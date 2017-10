Moşul Gheorghe Lazăr, împreună cu ucenicii săi, monahii Atanasie şi Chiril Păvălucă

Mânăstirea Văratec

Moşul Gheorghe Lazăr, pictat la Mânăstirea Afteia, înainte de a fi canonizat

Mânăstirea Afteia

Biserica Mânăstirii Văratec, unde îşi doarme somnul de veci Sfântul Gheorghe Lazăr

Racla cu moaştele sfântului de la Mânăstirea Văratec, din Neamţ

Părea o apariţie dintr-o altă lume. Un chip alb, strălucind de o lumină lăuntrică, aureo­lat de părul şi barba argintii, cu ochii albaştri, mereu adânciţi în miezul sufletului. Umbla totdeauna desculţ şi cu capul descoperit, chiar dacă afară era viscol sau un ger de crăpau pietrele. Trecea încet pe stradă, cu totul afun­dat în rugăciune, păşind do­mol, plutind parcă pe fulgii care se roteau nebuni în vânt. Din când în când, intra în vreo brutărie şi îşi aşeza tăl­pile pline de gheaţă direct pe jăraticul din cuptor. Se strân­geau atunci toţi muşteriii să vadă cum de nu se arde lângă tăciunii aprinşi. Nu s-a ars niciodată şi nici picioarele nu i-au degerat. Nu s-a îm­bolnăvit toată viaţa, pentru că se ruga. Din Psaltire, pe care o învăţase pe dinafară şi pe care o cânta încetişor, în­tr-un soi de litanie, pe care o auzeau şi trecătorii. Era îm­brăcat zdrenţuros, dar totdea­una curat, în iţari albi, cu un cojoc veşnic peticit, pe sub care purta o cămaşă albă, de cânepă. Psaltirea o avea mereu lipită de piept, dimpreună cu un toiag însemnat în vârf cu o cruce, moştenire a anilor cât fusese cioban în munţi.Greu de prins în tipare un om ca el! Un sfânt greu de prins în cuvinte sau canoane! A trăit ca un călugăr, deşi nu a fost niciodată închinoviat într-o mânăstire, a avut o familie mare, cu cinci copii, deşi a fost mai tot timpul în mijlocul lumii. Un veşnic peregrin, un suflet aprins, care a ars mereu şi mereu, numai de iubirea pentru Hristos. Contemporanii îl vor fi înţeles prea puţin, dar de iubit l-au iubit aşa cum iubeşti sufletele rare, pe care le admiri fără să le pricepi. Singurii care i-au pătruns taina au fost ucenicii săi. Şi a avut mulţi, de tot soiul, mireni şi călugări, oameni de lume sau sihaştri. Pentru toţi a fost o călăuză luminoasă către Hristos, despre care vorbea puţin, predicându-L direct, prin exemplul propriei vieţi.Deşi astăzi este foarte cunoscut în Moldova, unde a trecut întru Domnul, Sfântul Gheorghe La­zăr, sau Moşul, cum îl numeau cei apropiaţi, a venit pe lume în anul 1846 şi a crescut în Ardeal, la Şu­gag, pe culmile domoale ale Munţilor Şureanu, din care şi-au luat zborul direct către cer şi alţi ciobani credincioşi. A fost un prunc retras şi cuminte. Încă din anii copilăriei, Dumnezeu i-a sădit în inimă dorul de rugăciune. Sătenii povesteau că de mic obişnuia să se retragă în pădure, unde îl găseau stând în genunchi, cu mâinile ridicate spre cer. Mânca pe sponci şi făcea întruna metanii. Dar, deşi avea inima aprinsă după Hristos, nu a luat drumul călugăriei. Nici nu avea unde. În anii copi­lăriei sale, tot monahismul ardelean era praf şi ce­nuşă, distrus de tunurile stăpânirii austro-ungare. Aşa că, atunci când i-a venit sorocul însurătorii, s-a căsătorit cu Pelaghia, o fată la fel de evlavioasă ca el.Dar a doua zi după nuntă, Gheorghe a dispărut. L-au căutat rudele, a plecat după el soaţa cea tânără. Într-un târziu, l-au găsit în fundul grădinii. Stătea nemişcat, în genunchi, cu faţa şi mâinile întinse spre cer. Nu a îndrăz­nit nimeni să îl tulbure. Chipul lui strălucea în rugă­ciune, ca al unui sfânt.Cinci copii a avut - Ioan, Vasile (care a murit de mic), Maria, Ana şi Marta. I-a crescut departe de lume, într-o casă pe care a ridicat-o la