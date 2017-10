› TRAIAN UNGUREANU, Europarlamentar - "De 30 de ani, în România funcţionează o mulgătoare de buget de stat, comandată de circuite politice"

- Fiecare guvernare PSD zdruncină ordinea de drept, înghesuie sectorul privat pentru a prac­tica perversiuni fiscale mizere şi albeşte figuri de primi infractori. Asta e limpede pentru majoritatea parlamentarilor europeni din afara grupului socialist (tovarăş de luptă şi complice în minciună al PSD). Statul român are, deja, un palmares bogat şi trist în materie de dezbateri critice în faţa Par­lamentului European. Numai că, din acest tip de critică şi dezbatere, lipseşte figura românului de rând. Discuţia se duce mult pe deasupra oamenilor care n-au timp de discursurile din Parlamentul Eu­ropean, sunt sătui de obsesia pentru justiţie şi îşi doresc un Guvern obsedat zi şi noapte de spitale, şcoli şi autostrăzi.- Ce ştie toată lumea, din Teleorman până la Bruxelles: imunitate. România nu are, la drept vorbind, o economie vie, dincolo de Mioveni. În locul ei, funcţionează, de 30 de ani, o mulgătoare de buget de stat, comandată de circuite politice. PSD a inventat mecanismul în iureşul anilor '90 şi l-a transformat în sistem economico-politic na­ţional. Apariţia în scenă a justiţiei active a generat un conflict între acest sistem şi rigorile importate din UE. PSD are totul de pierdut, începând cu ca­petele capilor ei politici, şi de aceea încearcă să spargă încercuirea. Istoria PSD este o istorie a liderilor cu dosar. Ceva s-a schimbat, însă. PSD a învăţat să se ambaleze legal. Metoda răgetelor anti-UE a fost înlocuită de pachete le­gislative, în care se strecoară cu abilitate suficient exploziv pen­tru evadarea inculpaţilor. Principii şi texte parţial corecte fac treaba murdară şi apără sau exonerează lideri PSD, altfel pierduţi.- Răspund întrebărilor dumneavoastră cât pot mai onest. Vorbesc cu alţi europarlamentari şi par­ticip la dezbaterile de la Bruxelles. În noiembrie, voi însoţi o misiune a Parlamentului European care va analiza, la Bucureşti, situaţia justiţiei. Nu e mare lucru, dar ceva e: o imagine mai exactă asupra cazului României. Aşa cum şi noi ar trebui să avem o imagine un pic mai precisă asu­pra lumii politice europene. Parlamentul Eu­ropean nu e, de fapt, un ghişeu de reclamaţii pentru abuzurile din România. Din trufie sau din realism, Parlamentul European se ocupă cu pro­ble­me europene. Când România devine o ase­me­nea pro­blemă, atunci da: se discu­tă de Ro­mânia. Altfel, nu. Inter­ven­ţiile care pârăsc cutare adver­sar politic sunt privite ca acte de indecenţă. E de remarcat vechea şi stărui­toarea a­ple­­care a europar­la­mentarilor PSD, pentru poale-n cap şi fri­vo­litate, în plenul de la Bruxelles. Abia asta ne face de râs şi ne descrie ca mahala cu amba­sa­dori la Bruxelles. În acelaşi timp, am auzit de multe ori, în ţară, întrebarea pe care o pu­neţi. O înţeleg foarte bine. Cu toate astea, de la un punct încolo, ideea după care Parla­mentul Eu­ropean e un pom­pier cu furtunul la picior, 24 din 24 de ore, nu e nici ade­vărată, nici sănătoasă. De­seori e doar o formă de re­sem­nare sau pasivitate.- O cifră în calendar spune doar că timpul trece. Nu şi în ce fel trece. La fel, faimoasa noas­tră creştere economică. Procentele arată bine, dar nu pot explica de ce, totuşi, românii plecaţi nu se întorc în paradisul de acasă, de ce sărăcia striveşte cam tot ce nu e Cluj sau Bucureşti şi de ce in­ves­tiţiile străine stau şi aşteaptă avioane care trec peste România. La fel de bizar e că aceeaşi ad­minis­traţie care susţine că a pus economia în miş­care taie investiţiile interne. Cu alte cuvinte, în josul programului de guvernare PSD scrie: ştim să îngropăm banii dumneavoastră. Metoda PSD re­petă de un amar de vreme standarde socialiste tes­­tate în Venezuela. Promisiuni abe­rante, premii pentru săraci după rai­duri de jaf care pedepsesc succesul altora şi minciuni dogmatice, de genul "preţul benzinei nu va creşte". După care, preţul benzinei creşte. Ei, şi? PSD va stabili că preţul benzinei nu a cres­cut. Dar problema e mult mult gravă. Po­litic, România nu a reuşit să treacă de reţeta na­ţiunii client. Economic, asta înseam­nă cicluri irosite în mod repetat şi fără remediu.- Avem motive serioase de îngrijorare, care vin din prăbuşirea politicii interne a UE. Statul na­ţional a fost slăbit, iar iluziile secesioniste au fost alimentate de obsesia europeană a regionali­zării, des­centralizării şi autonomiei. Principiile şi de­cenţa au trecut în mistică. Rezultatul e o insur­genţă catalană provocată de prea mult bine. Secuii noştri sunt o minoritate etnică reală şi solidă, nu o închipuire de tip catalan. Criza poate fi evitată, dar are nevoie de două rânduri de minţi. Partea ce ne revine e să fim fermi şi când e vorba de preten­ţii minoritare deplasate, şi când e vorba de calita­tea vieţii în România. A fi român poate fi un ex­ces. A fi cetăţean român trebuie să fie o soluţie.