-am luat. Doamne, ce mai tor­cea! Ce fericire pe căpşorul lui frumos, de motănel birmanez. Pe drumul spre casă, s-a lipit de mine şi a închis ochii. Era atât de mic şi de necăjit, atât de speriat ca minu­nea să nu se sfârşească! S-a sfârşit, din păcate, fiind­că eu mai am acasă un motan, pe Mişu, şi nu pot re­nunţa la el. Iar ca să ţin doi motani... "E prea mic!", "E prea slab!", "E prea jigărit!", "Du-l de aici!". Nimeni din familie nu l-a vrut. Numai Mişu l-a privit şi apoi l-a mirosit şi l-a mângâiat uşor cu lăbuţa pe cap. L-a acceptat şi câteva ore, cât a mai stat la noi, s-au îm­păcat bine. L-am hrănit. A mâncat tot şi i-am mai dat. N-am mai văzut un pisoiaş atât de înfometat. Apoi i-am şters cu muşeţel un ochi din care i se scurgea o secreţie purulentă. I-am făcut un culcuş în care a stat cuminte şi de unde mă privea cu atenţie, pre­simţind că bejenia lui nu luase sfârşit. Apoi, am avut o idee. Bună sau rea, dvs. decideţi.Am sunat la o clinică veterinară. Un medic minunat m-a chemat acolo. A spus că pri­mesc ei pisica şi că îi vor căuta un stăpân. L-am luat în braţe şi am plecat. Pe drum, a fost cuminte, dar speriat. Inima îi bătea în piept, să se spargă. Doc­­torul însă opera un căţel şi a trebuit să aştept. Mâţucul stă­tea liniştit, cu ochii închişi. Mă con­trolam să nu plâng. Greu... Dar unul dintre stu­denţii care îl asis­tau pe doctor l-a văzut. L-a lu­at şi m-a întrebat îngri­jorat ce are. I-am spus po­vestea lui. "Îl iau eu", mi-a zis. "O să-l în­gri­jesc mai bine decât oricine şi-o să-l iubesc. Îmi do­ream demult un motănel." Plângând de-a bi­ne­lea de data aceasta, i l-am întins, cerându-i per­mi­siunea să mai aflu ştiri despre el. Am fugit apoi, evitând să mai privesc în ochii aceia ca rupţi din cer. Îşi pusese atâta nădejde în mine...Aceasta este povestea pe care o ştiu, po­ves­tea de două zile a unui pisoi. Cât a îndurat el frig, ploaie, şi mai ales ură? Cu siguranţă că atunci când, aşezat pe calo­ri­ferul din noua lui lo­cuinţă, îşi aminteşte de zilele gre­le prin care a trecut, fuge să toarcă la picioarele noilor săi stă­pâni.