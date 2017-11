Vă rog să mă ajutaţi şi pe mine cu o reco­mandare de tratament naturist. Soţul meu, în vârstă de 38 de ani, a fost diag­nos­ticat anul trecut cu fibroză interstiţială difuză, idio­patică. Până la această vârstă a fost perfect sănătos, acum însă oboseşte foarte repede, iar la efort mai mare i se cia­nozează unghiile şi buzele. În prezent se află sub tra­tament medica­mentos, care nu pare să dea rezultate. În speranţa că voi primi un răspuns, vă mulţumesc anticipat.Vă rog din suflet să mă ajutaţi. La doar 22 de ani sufăr de colon iritabil. Simptome: con­sti­paţie cronică, me­teo­rism, crampe. Tratamentele alopate sau remediile naturiste încercate până acum nu m-au ajutat cu nimic. Ştiu că nu e o boală gravă, dar mă gândesc cu groază că voi avea de suportat toată viaţa aceste neplăceri şi voi ţine întruna regim alimentar. Vă sunt recunoscătoare pen­tru orice sugestii. Vă mulţumesc.Dragi cititori, vă rog să mă ajutaţi să-mi rezolv o problemă de sănătate. În august am fost diagnosticat cu pte­rigion în fază destul de avansată, la ochiul drept, şi mi s-a spus că trebuie să mă operez cât mai curând posibil. Pterigionul este o afecţiune dege­ne­rativă a albului ochiului, care poate duce la pierderea vederii. Ca aspect, arată ca o mem­brană albă ce acoperă corneea. Aş dori să-mi reco­man­daţi un tratament naturist pentru rezolva­rea aces­tei probleme.Vă scriu cu rugămintea să mă ajutaţi să-mi tratez băiatul, în vârstă de 13 ani, care a fost diag­nosticat cu acnee chistică. Am fost cu el la foarte mulţi dermatologi, i s-au făcut toate analizele de sânge, urină, iar testul bac­teriologic i-a ieşit ne­gativ. De două luni face trata­ment cu Sotret, un medicament foarte tare, dar nu se vede nicio ame­liorare. Nu ştiu ce să mai fac, îmi este frică să nu-i rămână semne urâte pe faţă. Vă rog frumos să-mi daţi un sfat. Cu deosebită stimă,Tatăl meu, în vârstă de 58 de ani, este diagnosticat cu ciroză hepatică vi­rus C decompensată, având o cantitate mare de li­chid în abdomen, care nu se elimină la trata­men­tul cu Furosemid. Acum trei luni, s-a instalat encefalo­patia hepa­tică. Manifestările sunt: pierderi mari de memorie, nerecunoaşterea stării de boală, agitaţie, insomnie. Refuză să mai stea internat în spital, iar eu şi mama nu ştim ce să mai facem, când ne cere imperios să îl luăm acasă. Îl stăpânim destul de greu. Din cauza bolii de ficat, me­dicii psihiatri nu îi indică niciun tra­ta­ment. Sunt dispe­rată. Avem nevoie de un sfat, de o în­dru­mare, mai ales că această stare se va agra­va în timp. Vă mul­ţumesc.Sunt o femeie de 78 de ani şi vă scriu această scrisoare cu lacrimi în ochi. Mi s-a pus diag­nosticul candidoză bucală, de acum doi ani. Mi-au apărut nişte bube pe limbă, am urmat tratament, dar fără niciun rezultat: bubele nu dispar. Nu pot mânca, am dureri şi ziua şi noaptea. Medicii mi-au spus că nu mă mai vindec. Vă rog să mă aju­taţi cu un tra­tament naturist. Vă mulţumesc din suflet şi vă do­resc sănătate.Fiica mea, în vârstă de 25 de ani, nu poate respira pe nas decât foarte greu. A fost operată de polipi, inves­tigată alergologic, dar toate acestea nu i-au îmbunătăţit cu nimic situaţia. Aproape tot timpul îi curge nasul, a devenit dependentă de Bixtonim şi ştiu că nu este bine. Dacă poate cineva să-mi dea un sfat, o reţetă, sau să-mi recomande un medic, îl rog să mă ajute prin intermediul revistei.Dragi cititori, am vârsta de 72 de ani şi sufăr de osteomielită, de la vârsta de 19 ani. Am fost ope­rat de nenumărate ori, am făcut tot felul de trata­mente cu antibiotice, grefă, dar fără niciun rezultat. De câţiva ani mi s-a redeschis rana (pe gamba stân­gă) şi e adâncă până la măduvă. Tratamentul constă în aplicarea zilnică de pansamente cu Rivanol şi apă oxi­genată, dar am început să am ustu­rimi groaz­nice. Rog cititorii care se confruntă cu această boală să-mi dea un sfat: cu ce să mai dezin­fectez această rană mare, ca să scap de usturimi? Vă mul­ţumesc.Fiul meu, în vârstă de doar 21 de ani, fumează foarte mult. Nici eu, nici soţul meu nu fumăm, cred că a deprins acest viciu din antu­rajul de la facultate. A ajuns la aproape două pachete de ţigări pe zi. I-am explicat că-şi ruinează sănătatea, dar nu vrea să ne as­cul­te. Vă rog să mă aju­taţi cu un sfat. Cu stimă,