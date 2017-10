Regizorul demiurg

Scenă din opera "Don Giovanni"

Regizorul Andrei Şerban este distins cu titlul "Cetăţean de onoare al Oraşului Iaşi"

Fotogramele bucuriei (Judy Florescu)



În biroul său de la "Columbia University"

Premiera începutului de stagiune la Opera Na­ţio­nală din Bucureşti aduce în scenă capodopera "Don Giovanni" de Mozart, sub semnătura marelui re­gizor Andrei Şerban. Ju­cată pentru prima dată la Viena, în 1788, opera lui Mozart a fost "rescrisă" într-o viziune modernă, cu decoruri şi costume contem­po­ra­ne şi cu un mesaj cât se poate de ac­tual: libertatea erotică, dorinţa băr­ba­tului "macho", de astăzi, de a se­duce şi de a se bucu­ra de jocul iu­bi­rii, la fel ca Don Giovanni al lui Mozart: devoratorul de aventuri ero­tice, înfo­me­ta­tul de dragoste senzua­lă, carnală, cuceritorul cu liste lungi de femei seduse şi abandonate. In­tri­ga este, aşadar, uşor de adus în zilele noastre, dacă ne gândim că acum bărbaţii cuceresc femei pe site-uri de întâlniri, aruncând în spaţiul virtual aceleaşi mreje ale minciunilor şi promisiunilor deşarte pen­tru a-şi atrage, apoi, victimele în aventuri de-o noap­te, detestând visceral expresia "relaţie pe ter­men lung"!Dar cine este, de fapt, Don Giovanni? Cât ne aju­tă el să înţelegem din misterul relaţiilor de cuplu, ale regulilor după care funcţionează dragostea din­tre un bărbat şi o femeie în relaţiile întemeiate pe forţa vitală a dragostei trupeşti? În montarea "Don Gio­vanni" a lui Andrei Şerban sarabanda de cupluri care se fac, desfac, refac, mânate de speranţe deşar­te, fie­care căutând, fără noroc, idealul în celălalt, um­plu sce­na cu o forţă vitală care îl buimăceşte pe spec­tator. Interpreţii sunt animaţi de un suflu vul­ca­nic, pe care nu-l bănuiai la nişte cântăreţi de ope­ră, ce pun la bătaie nu numai vocile, ci şi gesturi ex­plicite, proprii actorilor versaţi de teatru dramatic, totul pentru a reda frenetica energie erotică a per­so­najului central. Aici e magia lui Andrei Şerban, care a impus această vigoare în construirea per­so­na­jelor - din tuşe groase, din culori păstoase, preg­nante, strălucitoare, vibrând de energie!- De fapt, Mozart însuşi a avut o anume com­pa­siune pentru personajul său, pe care, iniţial, nu a vrut să-l sortească morţii. Dar, la îndemnul Bisericii şi al cenzurii vieneze, care a găsit drept scandaloasă lip­sa unei concluzii moralizatoare şi a unui dez­no­dământ ce ar trebui să pedepsească imoralitatea şi erotismul, cerând chiar interzicerea operei în capi­tala imperială, libretistul Lorenzo Da Ponte l-a dat morţii pe bietul Don Giovanni. Noi jucăm integral opera, nu am tăiat absolut nimic, cântăm toate ariile, toate duetele şi epilogul, dar facem altceva decât alte montări au făcut-o. Adică, aducem în atenţia celor ce privesc spectacolul nostru ideea că Don Giovanni este un personaj misterios şi complex, care reprezintă o forţă vitală, o forţă a vieţii, care vrea să se bucure de libertate şi pretinde acest lucru şi de la societatea încorsetată de tabu-uri şi ipocrizie. Această faimoasă arie pe care el o cântă, "Viva la liberta", este ceva care te cu­tre­mură, pentru că, într-adevăr, simţi că ceea ce in­dividul uman vrea de la viaţă este să fie liber. Fiecare avem această dorinţă, mai mult sau mai puţin exprimată. Ce înseamnă să fii liber? Să nu fii constrâns de nimic, să fii liber de orice morală, de orice restricţie socială