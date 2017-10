Trei clasici ai muzicii rock româneşti, Mircea Baniciu, Josef Kappl şi Ovidiu Lipan Ţăndărică, vă aşteaptă să le fiţi alături săptămâna viitoare, pe 18 octombrie, ca să dansaţi şi să cântaţi împreună, în clu­bul Hard Rock Café, de pe malul lacului Herăs­trău. (Bucuria şi voia bună fac parte din preţul biletului.)Baniciu, Kappl şi Ţăndărică au lansat încă din 2014 proiectul Pasărea Rock, un vis muzical menit să ducă la infinit o poveste ce a făcut legendă, po­vestea trupei care i-a consacrat pe cei trei: Phoenix.În doar trei ani, Pasărea Rock a lansat un album, două EP-uri şi mai multe videoclipuri, toate de mare succes, dovadă clară că românii îşi iubesc vedetele autentice care nu le-au dezamăgit aşteptă­rile. "Pasărea Rock împleteşte stilul muzical al ani­lor '70, cu influenţele moderne, ac­tua­le, şi astfel ne bucurăm că prin muzica noastră am atins iubi­tori ai rock-ului de toa­te vârstele. Ne mân­drim să des­co­pe­rim adolescenţi care vin la concertele noas­­tre ca să savureze muzica pe care o cântăm de-o viaţă", declara Mircea Bani­ciu, bucuros de suc­ces. "Am crescut şi ne-am format pe rit­muri de rock, iar acum e timpul să dăm înapoi ceva din ce am primit şi să formăm la rându-ne generaţiile care vor duce tradiţia mai departe. Ne propunem să aducem în faţa publi­cului rock-ul de esenţă tare", adăuga prietenul şi colegul de trupă, Ovidiu Lipan Ţăndărică. Şi au reuşit. Proiectul lor a devenit realitate şi concertele pe care le-au susţinut prin ţară au umplut sălile până la refuz.Primul album muzical Pasărea Rock, intitulat "Legenda", a fost lansat în toamna lui 2016, în­tr-un cadru unic, la Arena "Basme cu Cai", din Şo­seaua Chitilei, căci cei cinci artişti au vrut să pună la cale nu doar un simplu concert, ci un spectacol cu efecte speciale, cascadorii şi proiecţii de ima­gini, realizate într-un de­cor de film. Specta­torii au fost transpuşi într-o atmo­sferă medievală, iar mem­brii for­maţiei au fost pro­ta­go­niştii unor scene ce amin­teau de haiducii lui Şapte Cai. "În perioada de existenţă a trupei, am realizat foarte multe lucruri deosebite. N-am stat pe loc, ci am muncit consecvent şi roadele au început să se vadă. Prin discul Legenda, ne-am dorit să aducem o schim­­bare în domeniu, într-o vreme în care muzica e lipsită de conţinut şi mesaj", declara cel de-al treilea "greu" al formaţiei, Josef Kappl. Şi au reuşit lucrul acesta de minune. Şi chiar dacă la concertul din Herăstrău vor lipsi caii, haiducia va fi redată prin muzică. Aşteptaţi-vă la surprize plăcute. Reper­toriul trupei Pasărea Rock include compoziţii origi­nale, precum: "Praz­nic năprasnic", "Călu­şan­­dra", "Pasărea Calandri­non", "Legenda", "Epi­taf", "Zoreaua" - piese din prima operă rock-sim­­fonic, Meşterul Manole, compusă de Josef Kappl, şi hituri binecunoscute, interpretate de Mir­cea Baniciu. Să amintim şi prezenţa unor artişti de forţă, Sorin Voinea şi asul ghitarei, Nicu Patoi, care întregesc trupa şi vor face ca Pasărea Rock să zboare ca o cometă peste apele lacului Herăstrău.(Biletele pentru eveniment se găsesc în reţeaua iabilet şi au preţuri cuprinse între 60 de lei - acces general cu loc la masă, sau fără loc şi 80 de lei - cu loc la masă în faţa scenei - doar 80 de locuri.)Tot în acelaşi club, şi tot în luna aceasta, la dis­tan­ţă de o săptămână (joi, 26 octombrie) puteţi as­cul­ta în concert o altă ve­de­tă a muzi­cii noastre, foar­te, foar­te iu­bi­tă de ama­torii de hituri: SMILEY.Nu mai are nevoie de pre­­zentare. Când nu cântă la chitară, pe scenă, îl ve­deţi pe micul ecran, unul dintre cei patru arbitri de la "Vo­cea Ro­mâniei". Din 2001, de când s-a lansat în cariera muzicală şi până azi, a reu­şit să pro­beze printr-o gră­madă de calităţi că merită să fie iubit şi stimat.Anul acesta este însă deo­sebit pentru Smi­ley, care sărbătoreşte 10 ani de ca­rieră muzi­cală. O aniversare con­cretizată într-un pro­iect generos: #Smiley10, un program desfăşurat pe etape, prin care îşi pro­pune să lanzeze câte un videoclip în fiecare lună, până ce ajunge la cifra 10. A lansat până acum: "Rara", "Să-mi fie va­ra", "Flori de plas­tic", "De unde vii la ora asta?", "Dom­nu' Smi­­ley", "O altă EA" şi "Ce mă fac cu tine de azi?", iar săptămâna aceasta a venit rân­dul lansării videoclipului cu numărul 8, intitulat "Pier­dut prin­tre femei". O mărturisire? N-ar fi de mirare, la suc­cesul de care se bucură. "Drumul spre per­soa­na potrivită nu este unul drept, te mai şi rătă­ceşti. Fie­care întâlnire pe care o ai îţi arată până la urmă ce îţi doreşti de fapt; fiecare femeie pe care o cu­noşti îţi conturează imaginea femeii care îţi va fi sufletul-pereche", mărturiseşte Smiley.?n concertul de pe 26 octombrie, Smiley pro­mi­te să-şi depene întreaga poveste sentimentală, dar nu va uita să includă şi hiturile ce l-au făcut celebru.(Biletele pentru concertul lui Smiley se găsesc în reţeaua iabilet şi au preţuri cuprinse între 79 de lei - în faţa scenei pe ringul de dans şi 129 lei - cu loc la masă în sală.)