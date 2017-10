Dirijând Orchestra Naţională a Rusiei

Horia Andreescu în dialog cu publicul de la Ateneul Român

- Atracţia mea faţă de muzica şi personalitatea lui George Enescu. Primele ediţii ale Festivalului Enescu le-am ascultat alături de părinţii mei, la ra­dio, acasă, în Bra­şov. Aveam un aparat într-o ca­meră, şi cum toa­tă familia era interesată de muzică, concertele ră­su­nau în toată casa. Mai târziu, au în­ceput trans­mi­siile televizate, veneau mari artişti, di­rijori, Ois­trach, Menuhin, Filarmonica din Pitts­burg. Pe vre­mea copilăriei mele, în Braşov încă mai locuiau mulţi saşi, care erau foarte interesaţi de muzică. Majoritatea lor cântau la instrumente, acasă, în fa­milie. Tot ce era important în ţară, legat de mu­zică, şi, desigur, de Festivalul Enescu, avea ecou la Bra­şov, era urmărit şi comentat. Ca student la Con­ser­va­torul din Bucureşti, am început să vin la con­cer­tele festivalului mai întâi ca spectator. Ascultam lu­cruri grozave aici. Cu timpul, de la cel ce asista la con­certe, am ajuns să particip la ele ca dirijor şi aces­ta consider că este un mare dar pe care l-am primit.- "Fantastica" lui Brahms, cu London Sympho­ny Orchestra, când, la bis, am cântat "Rap­sodia I" a lui Enescu, aşa cum o gândeam şi o simţeam eu. Desigur, rămân la părerea că cea mai reuşită va­riantă rămâne cea a lui Celibidache. Un alt mo­ment a fost Simfonia a III-a a lui Enescu, alături de Ro­yal Philarmonic Orchestra, tot din Londra. Am făcut repetiţii la ei acasă şi, după prima citire a simfoniei, am văzut că nu înţeleseră muzica şi aveau nişte feţe lungi, plouate. Le-am zis că îmi pare rău că nu am la mine aparatul de fotografiat, pentru că au nişte feţe colosal de expresive. Au zâmbit, şi de la zâm­be­tul acela am pornit să lucrăm simfonia. Încet-în­cet, au început să o înţeleagă, să le placă muzica lui Enes­cu, pentru ca, în cele din urmă, să-mi propună să o înregistrăm. Mie-mi plăcea foarte mult, e o mu­zică extraordinară, şi am încercat să le transmit asta, să-i "port" cu mine. Orchestrele produc spectacolul, di­rijorul vine cu o concepţie şi face ca muzica să prin­dă un contur. Le dezvăluie sensul muzicii, do­zajul, amplitudinea dialogurilor, până ce muzica nu mai e ceva şters, neclar, ci prinde un profil exact, palpabil.- Ca dirijor, lucrezi cu profesionişti, iar legă­turile muzicale se pot stabili într-o perioadă scurtă de timp. Partea frumoasă e că nu lucrăm doar cu muzicieni, cu profesionişti, ci şi cu suflete pe care trebuie să le aduci, să le convingi să ţi se alăture, să se adapteze la ceea ce tu, atât muzical, cât şi su­fle­teşte, ai pregătit înainte de-a avea contact cu ei. Eu vin cu lecţia făcută, cu o concepţie clară, dar dacă întâlnesc un instrumentist care, pe lângă faptul că-şi face treaba perfect, înţelege ce vreau şi adaugă, de la el, ceva în plus, o nuanţă, cu atât mai bine. Asta dă farmecul unui concert, plusul de spontaneitate ajută la o mai bună comunicare cu publicul. Anul acesta, am făcut două repetiţii la Moscova, dar cu zece zile înainte de concert, ceea ce mi-a dat ceva emoţii, îmi era teamă că vor uita ce le-am cerut. Ei au cântat de atâtea ori Simfonia a V-a a lui Ceai­kovski, încât o puteau cânta singuri, şi fără dirijor. Cum să fac să-i motivez? Le-am cerut câteva mo­dificări, schimbări în anumite pa­sa­je, şi asta le-a stârnit interesul. Au venit la mine la pauză, în re­pe­tiţii, şi mi-au mulţumit pentru că pot cânta simfonia "fără să doarmă pe ei", ieşiţi din starea de auto­matism. Au cântat-o din plăcere şi asta-i im­portant. E bine să ne facem treaba pro­fe­sionist, dar să ne şi simţim bine, şi noi, şi publicul.