sau religioasă, să fii cu ade­vă­rat liber, să fii chiar liber să alegi erotismul în lo­cul iubirii, fără să fii anatemizat pentru asta. Don Giovanni îşi asumă libertatea de a alege pentru sine, pentru viaţa sa, luându-şi chiar libertatea de a-şi sfi­da propria moarte. Ei bine, da: Giovanni e liber!E liber şi să păcătuiască, e liber să vâneze plăcerea, dar e liber şi să dea ceva din energia şi libertatea lui celorlalţi, forţă vitală, îndeosebi femeilor pe care le seduce. Evident că ele sunt nişte victime ale sale, pentru că el le uită pe fiecare, pe rând, şi vrea mereu noi şi noi aventuri. Dar, în acelaşi timp, sunt con­vins că el caută ceva, că fiecare aventură a lui este mai mult decât atât, el caută idealul feminin, per­fec­ţiunea, frumuseţea şi, paradoxal, caută chiar un semn al Creatorului, al lui Dumnezeu. De aceea eu spun că noi, cei care privim zbaterea lui Don Gio­vanni şi moartea lui, ar trebui să simţim ceva com­pasiune pentru el. Cât de puţină! Pentru că, într-un fel, există ceva foarte pur în el, acea dorinţă de a fi liber, acea since­ri­ta­te cu care îşi afir­mă dorinţele, pentru că el niciodată nu min­te în legătură cu ceea ce este. El e singurul care nu minte, când toţi în jurul lui mint, se prefac, au masca ipocriziei pe faţă, toa­te femeile vor să-l posede, să-i în­lăn­ţuie spiritul, să-l aibă fiecare doar pen­tru ea, şi pentru asta sunt capabile de orice răzbunare. Pen­tru că fiecăreia din­tre ele, când i-a a­parţinut, el i-a dat ce­va unic, şi nu doar sexual, ci ceva mai mult decât atât, acea beţie a libertăţii, a­cea senzaţie de ver­tij, că pot orice ală­turi de el, că au o for­ţă şi o vitalitate ameţitoare. E ceva ce ţine de trans­cendent, de aceea ele îl vor cu disperare şi sunt în stare de orice pentru a-l avea, pentru că ştiu că fără el nu mai simt acea forţă care le umple de viaţă. Şi atunci, pentru că nu-l pot avea, îl sufocă, încet-în­cet, îl condamnă în cor, solidare şi feministe, la dis­pariţia fizică. Din perspectiva feministă, Giovanni e, într-adevăr, un macho de neiertat, care profită, abuzează şi trădează încrederea victimelor sale, fără să fie tulburat de conştiinţa morală. Subiectul a rămas până în ziua de astăzi dacă nu periculos (ca atunci când opera şi-a avut debutul) cel puţin con­tro­versat. Totuşi, eu nu pot să cred că Mozart şi-ar fi pierdut timpul să compună o operă despre un ti­călos obişnuit. Dimpotrivă, sunt convins că Mozart avea o simpatie profundă pentru Don Giovanni. Mozart iubea şi el viaţa, iubea femeile, şi i-a îm­pru­mutat personajului său din energia vitală proprie, din setea de a atinge inaccesibilul. Mozart a trăit cu in­tensitate şi a compus "Don Giovanni" cu o pa­siune febrilă, şi, în acelaşi timp, cu un sens profund şi înduioşător al tragediei umane.- În urmă cu mai bine de un an, i-am spus lui Beatrice Rancea, di­rectoarea interimară a operei bucu­reştene, că aş vrea să lucrez ceva cu totul nou în România, ceva ce nu am făcut niciodată în altă par­te a lumii.Deşi în ti­nereţe mon­tasem "Fla­utul fer­mecat", tot de Mozart, am avut me­reu o re­ţi­nere în a abor­da "Don Gio­vanni", dar acum am simţit că pot să-l fac, aşa că i-am avan­sat această propunere. Îmi aleg temele într-un fel iraţional, dintr-o atrac­ţie instinctuală fa­ţă de un subiect sau fa­ţă de altul, pe care nu-l înţe­leg foarte clar de la în­ceput. Aş spune că după aproape cinci de­cenii de lucru în teatru, am mai multe în­trebări decât răs­pun­suri şi so­cot că asta îţi dă o stare de