Iată de ce, pen­tru mine, lupta cu excesul de greu­tate e o luptă pen­tru a exista (câteva kilograme în plus te lasă la sol şi la pensie). După ani lungi de privaţiuni şi de foa­me, me­toda pariziană (am botezat-o aşa datorită originii sale) m-a ajutat să slă­besc în condiţii alimentare nor­male, adică me­se uşoare şi dese (grătare cu gar­ni­turi, peşte, multe le­gume şi fructe) şi nu sarmale, ciorbe şi prăjituri. Proce­deul e cât se poate de simplu: mâncaţi un măr, o pară sau un cartof fiert în apă, cu o oră înainte de mese (dimineaţa, la prânz şi seara, sau şi mai des). A­ceas­tă gustare joacă rolul de dop di­gestiv, diminuându-vă conside­rabil apetitul. Dacă regimul e ţinut con­secvent, se slăbesc 3-4 ki­lo­grame pe lună. Autoa­rea reţetei e o dieteticiană ce­le­bră în Franţa (Marie Fran­çoise Plisier). I-am gă­sit me­toda într-o revis­tă pe care am cumpărat-o într-o escală la Paris. De când o aplic, am slă­bit peste 5 kg. Din pre­cauţie, eu am re­nunţat total şi la zahăr (în­locuindu-l cu mie­re) şi-am redus sim­ţitor canti­ta­tea de sare (reţine apa în orga­nism). Vă doresc mult succes.