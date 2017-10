Foto: 123RF

Într-o revistă americană, s-a publicat recent o întâmplare petrecută la sfârşitul celui de-al doilea război mondial. O soră me­di­cală îngrijea un soldat rănit, torturat de dureri cum­plite. La un moment dat, i s-a terminat provizia de mor­fină, analgezicul cel mai eficient care exista pe atunci, iar ea n-a avut puterea să-i mărturisească soldatului că nu mai putea face nimic pentru el. În loc să-i spună adevărul în faţă, ea şi-a umplut serin­ga cu o soluţie salină, i-a făcut suferin­dului o injec­ţie şi l-a încredinţat: "Vă veţi simţi imediat mai bine, fiindcă aces­ta este un medicament foarte pu­ter­nic." Şi, în­tr-ade­văr, starea soldatu­lui s-a îm­bu­nătăţit con­side­rabil.Sora medicală a procedat intuitiv, în­demnată de com­pasiune, recurgând la un efect care echi­valează cu un miracol: efectul pla­cebo. Ce anu­me acţionează în situaţii ca aceea descrisă mai sus? E vorba de imaginaţie sau de alt­ceva?Cuvântul "placebo" provine din lim­ba latină şi înseamnă "o să-mi placă". El are sensul de medica­ment fals: un preparat lipsit de orice substanţă activă, la fel ca inofensiva soluţie sali­nă din poves­tea de mai sus. Este evident că du­rerile soldatului au fost calmate de sentimentul pozi­tiv de speranţă şi încredere în eficacitatea pre­tinsului "analgezic". Dar oare sunt medicii şi asistentele autorizaţi să facă "pe placul" pacienţilor, utilizând asemenea me­tode?Mult timp, ştiinţa a refuzat să admită ce forţă imensă reprezintă speranţa şi atitudinea pozitivă şi ce rol important deţin ele în procesul de vindecare. "Este numai un placebo", obişnuiau să spună me­dicii, grăbindu-se să minimalizeze efectul căruia îi aplicau eticheta de "produs al imaginaţiei". O aro­ganţă care n-a făcut bine nimănui.Se cunoaşte de mai multă vreme faptul că orga­nismul nostru are propria sa producţie de calmante împotriva durerii: faimoasele endorfine, care iau naştere în creier. Ele acţionează asupra aceloraşi receptori ca şi analge­zicele de sinteză şi chiar dacă înghiţim tablete care nu conţin, practic, nimic, reac­ţiile la nivelul cre­ierului se modifică totuşi. În mod real şi cuanti­ficabil.Aceasta nu se întâmplă doar în domeniul medi­cal sau în împrejurări de extremă urgenţă: aştep­tările optimiste ne influenţează în nenumărate situa­ţii din viaţa de toate zilele. Orice mamă duioasă a suflat cândva peste genunchiul julit al unui copil, l-a oprit din plâns cu o mângâiere pe locul loviturii, zicându-i că trece. Şi chiar trecea! De ce ar reacţio­na altfel adul­ţii? Însă, fiindcă practica totdeauna cântăreşte mai greu decât teoria, vă arătăm mai jos cum puteţi verifica efectul placebo, printr-un mic test făcut cu colegii dvs. de servi­ciu, sau cu cei de acasă, cu ajutorul unui filtru de cafea.Iată cum va decurge experimentul.Procuraţi-vă o variantă placebo a cafelei pe care o beţi de obicei la birou, adică una decofei­nizată.