cre­a­ti­vitate mai in­tensă de­cât atunci când crezi că ai toate răspun­su­rile. Mi s-a părut că acum a sosit mo­men­tul pentru a mă apro­pia de "Don Gio­vanni" şi de a-l în­ţe­lege pe de-a-ntregul, sau, cel puţin, la nivelul de cunoaştere pe care îl avem noi acum, în epoca contemp­orană, căci generaţiile viitoare vor descifra, cu siguranţă, alte noi înţelesuri. La finalul secolului al XVIII-lea, atunci când a avut loc premiera acestei opere (1787 la Praga, 1788 la Viena) Mozart a făcut un contract cu spectatorii acelui timp, compunând pentru ei. Dar spectatorii de atunci nu mai există astăzi, şi atunci, reprezentând opera lui Mozart în faţa publicului contemporan, noi trebuie să facem un nou contract, cu spectatorii de astăzi, din secolul XXI. Cum să transpui povestea lui Don Giovanni pentru oamenii care trăiesc acum, în special pentru tinerii de azi, pentru mentalitatea lor? E imposibil pentru mine să fac o montare clasică, e ca şi cum aş reprezenta ceva mort deja, ca şi cum eu nu aş mai avea nimic de spus, din perspectiva celor aproape două secole şi jumătate care au trecut, după ce creatorul operei a pus punctul final partiturii sale. Ar fi o minciună! "Dar de ce nu clasic?" se întreabă toţi criticii mei (vorbesc de cronicarii muzicali români), care adoră să mă pună la stâlpul infamiei, pentru viziunea mea modernă şi pentru că nu ader la formulele tradiţionale de reprezentare. Dacă am juca această operă ca în secolul XVIII, în care iadul se deschide, apar flăcări şi balauri cu limbi de foc din podeaua scenei şi-l înghit pe Don Giovanni, cred că lumea din sală s-ar prăpădi de râs, ar fi mai ridicol ca un desen animat pentru copii. Eu am ales să-l ucid cu un foc de pistol: mai veridic pentru zilele noastre. I-am îmbrăcat pe artişti cu haine de mall sau de club şi le-am cerut să interpreteze cu toa­tă convingerea, ca şi cum lor şi acum li se în­tâm­plă toate scenele de pasiune, de trădare. Eu nu cred în convenţie, de aceea am ales să fac ceva care să fie adevărat pentru noi, cei de azi, dar în acelaşi timp să nu trădăm opera, să-i păstrăm înţelesul pe care autorul l-a avut în minte atunci când a com­pus-o. Şi eu cred că nu l-am trădat pe Mozart! Mi-am asumat această viziune, acest risc, cu sen­ti­mentul unui salt cu paraşuta. Am sărit, cu senti­mentul că fac un lucru bun! Un regizor trebuie să îi facă pe spectatori să retrăiască experienţa gândită de compozitor în opera sa. "Don Giovanni" nu este o creaţie statică, dimpotrivă, e în continuă mişcare şi necesită interpretări mereu noi, care să vibreze în prezent. Nicio versiune nu poate distruge opera! Don Giovanni va trăi etern, iar generaţiile viitoare vor descoperi ceva cu totul nou, vor înţelege mai mult şi se vor manifesta şi ei în felul lor. Sperăm că şi spectacolul nostru îşi va face această datorie, pentru că arta are menirea - nu de a schimba lumea, ci de a ne pune în faţă mereu o oglindă în care să vedem realitatea aşa cum e ea, necosmetizată de convenţiile sociale şi religioase.