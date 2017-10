Hristul din piatră

Runa din Roue

Lupul cel vestit

Textul latin al Cronicii lui Duo

Versiunea tradusă în limba engleză

Catedrala Notre-Dame din Rouen (Foto: 123RF)

Mormântul gol al lui Rollo

Statuia lui Richard, nepotul lui Rollo, în Fecamp

Fecamp. Aici odihneşte istoria

Seguin Orlando şi Per Holck, la mormântul ducilor daci

Matei Florian. Debarcarea în Normandia

După ce i-am găsit pe daci în Cehia, Polonia, Ţările Baltice, Suedia şi Danemarca, anul acesta am păşit pe urmele lor în Nor­mandia şi Bretania. Filonul de aur al istoriei noastre, prea puţin cunos­cute şi cercetate, continuă. Întemeietorul regalităţii nor­mande a fost un dac: Rollo. Tatăl lui William Spadă Lungă, bunicul lui Richard I Neînfricatul, străbunicul lui Wilhelm Cuceritorul. Vă spunem povestea lui, aşa cum e scrisă în cronicile medievale şi cum am găsit-o, căutându-i, pas de pas, urmele, pe malurile Atlanticului, în locurile pe care le-a stăpânit -Suntem şapte oameni. Şapte români care au plecat din ţară, au străbătut Europa până în Normandia, în căutarea unui om. Un om care a trăit şi a murit pe pământurile astea înde­părtate, acum mai bine de o mie de ani. Un om care, la rândul lui, a plecat de aici, din ţara aceasta, pe care astăzi o numim Ro­mânia, ca să rescrie întreaga istorie a Europei. Un om fără de care Eu­ropa, aşa cum o ştim acum, n-ar mai fi fost aceeaşi. Suntem pe ur­mele istoriei, suntem pe urmele unui mare răz­boinic dac. Cronicile vremii i-au păstrat cu sfinţenie numele: Rollo. Rollo: numele acesta care înseamnă Lupul cel Vestit.Rollo s-a născut în anul 846, în Dacia. Cronicile normande o pomenesc ca pe o ţară aflată în­tre munţi înalţi, un fluviu bine­cu­vântat, Dunărea, şi ţărmul blând al unei mări, Marea Nea­gră. Istoria nu reţine, însă, nu­mele tatălui său. Ni se spune doar că a fost un mare rege, ne­în­frânt în bătălii, care stăpânea ţinuturile Daciei şi Alaniei. Alungat, la moartea părintelui său, de un rege viclean, Rollo părăseşte ţara, urmat de război­nicii lui. Ajunge până în Scandinavia, pe corăbii, coboară spre Anglia şi trece mai departe, în Franţa. Cucereşte oraşul Rouen, în 876, asediază Parisul, în 886. În urma unui tratat semnat în anul 911, regele Franţei, Carol cel Simplu, îi recunoaşte cuce­ririle. Rollo se creştinează, promite pacea regatului francez şi devine, oficial, primul Duce al Norman­diei. Se stinge din viaţă în 930, la 84 de ani. Sub conducerea fiilor, nepoţilor şi strănepoţilor săi, Normandia devine o forţă de temut, care ajunge să întemeieze, în 1066, prin Wilhelm Cuceritorul, ma­rele regat al Angliei. Doar că această istorie simplă a fost rescrisă, iar ce era evident pentru cronicarii vremurilor de atunci a devenit, dintr-odată, teribil de complicat. Rollo, dacul, este disputat de secole bune de danezi şi de norvegieni. Doar memoria tim­purilor acelora de demult şi credinţa noastră într-un adevăr simplu, că dac înseamnă dac, iar munţi, Dunăre şi Mare Neagră în­seam­nă Dacia, ne-au făcut să stră­batem o cale atât de lungă, până aici, în Normandia aceasta, azi, franceză, locul de unde istoria a început să curgă altfel. Nu suntem isto­rici, suntem doar nişte oameni care au dreptul să se întrebe şi să se mire. Suntem şapte şi suntem singuri în mirarea noastră. Să te întrebi şi să te miri. Iar apoi să în­chizi ochii, odată cu marele Rollo, şi