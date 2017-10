"Cum să-mi ameliorez problemele prostatei şi constipaţia?"

(Răspuns pentru M.B. - Constanţa, F. AS nr. 1235)

Din nefericire, în prezent nu există un tratament curativ pentru scleroza laterală amio­trofică (SLA). Pe lângă faptul că este diagnosticată de cele mai multe ori în stadii avansate, ea poa­te avea la bază o componentă gene­tică, o "genă" defectă, răspunzătoa­re de declan­şarea anumitor cazuri de boală moş­­tenită. În esenţă, SLA constă într-o degenerare progresivă a ce­lulelor nervoase de la nivelul cre­ierului şi mă­duvei spinale care controlează musculatura striată. Nervii afectaţi se atrofiază şi dispar fără a da sem­ne de anomalie. În consecinţă, se produce dete­riorarea muscula­ră cauzată de dispa­riţia nervilor ce stimulează aceşti muşchi. La în­ceput (debutul bolii este gradat), în mod obişnuit, se produce o ac­cen­tuare a slăbiciu­nii muscula­re a unui membru, pen­­­tru ca, mai apoi, să fie afec­tate şi celelalte membre, slăbiciu­nea musculară putând fi însoţită de crampe şi spas­me. Pe mă­sură ce boala pro­gresează, noi muşchi sunt afectaţi şi, uneori, apar pro­bleme la nive­lul mus­culaturii se­mi­voluntare, pre­cum cea impli­ca­tă în mastica­ţie, de­glutiţie, vor­bire şi respi­raţie. Sin­gura opţiune tera­peu­tică dispo­nibilă în pre­zent este Rilu­zolul (Rilutek), medi­ca­ment care poate încetini uşor evo­luţia bolii, la anumite per­soane. În rest, su­por­tul emo­ţio­­nal din partea familiei şi a prie­tenilor reprezintă o parte im­portantă a terapiei, la fel de bine cum te­rapia adap­tată nevoi­lor indi­vi­duale este utilă în men­­ţi­nerea forţei musculare şi a stării ge­nerale de sănă­tate, mai ales în fazele timpurii.Nici din punctul de vedere al medicinei natu­riste nu se poate vorbi de un tratament curativ, însă unele remedii pot contribui la ameliorarea simpto­matologiei şi la încetinirea evoluţiei bolii. Mă refer aici la suplimentele care conţin curcumină, resve­ratrol, acizi graşi esenţiali (Omega 3, 6, 9), coen­zima Q10, acidul Alfa lipoic şi aminoacizi precum leucina, izoleucina, valina şi glutamina. Aceste remedii acţionează benefic asupra sistemului ner­vos, în general, prin stimularea creşterii neuri­ţilor, a protecţiei fibrei nervoase şi a învelişului de mie­lină, stimularea sintezei de acetilcolină - neuro­me­diator chimic implicat în transmiterea impulsului nervos. Cu toate acestea, rămân la părerea că cea mai importantă sursă de principii active terapeutice în cazul SLA, dar şi în cazul altor patologii neuro­logice degenerative, sunt produsele apicole pro­curate direct de la sursă. Polenul, păstura, lăpti­şorul de matcă, mierea, larvele de albine şi propo­lisul conţin, în formă pură, toate elementele nece­sare unei acţiuni terapeutice adecvate organismului uman şi patologiilor neurologice, în special. Găsim în aceste produse aminoacizi esenţiali şi neesen­ţiali, proteine, enzime, glucide, acizi graşi şi orga­nici, fosfolipide, vitamine, săruri minerale şi anti­oxidanţi, a căror sinergie poate contribui sub­stanţial la ameliorarea şi, de ce nu, la încetinirea evoluţiei unor boli grave, din care face parte şi scle­roza late­rală amiotrofică.În ultima perioadă, studii amănunţite au reiterat rolul benefic al uleiului de cânepă terapeutic, în gestionarea unor patologii cu potenţial evolutiv grav, între care şi bolile neurologice degenerative, cum sunt scleroza laterală amiotrofică, leuco­ne­vraxita (scleroza multiplă), Parkinson, Alzheimer sau ataxia Friedreich.Să auzim numai de bine!Stimate domn,Cu respect ne înclinăm în faţa vârstei dvs. şi regretăm suferinţele pe care le aveţi. Încercăm să vă explicăm cam ce veţi avea de făcut, ca să vă ajute cât de cât în afecţiunile dvs. (afecţiuni ale pros­­tatei, dar şi constipaţie).Adenomul de prostată este cea mai răspândită tumoră benignă, întâlnită la bărbaţii cu vârsta de peste 60 de ani, chiar dacă nici cei mai tineri nu sunt