- Nu. Nici vorbă. Sigur, cronicile pozitive-s bine venite, dar nu pentru specialişti urcăm noi pe scenă. Urcăm în căutarea acelui moment de magie în care toate forţele se aliniază, se adună la un loc şi ceva nedefinit coboară peste cei din sală, mu­zi­cieni şi spectatori deopotrivă. Nu se întâmplă de fiecare dată, însă atunci când se întâmplă, în sală plu­teşte o vrajă, o tensiune, se simte imediat, e o li­nişte ab­solută, nu mai şopteşte, şi nu mai respiră ni­meni. Poate fac o comparaţie forţată, dar e ca la o slujbă religioasă, când simţi că e ceva care co­boară asupra ta. Sunt astfel de momente de co­municare, ce topesc toate celelalte gânduri, şi eşti prins în în­tre­gime de muzică. Astfel de lucruri ne dorim să se întâmple în sălile de con­certe.- Festivalul a în­ceput puternic, în 1958, cu bani se­rioşi in­vestiţi de gu­vernul de atunci, apoi, spre sfâr­şitul anilor '80, a scă­zut mult ca valoa­re, adu­­când artişti ne­sem­­nificativi din afa­ră. Era mai mult de for­mă. Ceea ce s-a în­tâmplat în ul­ti­mii 18-20 de ani este cu totul re­mar­cabil, iar un me­rit de­osebit îl are di­rec­torul executiv al fes­tivalului, dom­nul Mihai Constan­ti­nes­cu. În pri­mul rând, fes­ti­valul se ţine odată la doi ani, nu la trei, cum se în­tâmpla înainte. Tre­­cea prea mult timp şi se uita de la o edi­ţie la alta. Un fes­tival internaţional prezintă un interes atunci când are audienţă, e bine văzut atât în ţară, cât şi în străi­nătate. Lumea muzicală ştia de câteva festivaluri de tradiţie ale Europei, şi iată că acum, presa interna­ţională menţionează că şi la Bucu­reşti are loc un mare festival. Înainte, nu eram pe harta muzicală. Acum, agenţii de turism străine adaugă în pro­gramul turiştilor ce vizitează Ro­mâ­nia, bilete la Festivalul Enescu. Sunt mulţi străini în sală. Vin şi cro­nicari străini, să audă o muzică no­uă, un Enes­­cu, să participe la diferite colocvii. Marii instru­mentişti şi orchestre nu mai fac nazuri în a veni aici, acceptă cu plăcere, ştiu că lucrurile-s bine puse la punct şi se bucură să des­copere un pu­blic nou şi receptiv. Şi-apoi, să nu uităm că Ateneul este una dintre cele mai frumoase săli de concerte din lume. Iată că se întâmplă şi lucruri frumoase la Bucu­reşti, nu doar cele urâte, cu care suntem atât de obişnuiţi.- Nu am asistat la toate concertele, însă remarc faptul că festivalul şi-a păstrat ambiţia de a aduce la Bucureşti mari orchestre ale lumii, mari artişti, mari lucrări, şi că Enescu a devenit predominant în programul de concerte. S-a revenit la o versiune concertantă a operei Oedip, cu o orchestră ce s-a pre­gătit îndelung şi a oferit o versiune grozavă. La Operă, atenţia îţi este, vrei, nu vrei, distrasă de costume, decoruri, pe când aici, asculţi muzica. În anii trecuţi, am asistat şi la câteva execuţii formale ale lucrărilor lui Enescu. Nu-i nimeni de condam­nat, ei au încercat, s-au străduit, dar n-au ajuns să-i simtă muzica. Anul acesta, am ascultat muzicieni străini, fericiţi să-i descopere muzica extraordinară. Muzica lui Enescu are multe sensuri as­cunse, ce aşteaptă să fie des­ci­frate, ca orice lu­cra­re mu­zi­cală de am­ploa­re, nu se dez­vă­lu­ie din prima.Rareori am ascultat Sim­fo­nia a III-a a lui E­nes­cu în­tr-o in­ter­pretare de o ase­me­nea mag­nitu­di­ne, pre­­cum cea oferită de Anto­nio Pappano anul acesta. O ver­si­une viguroasă, în care forţa şi de­li­ca­teţea s-au întâlnit la cele mai înalte cote. În plus, m-am bucu­rat să văd la stan­du­rile de discuri atâtea CD uri cu muzica lui Enescu, înregis­tra­tă de artişti ruşi, de orchestra fin­lan­deză, de BBC. În sfârşit, o investiţie a României dă roade. Ne promovăm în lu­me com­pozitorul na­­­ţio­nal. Iar re­zul­ta­te­le sunt re­mar­ca­bile.