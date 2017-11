Am trecut şi eu prin această traumă fizică şi psihică, care s-a produs într-o perioadă când trebuia să fiu cea mai fericită fiinţă: în răstimpul sarcinilor cu copiii mei. Când am mers prima oară la doctor, deoarece mergeam din ce în ce mai greu, el i-a spus soţului că în doi ani pot rămâne imobilizată. Întâi m-a cuprins disperarea. Apoi, am încercat să ana­lizez la rece situaţia, spunându-mi că nu mi se poate întâmpla aşa ceva, că trebuie să existe o portiţă de scăpare, ca să nu ajung o povară pentru familie. M-am pus în mişcare imediat, ducându-mă la o poli­clinică cu plată. Medica­men­tele prescrise mi-au dat o falsă stare de bine, pe timp limi­tat. Dintre toate medicamentele luate, Rodilemidul m-a ajutat să mă simt aproape vindecată. Dar mi-a apărut o alergie însoţită de tuse, de care cu greu am scăpat. Prednisonul luat în cantitate ma­­re mi-a redus celu­lele de apă­­rare la 40%. Atunci m-am hotărât să ape­lez la mama na­tură. Mi-am dezintoxicat sin­gură corpul, apoi am ţinut regi­mul regretatului Valeriu Popa, care mi-a echilibrat organismul. Sunt în al 10-lea an de schim­bare de alimentaţie cu acelaşi regim şi pot spune că mi-am îm­bunătăţit mult situaţia. Înainte de a apela la me­dicina natu­ristă, nu mai ştiam cum e să mergi nor­mal. La biopsia mus­culară, medicul a spus că nu a mai văzut aşa ceva: muşchiul era ca ciupit de molii. Contrar părerii unor medici că nu trebuie să fac gim­nastică, eu am făcut, şi mi-am îndreptat mersul. În concluzie: vă recomand alimentaţia exclusiv naturistă - cu cât mai multe crudităţi şi cereale - şi gimnastică. Eu înlocuiesc oţetul cu lămâie, zeamă de varză etc., zahărul cu miere, sarea cu sare ma­rină, fără condi­mente iuţi şi băuturi alcoolice tari. Uleiul folo­sit este cel presat la rece, pâinea este de gra­ham, secară sau integrală. Există şi ceaiuri de plan­te care ajută. Fiind foarte multe de spus pe această temă, eu mă opresc aici.Vă recomand să folosiţi cu încredere maceratul de aloe, miere şi vin, prezentat de mai multe ori în "Formula AS". Cu ajutorul lui, o concetăţeană de-a mea s-a vindecat. O spun încă o dată, poate există cititori mai noi ai revistei, care n-o ştiu: se iau 1,500 kg aloe, 3,5 kg miere de mai, 3 litri de vin roşu natural de 13-16°. Aloe tre­buie să fie de 3-5 ani şi, cu 5 zile înainte de tăiere, să nu fie udată. Se dă prin ma­şina de tocat carne, se amestecă cu mierea şi vinul, apoi se ţine la rece 5 zile, la întu­neric. Modul de administrare: în primele 3 zile se ia câte o lin­gu­riţă de 3 ori pe zi, cu două ore înainte de masă, apoi câte o lingură dimineaţa, până se termină com­poziţia. O însuşire aparte a tratamentului este aceea că, în primele zile, bolnavul capătă o poftă de mân­care neobişnuită. Bolnava despre care v-am spus a avut can­cer uterin în stadiul meta­stazei, cu men­ţiunea "nevindecabil". După tratament, la numai trei luni, s-a constatat că era com­plet vindecată. Vă do­resc sănătate, linişte şi pace sufleteas­că. Îm­păcaţi-vă cu Dum­ne­zeu, este foar­te important. Mă voi ruga şi eu pentru dvs.Băieţelul meu, în vârstă de 3 ani, s-a luptat mult timp cu acelaşi microb şi a fost diagnosticat de me­dic cu furunculoză. După repetate tratamente care nu au dat rezultate, i s-a pus diagnosticul de stafi­lococie cutanată, pentru că boala se extinsese. Tra­ta­mentul cu antibiotice, chiar dintre cele mai noi apărute la acel moment, nu a făcut decât să-i scadă şi mai mult rezistenţa organismului. În disperare de cauză, am apelat la Institutul Cantacuzino, unde am repetat analizele şi am fost sfătuită să-i administrez co­pi­lului un autovaccin, pre­parat chiar de ei. Autovac­cinul este uşor de adminis­trat, constă în 20 de injecţii subcutanate, care se fac o dată la trei zile. Când veniţi în ţară, luaţi legătura urgent cu Institutul Cantacuzino. În farmacia spitalului există şi un vaccin antistafilococic gata