ocoliţi de ea, în ziua de astăzi, începând de pe la 30 de ani (a se face distincţia între adenom de pros­tată, adenocarcinom de prostată şi prostatită). Aş dori ca cei care citesc aceste rânduri să nu se sperie şi să creadă că adenomul ar fi o condamnare la moarte. Adenoamele sunt doar nişte blocaje pe dru­mul sănătăţii noastre. Ce trebuie făcut pentru a le debloca? Ideală ar fi prevenţia, dar nu există încă specialişti în medicina pre­ven­tivă, astfel numărul bolna­vilor ar fi mult diminuat. Nu încetez să repet că prevenţia este mama unei sănătăţi de fier, iar prin ali­mentaţia sănă­toasă, organis­­mul va degaja mai puţini radicali liberi, iar pericolul de a ne îmbolnăvi va fi mult mai redus. Rămân la con­vin­gerea că fitochimi­ca­lele din plante, din fructe de pădure, zar­zavaturi, soia pot împie­dica dezvol­tarea adenomului de prostată. La subiecţii a că­ror alimen­ta­ţie este bogată în proteină ani­mală (carne, me­zeluri, lac­ta­te) riscul de a face adenom de prostată este mai ridicat decât al celor care consumă pro­teină ani­mală oca­zional sau deloc.Evoluţia adenomului de prostată este lentă, în timp, iar în unele cazuri, remisia adeno­mului se face în mod normal, fără niciun trata­ment. Creşterea diferi­te­lor structuri ale "glan­dei numite pros­tată" duce la adenomul de pros­tată. Factorii de risc sunt: ali­mentaţia, în primul rând, moştenirea genetică, vârsta, ingerarea de medi­camente, munca seden­tară, la birou, un deficit al activităţii testiculelor, diferite vi­ru­suri, dere­glări hormonale, lipsa de mişcare.Apariţia adenomului de prostată determină mo­dificări ale actului micţional. Ignorarea adenomului de prostată poate duce la complicaţii severe. Diagnosticul adenomului de prostată se stabileşte de către spe­cialist, în urma examenului clinic şi al investi­gaţiilor. Concomitent cu medicamentaţia prescrisă de spe­cialist, se pot administra şi produse obţinute din plante, în funcţie de fiecare pacient.Preparatul "Secret Herbs" (Cellforce) are ur­mătoarele efecte în adenomul de prostată: * pro­tejează celulele prin neutralizarea radicalilor liberi şi sprijină diviziunea celulară normală; * acţionează asupra componentei musculare, îmbunătăţind tonu­sul muscular la nivelul uretrei; * acţionează asupra componentelor glandulare ale prostatei, ajutând la restabilirea echilibrului hormonal; * are proprietăţi regeneratoare asupra ţesuturilor; * îmbunătăţeşte fluxul sanguin la nivelul ţesuturilor; * întăreşte sis­temului imunitar; * îmbunătăţeşte funcţia prostatei; * previne mărirea ei şi contribuie la o diviziune celulară normală; * asigură o buna diureză, ducând la înlăturarea congestiilor şi infecţiilor locale, fără a avea reacţii adverse; * are proprietăţi antiinfla­matorii, antiseptice; * ameliorează funcţiile glan­delor endocrine asupra organelor sexuale, cu efect pozitiv.În adenomul de prostată acţiunea produsului Cellforce se vede încă din primele două luni de administrare, prin diminuarea simptomelor, până la dispariţia lor. Cu timpul, prostata revine la dimen­siuni normale, iar analizele de sânge au un nivel normal. Altfel spus, dispariţia simptomelor înseam­nă rezolvarea cauzei.Fiind naturale, produsele "Secret Herbs" sunt recomandate pe o perioadă de cel puţin 6 luni, iar în situaţii cu simptomatologie bogată, pot fi luate până la un an de zile sau chiar mai mult. Conco­mitent, recomandăm cititorilor noştri, spre a nu deveni pacienţi, să-şi schimbe stilul de viaţă. Schim­­­barea stilului de viaţă este cel mai scurt drum de a-ţi recăpăta sănătatea şi de a ţi-o men­ţine - lucru confirmat de cei mai mari specialişti în do­meniu ai lumii... Schim­barea sti­lului de viaţă în­seam­nă o alimentaţie cât mai să­nă­toasă, bogată în fi­bre, dar săracă în proteine animale, bogată în pro­teină vegetală, în legume şi fructe. Mişcarea, practi­carea unui sport este, de asemenea, un fac­tor ex­trem de important!Mai multe relaţii le veţi primi odată cu pro­dusele comandate.Cu stimă şi urări de sănătate.