câţiva kilometri de sat, aproape de munte. În anii aceştia, când se ostenea să îşi întreţină familia săracă din ciobănit, mintea-i era tot timpul la Dumnezeu. În singurătatea munţilor, citea mereu Psaltirea, până când a învăţat-o pe de rost. Noaptea, când toţi cei ai casei se odihneau, se retrăgea în codru şi se ruga, după ce făcea sute de metanii. Aşa i s-a legat sufle­tul de cer. Când grijile îi năpădeau pe nevastă şi pe copii, pentru că erau săraci şi amărâţi, el îşi păstra zâmbetul pe obraz şi le spu­nea neclintit: "Nu vă tulburaţi, dra­gii mei! Are grijă Dumnezeu să ne hră­nească, nu­mai să ne rugăm şi să facem voia Lui".Li se spunea hagii, pentru că merseseră în hagialâc şi văzuseră Ierusalimul. Tălpile lor călcaseră pământul Ţării Sfinte, aşezân­du-se pe urmele paşilor lui Hris­tos. Supranumele îl purtau toată viaţa. Era la fel de important ca cel primit la botez, pentru că în vremea aceea, un drum până la Ierusalim era ca o nouă naştere. Plecau oameni simpli, abătuţi de necazuri şi încărcaţi de păcate şi se întorceau prefăcuţi dinlăuntru - hagii. Gheorghe va fi frământat pilda lor ani de-a rândul. Bani nu avea pentru a pleca în Cetatea Sfântă, dar nici cei­lalţi ţărani din Şugag nu erau cu mult mai înstăriţi decât el. Ce-i mâna era o chemare din suflet, o dorinţă aprinsă de a porni în pelerinaj, pe urmele Fiului Sfânt.Cincisprezece ani a ascuns Gheorghe în inimă acest dor. Îl va fi purtat în rugăciunile lui de noapte, când se închidea singur în întunericul pădurii, îl va fi murmurat pe potecile munţilor, odată cu versurile Psaltirii pe care o purta mereu la piept. Într-un târ­ziu, i-a vorbit Pelaghiei despre arderea lui, şi ea, credincioasă şi înţeleaptă, l-a înţeles şi l-a lăsat să pornească la drum. A plecat împreună cu alţi ţărani de la el, din Şugag. Până la Constanţa au mers pe jos cale lungă, apoi s-au urcat pe un vapor care i-a lăsat la Ierusalim.Dacă Gheorghe a purtat toată viaţa dorul rugă­ciunii în el, apoi Ţara Sfântă i l-a împlinit pe deplin. Mormântul din care se ridicase Hristos, Golgota udată de sângele sfânt, piatra ungerii... nu erau locuri, ci porţi larg deschise, prin care lumea de dincolo năvălea în inima ciobanului din Şugag. A fost îndeajuns să le sărute înfiorat, pentru ca Hristos să îi stăpânească făptura pentru toată viaţa pe care o mai avea. Plângea întruna şi se ruga. Mergea de trei ori pe zi la Mormântul Sfânt. Noaptea şi-o petrecea în privegheri, rugându-se cu mâinile ridi­cate la cer, iar ziua cerceta bisericile Ierusalimului. În starea aceasta de beatitudine şi de har, a cercetat un pustnic vestit, care trăia în peştera Sfântului Xenofont. Când a ajuns la el, sihastrul tocmai hră­nea un leu. I-a spus lui Gheorghe pe nume, fără să îl fi cunoscut, sfătuindu-l să nu plece de îndată din Ţara Sfântă. Să se închine şi la mânăstirile încă ne­cercetate, iar apoi să se întoarcă la peşteră, după sfat. Gheorghe a făcut întocmai. Când a revenit, pustnicul i-a cerut o nevoinţă aspră şi grea, care să-i limpezească drumul pe care avea să îl urmeze: să se retragă în pustie şi să postească patruzeci de zile doar cu apă şi pâine. Gheorghe l-a ascultat. În arşiţa zilei şi în frigul nopţii, departe de orice făptură, s-a afundat în pustiul Iudeei, dăruit întru totul lui Dum­nezeu. A fost încercat de nenumărate ispite, venite de la demonii care voiau să îl abată din drum, dar le-a biruit cu rugăciunile lui de foc. Într-una din zile, ca din senin, încălţările şi cuşma i-au dispărut ca prin farmec. În altă zi, a rămas fără pâine, dar s-a hrănit cu rădăcini. N-a dat înapoi nicio clipă, hotărât să-şi termine nevoinţa cu orice preţ. Când s-a întors la pustnic, era doar o umbră de om, luminată pe dinăuntru