- Prefer să lucrez cu tinerii, în general, şi în tea­tru, şi în operă, pentru că ei sunt mai maleabili, mai deschişi, mai lipsiţi de inerţie. Cei din distribuţia spectacolului au fost extraordinar de deschişi şi fericiţi că încearcă lucruri noi. A fost o muncă în comun bazată pe un frumos sentiment de prietenie şi înţelegere, cu multă răbdare şi delicateţe, de ambele părţi, cu atenţie constantă pentru fiecare detaliu. Şi dacă sunt mândru de ceva, atunci lucrul acesta este că am reuşit, cu foarte mult efort, şi din partea mea, şi din partea lor, să curăţăm multe din manierismele pe care un cântăreţ de operă, din păcate, le acumulează în timpul carierei sale: de pildă, să-şi mişte braţele în mod artificios, să se prefacă cum că s-ar uita la partener, dar, de fapt, nu face asta, că trăieşte rolul, dar de fapt nu se implică prea tare... De aceea, cred că aceşti tineri solişti români au fost inspiraţi şi au avut curajul să facă ceea ce de obicei nu fac: interpretează ca nişte mari actori de teatru, fiind atenţi şi să cânte, exact în tempo cu dirijorul şi orchestra, ceea ce este un lucru foarte rar! Mă bucur că am mizat pe ei în viziunea mea asupra spectacolului şi cred că nu am greşit pentru că, iată, după premieră, la începutul stagiunii acesteia, deja cererea de bilete pentru spectacolul nostru este foarte mare. Este un spectacol modern, şi directoarea operei, Beatrice Rancea, este, de asemenea, convinsă că formula noastră regizorală va aduce în sală foarte mulţi tineri, pe lângă fidelii iubitori de operă, ceea ce înseamnă că prin ei, genul liric are un viitor optimist.- Pentru spectacolul acesta am avut un ritm de lu­cru foarte intens, mai ales pe parcursul lunilor iulie şi august, şi nici măcar nu ştiu cum a trecut vara, pentru că am stat mai mult închis în operă. A fost dificil şi pentru că, odată ce am avut clar în min­te cum va fi spectacolul, împreună cu direc­toa­rea Beatrice Rancea, ne-am întrebat cine va sprijini acest proiect, de unde vor veni banii?A fost o si­tuaţie cel puţin bizară, pentru că fostul ministru al Cul­turii a rămas complet mut, şi la numele "Mo­zart", şi la numele meu, cu alte cuvinte, nu l-a in­te­resat deloc proiectul nostru. Dar Bea­trice şi-a pus la bătaie recunoscutele sale capacităţi manageriale, şi cu ajutorul primăriei sectorului cinci, în aria că­reia se află instituţia operei, am scos-o la capăt. Pe urmă, toată echipa de interpreţi a acceptat să se adapteze programului meu de va­can­ţă universitară de peste vară, renunţând la con­cediu şi rămânând în Bucureşti, pentru a pregăti acest spectacol, în condiţii extreme de temperatură, dar şi de suspans în privinţa banilor necesari, care veneau în tranşe şi întâr­ziau fiecare etapă. În sală era o atmosferă pro­prie mai degrabă unei saune decât unui teatru de operă, pentru că nu există aer condiţionat şi, în aces­te condiţii, era extrem de dificil pentru inter­preţi să cânte sub luminile foarte puternice şi căl­dura emisă de reflectoare. Aşadar, cu mari sacrificii din partea tuturor, am lucrat această producţie. În puţinele zile libere pe care le-am avut, am mers să-mi vizitez copiii şi familia din Germania (din păcate, nu mai am rude în România). În rest, ca să mă reîncarc cu energie, îmi place să înot, să merg pe jos cât se poate de mult, să-mi fac dimi­neaţa devreme e­xer­ci­ţiile de yoga, de Tai Chi, de meditaţie - ceea ce mă ajută să fiu în for­mă şi să mă con­centrez de-a lungul zilei de re­petiţii. Serile stu­diez tex­te, scriu sau, când sunt la New York, mă do­cu­mentez la bi­blio­te­că, sau la Me­tro­politan Art Center, în legătură cu viitoarele montări.