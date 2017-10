Foto: 123RF

Foto: Dreamstime

- Luate în doze mici, oligoelementele întăresc imunitatea şi ajută organismul să lupte împotriva bolilor iernii. La rândul lor, exerciţiile de respiraţie energizează corpul şi întăresc imunitatea -Agresiunea frigului, lipsa de lumină dar şi contactarea unor viruşi şi bacterii ne slăbesc sistemul imunitar, ducând la obo­seală, dureri de cap şi infecţii cronice. Mine­ra­lele esenţiale, pe care vi le prezentăm în conti­nuare, declanşează reacţii enzimatice celulare, nişte mici scântei de energie care ajută corpul să reziste în faţa invadatorilor. Cura de minerale nu se ţine nicio­dată în mod continuu, ci câte 2-3 luni, cu o întrerupere de câte 5-10 zile.Cuprul este un anti-infecţios şi un antiinfla­mator foarte puternic. Este util în afecţiunile sezo­nului rece, precum răcelile, gripele, otita, bronşita şi angina pectorală.În timpul unei afecţiuni inflamatorii, cuprul este blocat de către proteinele in­fla­maţiei şi nu îşi poate îndeplini rolul. Luarea lui sub formă de su­plimente alimentare restabileşte această funcţie.Este întâlnit în avocado, scoici, ciuperci, cioco­lată, oleaginoase, cereale complete, dar şi în ger­menii de grâu.Se ia conform in­dicaţiilor din prospect.Numele vine din latinescul "argentum", care în­seamnă "alb strălucitor". Argintul este un antibiotic natural. El este apreciat pentru virtuţile sale anti-in­­fecţioase şi pentru puterea sa inhibatoare în dez­voltarea anumitor bacterii.Argintul coloidal dezacti­vează anumite enzime de care bacteriile se folosesc pentru a se înmulţi. Este indicat în patologiile ORL (laringite, faringite, otite) şi în stările gripale. Poate fi utilizat şi local, drept ci­catrizant al mucoaselor, mai ales în timpul afte­lor, dar şi la nivelul ochilor (conjunctivite).Nu se întâlneşte în alimente, pentru că argintul este produs în mod natural, de corp. Drept urmare, se recurge la un supliment alimentar pe bază de argint.Se găseşte în for­mă lichidă. Se administrează conform prospec­tului.Este eficace în stările gripale, mai ales în tim­pul infecţiilor virale din sfera ORL. Se reco­mandă ca supliment în durerile de gât, faringite şi larin­gite, dar şi în cazul durerilor de stomac şi al mala­diilor gastro-intestinale.Bismutul aso­ciază proprietăţi antalgice, anti-infecţioase şi anti-inflama­torii. De aceea se reco­mandă în perioadele de iarnă, mai ales că are şi efecte imuno-stimulatoare foarte preţioase, în faţa unor agenţi externi agresivi.Este prezent în majoritatea legumelor rădăci­noase (morcovi, sfeclă, ţelină, napi, cartofi dulci, topinambur, manioc) şi în unele alge.Se găseşte sub formă de ampule, care se lasă să se topească pe limbă.Nepopular, din cauza mirosului său de ou stri­cat, sulful este totuşi util în toate afecţiunile respi­ratorii, precum răcelile, gripa, otita, bronşita, an­gina pectorală.Sulful curăţă foarte bine ficatul. Facilitează dre­narea hepatică, evitând astfel formarea unui teren favorabil pentru instalarea microbilor.Îl întâlnim în usturoi, ceapă, praz, creson, ri­dichi, ouă şi varză.Există atât sub formă lichidă, cât şi ca pastile. Se administrează con­form prospectului.Seleniul este un mineral indicat în patologiile care ţin de sfera ORL, cât şi în stările gripale (fri­soane, nas care curge, dureri de cap, tempera­tură mare).Acest puternic anti-oxidant favorizează acţiu­nea diferitelor enzime care prote­jează membranele celulare de oxidarea provocată de radicalii liberi, le­gaţi de stres, dar şi de perioada hibernală carac­terizată printr-o alimentaţie mai puţin bogată în vitamine şi enzime, prin agresiunea frigului şi a vântului şi lipsa de soare.Este prezent în nuci, cereale complete, carne, germeni de grâu, drojdie, fructe de mare şi peşte.Se comerciali­zea­ză în diferite forme. Alegeţi seleniul organic pur, natural.Tradiţia veche chinezească spune că avem două creiere: unul cerebral şi altul abdominal. Este uşor să constatăm că atunci când suntem stresaţi, de pildă, avem un fel de nod în stomac, pentru că acolo se concentrează nevoile cele mai elementare şi emoţiile. Respiraţia abdominală este cea a nou­lui-născut, pe care o regăsim în mod spontan în timpul somnului.- dacă lucraţi la birou, staţi în poziţie aşezată. Inspiraţi pe nas, umflând burta ca pe un balon şi deschizând toracele. Apoi expiraţi lung pe gură, trăgând stomacul.- inspiraţi pe gură, apoi expiraţi prelungind eliminarea aerului din plămâni, aşezându-vă palmele sub coaste şi aplecându-vă înainte.este de cinci respiraţii consecutive. Cu cât este mai lungă expiraţia, cu atât va fi mai reuşită detenta. Este important să eliminaţi cât mai bine aerul din plămâni, pentru a-i reum­ple apoi mai bine, echilibrându-vă astfel sistemul ner­vos. Practicaţi respiraţia ab­dominală ime­diat ce simţiţi o stare negativă, o emoţie pu­ternică. Corpul are nevoie de echilibru pen­tru a lupta cu bolile care îi dau târcoale.Conform tradiţiei indiene, când res­pi­răm prin nara stângă, lăsăm să pătrundă în corp un curent de aer aflat în legătură cu plexul solar, numit "curentul solar". Prin nara dreaptă, aspirăm "curentul lunar", legat de ce­lulele de apărare ale corpului. Respiraţia alterna­tivă, când pe o nară, când pe alta, încarcă corpul de energie vitală.Cum procedaţi* Aşezaţi-vă pe marginea patului, cu spatele şi cu capul drepte, cu maxilarele relaxate şi limba destinsă. Inspiraţi profund pe ambele nări, apoi blocaţi nara dreaptă cu degetul mare de la mâna dreaptă, şi expiraţi prin nara stângă.* Reţineţi-vă respiraţia.* Blocaţi acum nara stângă şi inspiraţi pe dreapta.* Reţineţi-vă expiraţia.* Blocaţi nara dreaptă şi expiraţi pe stânga.* Reţineţi-vă respiraţia.* Blocaţi nara stângă şi inspiraţi pe dreapta. (Între inspiraţii şi expiraţii trebuie să existe o pauză de reţinere a aerului.)Ritmul bun este să inspiraţi timp de 6 se­cunde, să vă ţineţi respiraţia tot 6 secunde şi să expiraţi timp de 8-12 secunde.