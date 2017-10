Dragă redacţie a revistei "Formula AS", stimată d-nă Sânziana Pop,Suntem un grup de susţinători fideli ai echipei de fotbal Dinamo Bucureşti, totodată şi cititori ai revistei "Formula AS", pe care o apreciem pentru conţinutul ei instructiv, dar şi pentru activitatea ei caritabilă, de ajutoare a oamenilor bolnavi şi să­raci. Acestui aspect i se adresează scrisoarea noas­tră. Unul dintre colegii noştri, Cucu Mihai Daniel, în vârstă de doar 35 de ani, s-a îmbolnăvit pe ne­aş­teptate, de cea mai cruntă boală a secolului în care trăim. Stadiul ei fiind avansat, trebuie operat de urgenţă, într-o clinică din străinătate, unde există garanţii de izbândă a actului medical. Deşi facem un efort susţinut la nivelul colegilor noştri, pentru strângerea sumei de bani, ea este cu mult peste posibilităţile noastre. Iată de ce ne-am permis să vă adresăm această scrisoare, cu neclintită speranţă că bunătatea dvs. şi a cititorilor dvs. se vor manifesta şi în cazul nefericitului nostru coleg. E un om cu un caracter minunat, harnic, corect, muncitor, ar fi ne­drept ca visurile lui, aflate abia la început, să fie curma­te de o boală haină.Dumnezeu să vă înmulţească darul!A fost deschis un cont în lei, la Raiffeisen Bank Bucureşti, sucursala Obor, RO24RZBR 0000060009896580. Titular cont: CUCU MIHAI DANIELCu mulţumiri,Doamnă directoare, sunt Ştefan Sofia, din satul Dianu, comuna Stroeşti, jud. Vâlcea, am 76 de ani, iar soţul mi-a murit acum 11 ani. Sunt tare bol­navă cu inima, mă dor picioarele, merg în ciu­mag, abia mă târăsc până la biserică, la slujbă. Nici cu ochii nu o duc bine, abia mai văd. Îmi trăiesc bătrâneţea alături de cele cinci găini, de un cocoş şi de motanul care este şi el bătrân ca şi mine.Dragă Doamnă, am o mare rugăminte la Dum­neata, să mă ajutaţi cum aţi putea, cum aţi şti, că mi s-a prăpădit ţigla de pe căsuţa mea din bârne şi-mi plouă în casă. Nu am bani să pun alta, că am doar un ajutor social de la primărie, cât să-mi iau pâine şi ulei. Nu vreau nimic mai mult, doar căsuţa s-o repar, să nu cadă pe mine, câte zile oi mai avea de la Dumnezeu. Nu am pe nimeni să mă ajute, sunt neputincioasă în faţa ploii şi a zăpezii din iarnă. Vă rog din suflet ajutaţi-mă, nu mă lăsaţi să-mi cadă căsuţa, că n-aş avea unde să mă duc. Vine iarna şi va fi vai de mine, tot cu ligheane pe la găuri, când plouă sau ninge.Să aveţi sănătate şi Dumnezeu să vă aibă în grija Lui, la tot pasul! Cu respect,GEORGESCU ALIN ANDREI are 26 de ani, este din Ploieşti şi în prezent studiază Teatrologie şi Management Cultural, la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Este o fire optimistă, veselă, gata oricând să ajute. Caracterizat de altruism, per­se­verenţă şi dorinţa de a învăţa şi de a fi tot mai bun în ceea ce face, Alin demons­trea­ză că nimic nu este imposibil dacă îţi doreşti cu adevărat. Cea mai mare pa­siu­ne a lui este tea­trul. Timp de 5 ani, a fost actor în echipa Cen­trului Dramatic Mythos din Ploieşti. Din no­iem­brie 2013, este voluntar în Asociaţia Stu­den­ţilor Eu­ropeni AEGEE Ploieşti, AEGEE fiind încă una dintre pasiunile lui, im­plicându-se cu devo­tament în consolidarea Aso­cia­ţiei. A participat la peste 10 proiecte Erasmus+, mai întâi ca partici­pant, apoi ca formator şi organizator.Dar acum Alin se află în faţa unui obstacol pe care nu poate să îl treacă singur. În luna mai a acestui an, ceea ce părea a fi o simplă răceală, în urma unor investigaţii medicale, s-a dovedit a fi Leucemie acută limfoblastică tip B, recent cu in­filtrare neoplazică la nivel SNC - cu recomandare pentru tratament urgent şi transplant în străinătate. Costurile se ridică la 250.000 euro.Veniturile şi economiile familiei Georgescu sunt infime în faţa acestei sume uriaşe, iar însă­nă­to­şirea lui Alin riscă să devină doar un vis im­po­sibil de realizat. El poate fi împlinit doar cu ajutorul nostru.Conturile în care se poate dona sunt:EURO: RO61BTRLEURCRT0413769201RON: RO14BTRLRONCRT0413769201SWIFT CODE: BTRLRO22Mă numesc Jurcan Vasilica şi locuiesc în co­muna Movila, lângă municipiul Feteşti, judeţul Ia­lo­miţa. Am un băiat de 15 ani şi 5 luni, Stoica Cris­tian, cu grave probleme de sănătate încă de la naş­tere. Are formaţiune tumorală vasculară cerebrală, care nu are indicaţie terapeutică neurochirurgicală, de­oa­rece riscurile depăşesc avantajele. Are tetra­plegie spastică, mai afectată fiindu-i partea stângă, pentru că formaţiunea tumorală este în emisfera dreaptă a creierului. Face şi crize de epilepsie, dar în ul­ti­mul timp, s-au mai rărit, datorită trata­men­tului. Din păcate, acesta e dur şi copilul nu mai poate mânca. Am fost la Spitalul Obregia, la me­di­cul lui curant, şi a micşorat dozele, dar m-a avertizat că în scurtă vreme crizele se vor înmulţi. Băiatul are un retard psihic sever, nu vorbeşte, nu comu­nică, nu poate mân­ca singur, este dependent total de mine. Da­torită faptului că zace la pat, pentru a nu face escare, trebuie întors de pe o parte pe alta, cam din două în două ore, iar apă nu prea bea şi trebuie să-i dau eu, ca să nu se deshidrateze, din sfert în sfert de oră, cu seringa, câte 10 ml.Când băiatul avea un an şi jumătate, m-am des­părţit de tatăl său, pentru că mai avea un băiat din prima căsătorie, sănătos, şi voia să se împace cu fosta soţie. Mă îndemna mereu să duc băiatul meu la Stat. Mă ocup singură de copil, din vara lui 2002, deci de 14 ani, timp în care tatăl nu a venit să-l vadă şi nici nu a telefonat vreodată. L-am dat în judecată pentru pensia alimentară şi îmi dă 20 lei pe lună, pentru întreţinerea copilului. Locuiesc cu părinţii, într-o căsuţă, eu într-o cameră şi băiatul şi părinţii în altă cameră. Nu avem baie şi bucătărie, nu mă ajută nici părinţii şi nici fraţii material şi financiar, dar la plata facturilor, particip şi eu jumătate.Vă rog respectuos a mă ajuta în ceea ce priveşte sănătatea copilului meu, deoarece am o situaţie financiară precară şi nu mă mai pot descurca, plătesc lunar pamperşi, medicamente, alimente pentru copil, iar pentru iarna ce stă să vină trebuie lemne, precum şi vizite regulate la spitale.Anexez scrisorii mele certificatele doveditoare.