- Împreună cu Bea­trice Ran­cea ne gândim de multă vreme la spec­tacolul "Indiile ga­lan­te", al lui Ra­meau, pe care l-am pus şi la Paris, dar şi la opera din Iaşi, unde mulţi bucureşteni veneau în excursii cul­turale ca să îl vadă, do­rindu-şi să îl aibă şi în repertoriul operei din Capitală. Şi vom face lucrul acesta de îndată ce ne va ajuta cu fondurile necesare Ministerul Cul­turii, în subordinea căruia se află prima scenă lirică a ţării.Andrei Şerban s-a născut în Bucureşti, în ziua solstiţiului de vară, 21 iunie 1943. Ta­tăl său, Mihai George Visarion Şerban, cu rădăcini într-o veche familie ro­mânească din Chioar, stu­diase Dreptul la Leipzig, fusese director al Băncii Re­gale şi apropiat al lui Iu­liu Maniu. După venirea co­muniştilor, dat afară din avocatură, este con­strâns să lucreze ca fotograf, dar îşi împlineşte ast­fel un vis din copilărie, de aplecare spre arte. Ma­ma, Elpis, profesoară de limba româ­nă, provenea din­tr-o familie de negustori greci din Tulcea. Co­pilul Andrei Şerban se amuza făcând tea­tru cu ma­rionete confecţionate de el sau dirijând în oglindă simfonii imaginare, aşa cum îl văzuse pe dirijorul celebru Arturo Toscanini, pe care îl admira enorm şi neştiind că asta îl va aduce foarte aproape de sce­na lirică, devenind unul din cei mai mari re­gizori de operă.Îi plăceau istoria şi latina, recita, in­cantând ca pe nişte descântece, versuri din Ovidiu, experimenta uimit puterea vibraţională a cu­vintelor, căuta tot timpul să construiască alte rea­li­tăţi, de aceea ştiinţele exacte, cifrele i se păreau lip­site de căldură şi de emoţie, aşa cum mărturisea el mai târziu. Deşi tatăl său l-a îndreptat spre Litere sau Filosofie, Andrei Şerban a dat examen la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti, studiind întâi Actoria la clasa lui Ion Finteşteanu şi Sanda Manu, îndreptându-se apoi spre regie, sub îndrumarea lui Radu Penciulescu. A debutat la Pia­tra Neamţ, la Tea­trul Tineretului, şi s-a întors în Bucu­­reşti, remar­cân­­du-se cu mon­tarea tra­gediei shakespeariene "Iu­lius Cezar", la teatrul Bulandra. În 1969, a plecat cu o bursă "Ford" la New York. După doi ani petrecuţi în com­pania vâr­fu­ri­lor avan­gardei tea­trale newyorkeze şi după ucenicia pe lân­gă Peter Brook la Paris, într-un mo­ment de cum­pă­nă, după o discuţie cu Radu Beligan, ca­re-i spu­sese: "Stai pe lângă cei mari, nu veni acasă!", a­flat în aeroportul din Amsterdam, An­drei Şerban a luat avionul spre Ame­ri­ca, nu spre Româ­nia. A mon­tat apoi spectacole care au făcut istorie în tea­tru, pre­cum "Trilo­gia greacă", "Me­deea" (de la teatrul "La Ma­ma"), "Electra" (la Sainte-Chapelle din Paris), "Ne­­guţătorul din Veneţia" (la Comedia Franceză), "Li­vada cu vi­şini" (la Lincoln Center din New York), dar şi spec­tacole de operă, pe cele mai im­por­tante scene ale lumii, precum Covent Gar­den din Londra şi Opera din Viena, în spectacolele lui apărând mari per­so­nalităţi ale scenei inter­na­ţionale, ca Meryl Streep, Diane Lane, Christopher Reeve, Chris­­topher Wal­ken, sau cântăreţi de operă pre­cum Pla­cido Do­min­go. A revenit în Ro­mâ­nia, după eve­nimentele din de­cembrie 1989, ca di­rec­tor general al Teatrului Naţional din Bucureşti, la invitaţia lui Andrei Pleşu, pe atunci ministru al Cul­turii, poziţie din care a încercat să facă schim­bări radicale de mentalitate în teatrul românesc. Trăieşte la New York, unde este profesor la "Co­lumbia Uni­versity of Arts", călă­to­reşte foarte mult, pentru a monta producţii de teatru şi de operă în toată lumea, libertate căreia i-a sa­cri­ficat prezenţa alături de familie. E căsătorit cu Ale­xandra Plat­tenberg, din­tr-o veche familie aris­tocrată germană, pe care a cu­­noscut-o la premiera unei opere pe care a mon­tat-o la Geneva. Au doi fii împreună, pe Nicolas (spe­cialist în Business) şi pe Antony (a studiat Dreptul).