Înlocuiţi pe ascuns cu ea boabele sau cafeaua mă­cinată.Puneţi o cantitate mai mare în filtru, pentru a da cafelei un gust mai pronunţat.Observaţi reacţiile co­legilor. Nu-şi vor da seama că au băut cafea fără cofeină.Beţi împreună cu ei şi întrebaţi-vă dacă dvs. per­sonal aţi remarcat dife­ren­ţa...N-aţi remarcat, nu-i aşa? Toţi participanţii la experi­ment au făcut legătura între con­sumul de cafea şi stimularea men­­tală, chiar dacă în filtru a fost cafea fără cofei­nă. Şi mai este ceva! Ca să poată acţiona, cofeina trebuie să sosească mai întâi la celulele nervoase din creier. Iar pentru aceasta, este nevoie de un anu­mit timp: cafeaua va parcurge cavitatea bucală, gâtul, esofa­gul, stomacul şi intes­tinul, de acolo va trece în sân­ge, iar din sânge în creier, va fi trans­por­tată în neu­roni şi abia atunci, după minimum un sfert de oră, se produce efectiv o modificare.Aşa cum cofeina din cafea acţionează încă îna­inte de a fi prezentă în sânge, prin autosugestie, tot astfel acţionea­ză orice tabletă contra durerilor de cap, deja din clipa când ştim că ea ne va ajuta grab­nic. Însă cer­cetătorii au observat un lucru cu ade­vărat uimitor: dacă ni s-a întâmplat de trei ori la rând ca un produs farmaceutic să ne fie de folos (un antinevralgic, de pildă), a patra oară putem benefi­cia de un efect similar şi luând un medica­ment fictiv - cu condiţia ca el să aibă un aspect identic cu pri­mul. Aceasta s-a demonstrat nu numai pentru prepa­ratele mai simple, ca spray-urile care tra­tea­ză astmul sau pasti­lele con­tra durerilor de cap, ci şi pen­tru medica­mentele des­tinate să tem­­­pereze reacţiile siste­mu­lui imu­­nitar, după o operaţie de trans­­plant. Conse­cin­ţa practică pentru viitor a acestei constatări ar putea fi posibilitatea de a sub­sti­tui me­dicaţia "veritabilă" prin alt­ceva mai inofensiv, cu mai puţine efec­te secundare. Pentru înce­put este necesar un impuls din exte­rior, un produs care să rea­lizeze un aport de substanţe active, însă din mo­mentul când organis­mul s-a fami­liari­zat cu efectul, vin­de­că­torul nostru lăun­tric poate pre­lua şta­feta cu farmacia lui proprie.Şi în viaţa de fiecare zi avem la dispoziţie des­tule modalităţi de a dezamorsa senzaţia de durere. Atunci când vi se extrage o măsea de minte, de pil­dă, bine­înţeles că veţi avea ulterior dureri. Cei mai mulţi din­tre pacienţi merg acasă, se retrag în camera lor şi suferă în tăcere. Mult mai bine este să vă du-ceţi la muncă. Deoarece, dacă acordaţi mai pu­ţi­nă aten­ţie durerii, ea nu se va imprima atât de dura­bil în memorie. Principiul este în egală măsură vala­bil şi pentru durerile de spate. Persoanele care nu şi-au luat concediu medical au scăpat mai repede de du­reri decât cele care au ales să rămână acasă - de multe ori, acestea au dezvoltat dureri cronice.Privite mai îndeaproape, numeroase terapii - fie ele clasice sau alternative - par să se bazeze mai cu­rând pe efectul placebo. Când se pune o bobină elec­tromagnetică lângă o gleznă luxată pentru ca durerea să treacă mai rapid, nu magneţii sunt cei ce rezolvă problema, ci speranţa per­soanei respective. Până şi în chirurgie există efecte placebo, oricât de straniu ni s-ar părea acest lucru.Prin simplul fapt că inspiră încredere, medicul poa­te declanşa la pacientul său reacţii care acţio­nea­ză întocmai ca un medicament. Cu toate astea, me­dicii se străduiesc mai mult să înveţe toate nimi­cu­rile din farmacologie, în loc să se preocupe de psi­hologia omului aflat în suferinţă şi de puterea cu­vintelor. Însoţit de fraze şi gesturi po­tri­­vite, orice me­dicament activ îşi sporeşte eficienţa şi de aceea me­­di­cii ar trebui să-şi supravegheze mai atent com­por­ta­mentul: să aibă con­tact vizual cu pacientul, să-l asculte şi să reacţio­neze la ceea ce i se spune, să per­ceapă şi să mani­feste emoţii, să pună întrebări pen­tru a afla ce aştep­tări are omul