să-i urmezi visul, visul acela care a fost la începutul tuturor faptelor sale de mai târziu. De multe ori asta înseamnă ceea ce facem: ne întrebăm, ne mirăm şi visăm împreună cu oamenii cărora le spunem povestea. E de ajuns. Putem începe.N-am fi ajuns aici, în Normandia, fără Dudo de San Quentin şi cronica sa - De moribus et actis pri­morum Normanniae ducum. Cărturar de seamă al vremurilor sa­le, Dudo ajunge în Normandia în anul 986, la 21 de ani, şi devine unul dintre apro­piaţii Ducelui Richard I Neîn­fri­catul, nepotul faimosului Rollo. Petrece suficient timp la curte, încât să i se încredinţeze scri­e­rea primei istorii normande. Timp de 20 de ani, între 996 şi 1015, Dudo scrie o altfel de carte de istorie. Nu una bazată pe docu­mente scrise, ci o istorie vie, lite­rară, hrănită din poveştile celor care au trăit-o. Normandia era încă tânără, iar istoria ei se întâmpla atunci. Nu trecuseră nici 70 de ani de la moartea lui Rollo, înteme­ietorul acelui regat prosper, iar is­torisirile fapte­lor sale nu puteau fi uita­te de urmaşii săi. Bla­mată mai târziu toc­mai pen­tru prezenta­rea lite­rară a faptelor, cartea lui Dudo are un avantaj pe care nici o altă docu­men­tare ulterioară nu l-a putut avea: aceea de a fi părtaşă a vremuri­lor pe care le isto­ri­seşte, de a fi în direct con­tact cu cei care au plămădit istoria. Ce interes ar fi avut Ducele Richard I Ne­înfricatul de a croi o altă poveste despre bunicul său, Rollo? De moribus... a rămas până azi volumul de căpătâi al celor care tratează istoria nor­man­dă. Toţi istoricii care i-au urmat lui Dudo San Quentin până în secolul XIV - William de Jumièges, Wace, Robert de To­rigni, William de Poitiers şi Hugh de Fleury - au respectat întocmai cele scrise de el. Doar că această carte are, în toate cele 60 de capitole ale sale, o mare, uriaşă problemă, pentru cei care au rescris istoria Europei de azi: nu există nici un singur loc în care să se vorbească despre întemeietorii vikingi, ci doar despre ciudaţii, barbarii, neînfricaţii daci. Atunci când adevărurile nu mai convin, istoria este re­scrisă: "Când Dudo pomeneşte de daci, se referă, de fapt, la danezi", reformulează istoria un călugăr francez, la mai bine de patru secole după moartea lui Rollo. "Dacia înseamnă, de fapt, Danemarca", au strigat apoi toţi istoricii care l-au urmat. Nicio­dată un adevăr simplu n-a fost deformat mai mult. Dacii au fost transformaţi în vikingi. "Rollo este al nostru", au spus istoricii danezi, "pentru că Dudo vorbeşte despre daci, iar prin asta a vrut să scrie danezi". "Nicidecum!", au spus istoricii norvegieni. "Dudo pomeneşte limpede de o ţară cu munţi, iar Da­nemarca nu a avut nicicând aşa ceva. Rollo nu poate fi decât norvegian!" Nimic despre Dunăre, nimic despre Marea Neagră, nimic despre acel regat estic, Dacia, învecinat cu Sciţia şi Alania, aşa cum a fost consemnat în cronici. "Dudo nu ştia prea bine geografie", spun, de data asta împreună, şi istoricii norvegieni, şi cei danezi. (Ne întrebăm şi ne mirăm, deşi nu suntem istorici: oare chiar ni­meni, de la curtea Ducelui Richard I Neînfricatul, nepotul lui Rollo, n-a fost în stare să-i spună lui Dudo că gre­şeşte amarnic, că ei, normanzii, nu se trag din daci, ci din vikingi?!)Suntem pe urmele unei poveşti care începe în anul 846. O poveste care e departe de a se fi sfârşit. Povestea unui om, Rollo, al cărui nume, spun ling­viştii, nu înseamnă altceva decât Lup Vestit.