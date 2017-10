Gătitul miresei

Alaiul tinerilor

Alai de nuntă

- M-am născut şi am crescut în satul Marin din judeţul Sălaj. Am făcut clasele primare acolo, în ultima generaţie de copii care au mai făcut şcoala în sat, după care, aceasta s-a desfiinţat, din lipsă de elevi. Satul era de atunci în pierdere de oameni. Cu anii, acest fenomen s-a extins. Mulţi tineri au plecat la muncă şi au rămas bătrânii. Părinţii mei s-au născut amândoi în acest sat, şi bunicii la fel, pot spune că tot neamul nostru se trage de aici, de multe generaţii. Cum să las să moară atâta trecut? Îmi amintesc că încă din copilărie eram fermecată de ce îmi povesteau bunicii şi străbunicii că a fost "pe vremea lor". Am crescut cu aceste poveşti şi cu bucuria lor de a vedea că-mi place să port cos­tumul popular. Din poveştile lor a izvorât dorinţa mea de a reînvia tradiţii şi obiceiuri pierdute. Şi-apoi, deşi am crescut ca orice copil născut la ţară, simt, totuşi, că sunt cu mult mai bogată decât cei născuţi la oraş. Acum, când vorbim, îmi vin în min­te momente obişnuite din viaţa satului, dar atât de pline de farmec: culesul roadelor toamna, împreună cu verii şi cu bunicii mei, munca în ogradă cu ani­malele din gospodăria bunicilor, pe care le iubeam nespus. Legat de animale, am şi o amintire amuzantă. Aveam doar câţiva ani, prietenii mei erau cu vacile la păscut, şi acolo, pe câmp, jucau tot felul de jocuri. M-aş fi dus şi eu, dar... nu aveam vacă... Vaca bunicilor era plecată cu ei la câmp, aşa că m-am tot gândit ce să fac. În cele din urmă, m-am dus la o mătuşă şi i-am cerut vaca de împrumut, ca să am pretext să mă duc şi eu cu ceilalţi copii. Vedeţi, chiar şi în lumea co­piilor de la sat, legile nescrise erau respectate cu sfin­ţenie. N-aş fi avut ce să caut pe câmp, ală­turi de prietenii mei, dacă nu aveam de păzit şi eu un animal. Când am ajuns acasă, mama m-a văzut plină de noroi, dar nu m-a certat. Eram fericită că intrasem "în rândul lumii".- Satul nostru este aşe­zat în­tre dealuri, într-o vale apă­rată pe trei părţi de păduri bă­trâne. Oamenii cresc animale, sunt şi bi­vo­liţe în sat, ţinute de oa­meni mai bătrâni, care ştiu cât este de preţios laptele a­ces­tor animale. Îmi plac oa­­me­nii din satul meu, sunt aprigi la muncă şi nu se sfiesc să se ia la în­trecere. La în­ceput, unii au privit cu ne­du­me­rire când am iniţiat pri­me­le şezători şi clăci, dar acum, aproape toate femeile din sat au început să coase iar cos­tume populare, pentru ele şi pentru nepoţi, şi abia aşteaptă un nou eveni­ment, ca să fie împreună. E o bucurie a întoarcerii la ceea ce au trăit în tinereţea lor.- Clăcile, şezătorile, se petrec în casele unora dintre gospodarii satului, dar pentru pregătirea lor ajută mai mulţi. Acum câţiva ani, părinţii mei au cumpărat peste drum de casa noastră o casă veche, ce fusese înregistrată la primărie în anul 1906. Părinţii au refăcut-o în stilul tradiţional, păstrându-i intactă înfăţişarea. Am adus mo­bilier vechi, dar şi multe obiecte casnice vechi, costume populare şi ţesături primite de la bu­nicii mei. E un adevărat muzeu de artă ţără­neas­că autentică! Multe din evenimente se des­făşoară în curtea casei unde îmi şi place să stau, atunci când vin în sat. Ideea unui astfel de muzeu mi-a venit după ce am constatat că, pe zi ce trecea, satul nostru era tot mai trist, tot mai mulţi consăteni plecând în căutarea unei vieţi mai bune. Pe de altă parte, am văzut că mulţi dintre tinerii care se încăpă­ţânează să