de rugăciune. "Frate Gheorghe", i-a spus pustnicul cel bătrân, "Duhul Sfânt mi-a descoperit că nu eşti chemat să fii călugăr, dar vei duce o nevoinţă mai înaltă decât a unui monah. Vei umbla din loc în loc în rugăciune şi multă lipsă şi vei avea mintea mereu la Dumnezeu. El va fi tot timpul cu tine. Stăruieşte în rugăciune. Asta este regula vieţii tale".Trei ani. Atât au durat peregrinările ciobanului Gheorghe începute în Ţara Sfântă şi sfârşite în Mun­tele Athos. Când s-a întors acasă cu aceleaşi haine cu care plecase, cojocul şi cămaşa erau atât de zdrenţuite, încât copila lui cea mică a crezut că e un cerşetor. S-au strâns neamurile, i-au adus haine, dar nu a vrut să le primească: "Mulţumesc drăguţă, dar eu nu mai am nevoie de nimic. Daţi-le săracilor". Venise acasă, dar nu îşi mai găsea locul. Ierusalimul îl desprinsese de rostul lui pământesc. Nu era călugăr, nici nu avea să fie vreodată, aşa cum îi spusese sihastrul, dar nici la vechea lui rânduială nu se mai putea întoarce. Aşa că şi-a rânduit casa şi familia şi a plecat din nou. "Pelaghia, eu nu mai pot trăi în Şugag, mă duc printre străini să îi slujesc lui Dum­nezeu". "Du-te, Gheorghe. Ţi­ne calea pe care ai apucat-o şi mai vină pe-acasă din când în când".Aşa a-nceput Gheorghe să umble din sat în sat oprin­du-se la câte o biserică, unde auzise că slujeşte un pă­rinte înduhovnicit. Dacă preo­tul îi îngăduia să se roa­ge pes­te noapte înăuntrul, ră­mâ­nea. Nu dormea niciodată în case­le oamenilor, numai în curtea bisericilor, în şură sau afară, pe câmp. Noaptea şi-o petrecea toată în ru­gă­ciune, mereu cu mâinile ridicate la cer. Petre­cea aşa câteva zile, apoi se pornea spre celălalt sat sau spre vreo mânăstire. Pe acasă nu trecea decât o dată pe an, şi atunci ca să le dea femeii şi copiilor banii cu care îl mai miluiau, câteodată, creştinii, ce­rându-i să îi pomenească în rugăciuni. Curăţia lui Gheorghe îi atrăgea. Ceva din focul său lăuntric răzbătea în afară, şi lumea simţea că are de-a face cu un om dă­ruit cu totul lui Dumnezeu. Încet-încet, a prins să aibă renume, şi oamenii îl căutau ca pe-un sfânt.Moşul Gheorghe Lazăr era tăcut. Arareori, atunci când era rugat, dădea un cuvânt de învă­ţătură. Aşa s-a întâmplat odată la Târgu Neamţ, când câţiva ţărani l-au suit într-o căruţă şi l-au rugat să predice, chiar în ziua când se ţinea iar­marocul. Blând şi supus, moşul a primit, iar în ziua aia nimeni nu a mai vândut nimic. Toată suflarea s-a strâns să îl audă pe pelerinul cel sfânt. În timp ce vorbea de Hristos, au venit la el câţiva evrei. Aveau un mare necaz, o fată de-a lor nu putea să nască, iar doctorul le spusese că nu mai are mult de trăit - va muri împreună cu pruncul cel nenăscut din ea. "Drăguţă, vă botezaţi dacă trăieşte?", le-a spus moşul. "Ne botezăm toţi, că numai pe ea o avem". "No, nu moare până vin eu". A gătat predica şi a mers la evrei acasă. Nu a apucat să intre, a strigat doar din uşă, cu puterea lui de a înmuia cuvintele în Duh Sfânt: "Des­chide-te, cu Dumnezeu şi cu Maica Domnului!". Şi a născut biata evreică un băieţel, pe care l-a botezat Gheorghe, după numele binefăcătorului său. Şi s-au mai botezat atunci cinci familii de evrei, uluiţi de puterea credinţei moşului, care oprise moartea.O altă întâmplare, istorisită de ucenicii săi, s-a petrecut pe când Moş Gheorghe Lazăr mergea cu trenul. Când s-a apropiat de Piatra-Olt, i-a spus conductorului: "No, drăguţă, opreşte oleacă aici, pentru că trebuie să iau o carte de la cineva". "Mo­şule, nu oprim noi trenul pentru cartea dumi­tale. Oprim numai dacă sunt oameni de luat din haltă". Dar când au ajuns în gară, lo­co­motiva s-a oprit de la sine. Au crezut că s-a stricat, dar după ce Moş Gheorghe s-a urcat din nou cu cartea în mână, loco­motiva a pornit din nou, de parcă nimic nu s-ar fi întâm­plat.