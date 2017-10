- PSD a intrat în vrie pentru că nu este capabil să gestioneze guvernarea unei ţări care a progresat, fie şi lent, dincolo de capacitatea sa de înţelegere. Suc­cesor al PCR, PSD nu s-a transformat într-un partid social-democrat modern, ci a involuat, ajungând pe mâna grupării cvasi-mafiote a lui Liviu Dragnea. Com­binând gândirea mafiotă cu mentalitatea comu­nistă, Dragnea şi ai lui vor să anihileze toată cons­truc­ţia instituţională realizată în ultimii 13 ani, de integrare euroatlantică a ţării, mai ales justiţia şi anticorupţia, pentru a se salva de puşcărie şi pentru a putea fura în continuare cu impunitate - bani publici, terenuri, resurse minerale, cursuri de apă etc. Această ob­sesie a paralizat însă guvernarea şi a generat di­ficultăţi neaşteptate pentru echipa Dragnea, atât în ţară, cât şi în relaţiile cu UE şi NATO. Convinşi de drep­tul puterii politice de a-şi subordona societatea, statul şi economia prin orice mijloace, psd-iştii nu înţeleg nici regulile democratice, nici economia de piaţă, iar sectorul privat îl privesc cu duşmănie şi ochi de prădător. În consecinţă, echipa de incompetenţi adusă la guvernare a generat un conflict cu propriul electorat din sectorul public, căruia nu ezită să-i re­ducă veniturile, pentru a masca, prin măsuri anti-so­ciale (cum este transferul contribuţiilor sociale la an­gajat), imposibilitatea finanţării generoaselor promi­siuni electorale. Faptul că pe fondul unei degringo­lade economice absurde, asistăm acum la o luptă pen­tru putere, dintre un mafiot - Liviu Dragnea - şi un co­munist primitiv - Mihai Tudose - nu va rezolva con­tradicţiile fundamentale dintre PSD şi realitatea unei Românii europene din secolul XXI. Prizonier al unui succes electoral nemeritat (a fost votat totuşi doar de 18% din electorat) şi anacronic ca forţă po­litică, PSD a ajuns ca o găină cu capul tăiat, care alear­­gă bezmetică prin ogradă înainte de a se prăbuşi. Se poate numi justiţie istorică, sau justiţie divină. Pă­cat că ne costă atât de scump.- Deşi UDMR s-a abţinut de la inflamarea re­to­ricii autonomiste, s-au găsit destule voci printre ex­tre­miştii maghiari care să clameze dreptul secuilor la autodeterminare. Deşi marginale astăzi, ele pot crea probleme dacă sunt stimulate politic din exterior, ceea ce nu este niciodată exclus, pentru că învrăjbirea etnică este o armă pe care Rusia lui Putin o foloseşte atunci când îi convine, iar Viktor Orban, vasal al lui Putin, o agită deja, fie şi în scopuri electorale proprii. Cum obiectivul Kremlinului este subminarea UE şi NATO, România se află deja în vizorul lui. Să nu uităm că mişcările separatiste, inclusiv cea din Ca­talonia şi cele anti-europene, inclusiv Frontul na­ţional din Franţa, 5 Stelle din Italia, o parte din AfD în Germania şi UKIP din Marea Britanie, şi-au ex­pri­mat admiraţia faţă de Vladimir Putin. Acelaşi Pu­tin căruia i se închină Viktor Orban, promotorul "de­mocraţiei iliberale". În acest iliberalism, care leagă Ungaria de Moscova şi o distanţează de UE, se află, de altfel, cheia prieteniei tot mai ciudate şi mai pe­ri­cu­loase dintre Liviu Dragnea şi premierul ungar şi a de­mer­surilor sale de atragere a României în sfera Gru­pu­lui de la Vişegrad, ostil integrării şi standar­de­lor eu­ro­pene. Or, democraţia iliberală a lui Orban în­seam­nă slăbirea statului de drept şi diminuarea drep­turilor individuale, concomitent cu absolutizarea pu­terii forţelor politice care câştigă alegerile - exact ce le convine lui Liviu Dragnea şi colegilor săi penali, sufocaţi de dosare de corupţie. De altfel, domnul Drag­nea nu încetează să repete că "poporul a votat altfel" decât spune Klaus Iohannis, adică ar fi ac­cep­tat puterea absolută a unei bande de corupţi, în schim­bul unor iluzorii avantaje materiale. Este firesc, aşadar, ca el şi partidul său să târască România - nu spre cen­trul UE, unde ar vrea s-o ducă preşedintele Iohannis, ci spre periferia pro-rusă, reprezentată de gru­pul de la Vişegrad. Şi acolo va şi ajunge, dacă vom de­cide să ră­mânem ostatecii agoniei istorice a PSD.