rămână în sat nu îşi cunosc trecutul şi nu-şi gă­sesc rostul. Am simţit că dacă nu se intervine în­tr-un fel sau altul, în câţiva ani tradiţia şi obi­ceiurile din sat se vor pierde definitiv.De­cisivă a fost ziua în care am găsit costumul popular al străbunicii mele, Măriuţa Licuţii, care a trăit 95 de ani, şi s-a stins acum, de curând. M-am hotărât să îi reconstitui nunta, care a fost de po­veste. Acesta a fost până acum cel mai impor­tant eveniment la care a luat parte tot satul, peste o sută de oameni s-au adunat şi am refăcut împreună nun­ta străbunicii, aşa cum a fost, respectând toate datinile. Mai am multe idei despre ceea ce ar trebui de făcut. Aş vrea să trans­form casa veche într-un loc de cazare pentru familii cu copii care doresc să vadă cum se tră­ia pe vre­muri la ţară. Vreau să amenajez şi o gră­dină de legume, o minifermă cu câteva ani­male do­mestice, găini, ra­ţe, iepuri, ale căror pro­duse să le folosească la pre­pararea hranei. Sigur că pentru com­pletare vor putea cumpăra pro­duse de la alţi gos­podari, ceea ce îi va în­curaja şi pe aceştia să-şi păstreze mi­cile ferme gospodăreşti şi să producă hrană de calitate. Aş vrea, de ase­me­nea, să mă im­plic în organizarea unor ateliere, cursuri de artă populară, de agricultură sănătoasă. Am depus un pro­iect pentru obţinerea unor fonduri eu­ropene. În anul 2012 am pornit şi pro­iectul "Portretul ţăranului român", pe care îl realizez cu ajutorul unor tineri din sat.- Principalii susţinători în toate pro­iectele de până acum au fost pă­rin­ţii mei. M-au ajutat moral şi material în toată această zbatere uriaşă de a nu lăsa să se piardă sufletul satului. Pe lângă ei, mai sunt câteva doamne din sat, dar şi femeile din corul bisericii, adevărată instituţie în satul nos­tru, care mi-au fost alături încă de la pri­mul eve­niment pe care l-am organizat - o şeză­toare. Din po­veştile şi amintirile bătrânilor am reuşit să re­cons­titui tradiţii care s-au pierdut. Mă bucur că am reuşit să atrag şi câţiva tineri. La început au fost neîncrezători, dar pe parcurs şi-au dat seama cât putem câştiga prin reactivarea acestei minunate zestre a satului, care părea pierdută în uitare. În luna august a avut loc evenimentul "Zilele au gust la Marin", care a început cu un se­minar, "Cânepa în viaţa ţăranului". Ne-au ajutat doam­na Leontina Prodan, de la Ti­mi­şoara, doam­nele din corul bi­sericii şi Alex Pop, cul­­tivator de cânepă şi cântăreţ de muzică tra­di­ţională, şi dom­nul Căpuşan, care cons­truieşte acum "casa câ­nepii", la "Muzeul Poar­ta de su' Feleac" din Cluj. A avut loc şi o pa­ra­dă a costumelor populare vechi din Transilvania, luate din colecţia profesorului Căpuşan. Femeile din sat au gătit pentru toţi plăcintă cu cânepă şi mâncare la ceaun. Muzica şi dansul au fost în grija lui Alex Pop, care a cântat la caval şi drâmbă, dar şi a unor săteni care cântă la fluier. Ziua s-a terminat cu mu­iereasca şi alte danţuri. A doua zi am făcut un tra­seu cu bicicletele la bisericile de lemn din Tuşa şi Sârbi. Tot mai mulţi tineri sunt interesaţi să par­ticipe acum la evenimentele noastre. Unii de aici din sat, alţii care vin în vacanţe la bunici, dar şi colegi de studenţie din Cluj.- Sunt fericită că am reuşit să-i fac pe săteni să se întoarcă la un fel de a se bucura împreună, pe care ei înşişi îl credeau pierdut. Faptul că se adună, că muncesc, plănuiesc, contribuie fiecare cu ce are pentru binele tuturor este minunat. Asta înseamnă o comunitate în care te simţi puternic, pentru că ştii că nu eşti singur nici la bucurie, nici la întristare.