preparat, care a dat re­zultate foarte bune. De ase­menea, recomand cu căl­dură, pentru întărirea sis­temului imunitar, Spirulina şi Vita­mina C, comercia­lizate de firma "Calivita", care pot fi administrate pa­ra­lel cu vaccinul. Multă sănă­tate.Daţi-i soţului dvs., de 3 ori pe zi, dimineaţa, la prânz şi seara, câte 2 linguriţe de miere de albine, apoi un pahar de apă în care aţi pus 2 linguriţe de oţet de mere. Dacă este cooperant, după maximum o săptămână va respinge total alcoolul. În cazul când a băut foarte mult şi nu mai reuşiţi să-l treziţi din beţie (aproape comă alcoolică), leacul e urmă­torul: se administrează 800 g miere de albine, în doze a câte 6 linguriţe, din 20 în 20 de minute. Du­pă un somn odihnitor, nu va mai simţi nevoia să bea.De această boală am su­fe­rit şi eu, şi băieţelul meu, căruia erupţia i-a apărut pe corp la vârsta de un an. Boala este ereditară şi se manifestă ca o alergie la diferite ali­mente. Copilului meu îi apă­ruse din pricina laptelui. Schimbaţi-i nepoţelului tipul de lapte pe care i-l daţi de obicei şi urmăriţi evoluţia. Mie, în schimb, mi-a apărut boala imediat ce am născut, iar petele şi mâncărimile erau accentuate din cauza consu­mului cărnii şi a mezelurilor. Eu m-am vindecat printr-un regim alimentar foarte sever. Băieţelului meu i-am dat un medicament, Ketotifen, care i-a ajutat, dar vă recomand să cereţi sfatul şi d-lui dr. homeopat Pavel Chirilă (tele­fonul cabinetului Naturalia este 021/350.51.33), care nouă ne-a fost de un mare ajutor. Eu cred că unguentele doar ameliorează boala, n-o şi vindecă. Vă urez multă sănătate!Stimată doamnă Sabina, în afară de tratamentul recomandat de medic, puteţi folosi o mască pentru ochi, confecţionată dintr-o ţesătură specială, care ajută mult la sănătatea ochilor. Eu o am de 2 ani, am folosit-o de trei ori pe zi, câte 2-3 minute, apoi am lăsat-o mai mult, pentru că aveam o senzaţie de relaxare a ochilor şi mă liniştea nervos. În cei doi ani, am spălat-o cu grijă de mai multe ori şi o folosesc în conti­nua­re. M-a ajutat mult în cata­ractă, iar pe mama a ajutat-o în glaucom incipient (are şi ea una identică).Cred că restabilirea unui pH normal în colon v-ar ajuta. Mie mi-a recomandat medicul de fa­milie un produs care se numeşte ColpHtabs, 3 tablete pe zi, iar ca antibiotic şi pentru imunitate, mi-a prescris Mycelcaps, tot 3 tablete pe zi. Vi le recomand, pen­tru că eu le-am folosit pentru un disconfort ab­dominal vechi de ani de zile, şi au avut efect. Am mai pus şi nişte plasturi pe abdomen, pe care mi i-a recomandat acelaşi medic şi mi-am revenit cu sănă­tatea. Am avut o parazitoză pe fondul unei imunităţi foarte scăzute, diagnos­ticată în urma unor analize de laborator. Adevărat că sănătatea sau boala vine din colon.Dragă redacţie a "Formulei AS", e o bucurie săp­tămânală pentru mine când citesc "Formula AS". Să vă dea Dumnezeu sănătate multă!Cred că v-ar ajuta foarte mult plasturii pentru restabilirea sănătăţii sânilor. Sora mea, care a avut adenom mamar, nu a vrut să audă de operaţie. Unul din medicii care au consultat-o i-a spus să folo­sească zilnic plasturi pentru sâni, timp de 10 zile, apoi o zi da, una nu. Paralel i-a recomandat 6 capsu­le Mycelcaps pe zi, 2 dimineaţa, 2 la prânz, 2 seara. Şi-a schimbat stilul de viaţă, a mâncat sănă­tos, s-a relaxat şi adenomul s-a micşorat mult.Sper să vă ajute şi pe dvs. Vă doresc însănăto­şire grabnică, că sănătatea e mai bună decât toate.Domnule Vasile, pentru fibroză pulmonară se face un amestec din următoarele plante: podbal, pătlagină, conuri de hamei, rădăcină de lemn-dul­ce. Se amestecă în părţi egale, şi din acest amestec se face un ceai care trebuie luat câte o gură, din oră în oră, până la vindecare. Dacă aveţi şi bronşită astmatiformă, adăugaţi la acest ceai şi isop, care se găseşte la plafar.Vă doresc tot binele din lume,Luaţi legătura cu d-l Dumitru Călina din Iaşi, la tel. 0232/23.21.21 sau 0722/66.04.06. Citiţi interviul din F. AS nr. 1248. Succes!