din faţa lor, să-i alun­ge temerile şi să-i încurajeze atitudinea pozi­ti­vă, să-l mângâie efectiv când e cazul. Credinţa, iu­bi­rea, speranţa - acestea sunt leacuri străvechi, din pă­cate, uitate. Limi­tarea la prescrierea de tablete con­sti­tuie una dintre cele mai mari erori comise de medici.Dar abia acum vine întrebarea cea mai derutan­tă: acţionează un preparat placebo chiar şi atunci când toată lumea ştie că este un placebo?Pe această temă şi-au axat cercetările specialiştii de la Harvard Medical School din Boston. Ei au pre­scris unor persoane cu sindrom de colon iritabil un placebo, cu indicaţia de a şi-l administra de trei ori pe zi. Şi, cu toate că era clar pentru toată lumea că tabletele nu conţin nimic, simptomele s-au ame­liorat la peste 40% dintre pacienţi. Mai ales la cei care au fost dispuşi să ia în serios medicaţia-surogat şi au respectat cu stricteţe recomandările primite. Devine evident faptul că simpla concentrare pe do­rin­ţa de a-ţi fi bine, acest ritual repetat zilnic con­tribuie major la punerea în mişcare a me­canis­melor vindecării. Şi, probabil, nici n-ar fi ne­voie neapărat de pastile, căci ritualurile sunt de multe feluri. De pildă, poţi să aprinzi o lumânare, să înge­nunchezi cu umilinţă, să respiri profund şi să ştii că acolo, sus, cineva te iubeşte. Să CREZI şi să-ţi ima­ginezi cum te ajută, efectiv, să te vindeci. Speranţa este cel mai puternic placebo. Speranţa în medic şi în paz­nicul tău din cer.Deocamdată, oamenii de ştiinţă nu-şi dau seama cum se petrece acest lucru. Ei se simt totuşi obligaţi să admită: "Când practicanţii medicinei alternative le dau speranţă oa­me­nilor că se pot vindeca cu plan­te, cu post şi cu rugăciuni, ei sunt automat dezavuaţi şi socotiţi nese­rioşi de lumea ştiinţei. Dar ceea ce am aflat şi ştim în prezent ne con­duce, înainte de toa­te, la concluzia că a-i lua unui pacient speranţa de însănătoşire echivalează cu o lezare fizică.Odinioară, vindecătorii se bizuiau în mare mă­sură pe forţa vorbelor rostite sau scrise şi a imagi­nilor interioare, căci ce altceva aveau la îndemână oamenii? În afară de plantele de leac cunoscute, un medic dispunea de prea puţine remedii. Exista la un moment dat şi obiceiul de a copia un pasaj din Bi­blie pe o bucăţică de hârtie, pe care bolnavul trebuia apoi s-o mestece şi s-o înghită, pentru ca astfel să asimileze, la propriu, cuvintele binefăcătoare. "Te vei vindeca. Va fi bine!"Un placebo acţionează chiar şi atunci când îl luăm în cunoştinţă de cauză.Preparatele placebo albastre au efect cal­mant, cele roşii sunt stimulente.Patru tablete cu nimic înăuntru sunt mai de folos decât două.Injecţiile placebo ajută mai mult decât pas­tilele.Un placebo scump este mai eficient decât unul ieftin.Preparatele placebo au acţiune specifică asupra diverselor organe.Un placebo oferit de medicul şef în halat alb dă rezultate mai bune decât cel adus de infirmierul îmbrăcat în blugi şi tricou.S-a dovedit ştiinţific că numai 20% din me­dicamentele alopate sunt mai eficiente decât preparatele placebo.Când cineva din familie e bolnav, încercaţi să-l convingeţi că medicamentul simplu pe care îl ia e cea mai nouă descoperire a medicinei.Dacă bolnavul sunteţi chiar dvs., imagi­na­ţi-vă că pe lângă medicul dvs. curant mai există un medic din cer, care vă vindecă organul bolnav. Chemaţi-l de două-trei ori pe zi, apoi mulţumiţi-i din inimă. Cel mai puternic placebo sunt imagi­naţia şi cre­dinţa.