În preajma anu­lui 1895, pe străzile din Piatra Neamţ a apărut un bărbat îmbrăcat sărăcăcios, cu un cojoc peticit, cămaşă albă şi iţari. Era Moş Gheorghe La­zăr. Părintele paroh al bisericii ridicate de Sfântul Ştefan cel Mare îi dăduse în turnul clopotniţei o cămăruţă din piatră goală, fără pat şi neîncălzită, dim­preună cu cheia sfântului lăcaş. Pentru pelerinul ostenit de drum a fost un dar ceresc. Aşa că s-a oprit din peregrinări. Mai pleca, când şi când, pe la uce­nicii din mânăstiri, dar fără a ză­bovi. Grosul zilelor şi-l petrecea rugându-se prin păduri, iar când cobora la mânăstire, le spunea călugărilor, topit de o fericire lăuntrică: "Azi am fost în cer".La Piatra Neamţ, zilele sale semănau una cu alta, ca boabele înşirate pe aţa de metanie. Se trezea în zori, foarte devreme, şi după ce îşi spunea rugăciunile, îşi punea Psaltirea în sân şi ple­ca prin târg. Păşea încet, cu sfia­lă, cântând psalmii, într-o tân­guire lină, pe care o auzea ori­cine se apropia de el. "Acum să începem drăguţele de rugăciuni ale catismei întâi", spunea ca pentru sine şi pornea să psal­mo­dieze. Era ceva duios în litania lui, un dor de Dumnezeu care le înmuia inima celor care-l ascultau. Încet-încet, aşe­zarea de la poalele munţilor Neamţului s-a obişnuit cu Gheorghe şi îl privea cu veneraţie. Se spune că pe unde venea el, câinii încetau din lătrat, iar copiii îşi lăsau joaca. "Trece Moş Gheorghe!", spuneau fe­meile, venind degrabă să îi atingă cojocul şi să îi dea un ban, ca să fie pomenite împreună cu tot neamul lor. Dacă îi dădeai mai mult de un leu, ţi-i dădea înapoi. Alene, fără să îşi întrerupă ruga, mo­şul îi cerceta pe cei apropiaţi sau pe cei aflaţi în nevoie. După ce termina de rostit toată Psaltirea, niciodată mai devreme, trecea pe la brutăria oraşu­lui, iar din banii pri­miţi de pomană, cum­­păra întot­dea­una un sac de pâine şi ple­ca cu el spre tur­nul unde îşi avea chi­lia. Acolo îl aş­tep­tau înşiraţi pe două rân­duri, o mul­ţime de a­mărâţi. Împărţea tot ce pri­mise, păstrân­du-şi pentru sine doar un codru de pâine. A­poi stătea de vorbă cu cei care doreau un sfat de la el, după ca­re urca în turn şi îşi mânca bucata de pâine. Odată cu apusul soarelui, aţipea două-trei ceasuri, iar înainte de miezul nopţii, se scula, cobora din turn şi se încuia în biserică. Aco­lo înlemnea în rugăciu­ne, timp de trei ceasuri. Îşi scotea la urmă cojocul şi făcea metanii, pome­nindu-i pe toţi cei pe care îi în­tâlnise în drumul său. Spre zori, făcea câte o me­tanie pentru fiecare sfânt din calendar, iar când se crăpa de ziuă, urca la el în chilie şi mai aţipea un ceas. A ţinut rânduiala aceas­ta douăzeci de ani în­cheiaţi. Uneori, târgoveţii îl întrebau, mai în şagă, mai în serios, când va părăsi această lume, iar Moş Gheorghe le răspundea că va pleca atunci când va fi o mare sărbătoare şi se vor în­vrăjbi popoarele."La moartea mea o să tragă clo­potele din toată ţara!" le mai zicea, iar ei credeau că glumeşte. Pe 15 august 1916, clopotarul bisericii a urcat grăbit în turn să sune pentru mobilizarea ge­nerală: în Ro­mâ­nia începea primul război mondial. În chilia sa, Moş Gheorghe Lazăr zăcea fără suflare. Profeţia se îm­plinise.La înmormântarea lui au slujit 50 de preoţi şi au venit zeci de mii de credincioşi. Nenumăraţi ucenici i-au dus după moarte mai departe rânduiala. Bise­rica ştie mulţi "moşi" care i-au călcat pe urme, trăind aidoma povăţuitorului lor, desculţi şi cu capul descoperit, fie arşiţă, fie ger. Un şir de ţărani simpli şi credincioşi, al căror singur dor a fost acela să fie mântuiţi de Hristos.