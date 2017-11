Am născut prematur, la numai 27 săptămâni. Fetiţa mea avea 900 grame, iar după două luni de trăit în incubator, sub supravegherea cadrelor medicale, am luat-o acasă cu doar 1.800 g. Am avut mari probleme cu ea: era foarte sensibilă şi tuşea în permanenţă. Medicul de familie îmi spunea că e răcită şi-mi dădea tot felul de medicamente, dar starea ei nu se atenua. La recomandarea unui prie­ten, am mers la alergolog. În urma investigaţiilor, fetiţa mea a fost diagnosticată cu bronşită astma­tiformă (medicul spunea că e astm, însă, din cauza vârstei fragede, nu poate pune acest diagnostic). Tratamentul a constat în inhalaţii cu adrenalină, Ventolin şi Flexotide, la care mai adăugam Singu­lare, Xyzal şi alte medicamente. Aveam de urmat o schemă de tratament care mă scotea din minţi! Cu toate acestea, starea fetiţei mele se îmbunătăţea doar în timpul tratamentului, ulterior, boala reci­diva. Nu mai ştiam încotro s-o apuc. M-am plâns unui prieten că nu ştiu ce să mai fac, că în ciuda indi­caţiilor medicului, starea fetiţei mele este aceeaşi, că m-am săturat să stau cu spray-urile după mine, pentru că se sufocă, iar el mi-a reco­mandat o cură cu untură de bursuc. Mi-a spus că şi el a avut astfel de probleme, iar mama lui l-a tra­tat cu untură de bursuc. Am încercat să obţin untu­ră de bursuc, iar după îndelungi căutări pe internet, am citit articolul din "Formula AS" şi am sunat-o pe d-ra Liudmila Bzovîi. Am început să-i dau fetiţei untură de bursuc şi am reuşit să elimin trep­tat tratamentul alopat. În prezent, fiica mea se bucu­ră de o stare perfectă de sănătate. Untura de bursuc a scăpat-o de crizele astmatiforme, acum poate să respire normal, nu mai tuşeşte deloc şi n-a mai răcit primăvara şi toamna. Deşi s-a născut pre­matur, este un copil perfect sănătos şi cred că acest lucru se datorează şi unturii de bursuc, pentru că beneficiile ei sunt multiple! În perioada virozelor, când majoritatea colegilor ei sunt bolnavi, o trimit la şcoală fără frică, deoarece untura de bursuc nu-i lipseşte din dieta zilnică! Acum are o stare de să­nă­tate fizică şi mentală de invidiat! Recomand cu multă căldură acest tratament natural, atât părin­ţilor, pentru copiii care suferă de boli asemă­nă­toare, cât şi adulţilor cu probleme de imunitate şi ale tractului respirator, pentru că e un aliat de nădejde în bolile toamnei! Pentru mine, untura de bursuc este o minune! Vă mulţumesc că publicaţi în paginile revistei astfel de informaţii preţioase! Dumnezeu să vă binecuvânteze!