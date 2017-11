Frun­zele lungi şi orientate în sus, urcând în spirală unele lângă altele, îi dădeau un aspect cumva sculptural. Îmi plăcea şi culoarea: un cenuşiu-albăstrui, topindu-se în verde, care îi dă­dea un aer distins... Când tre­ceam prin preajma ei, mă o­pream s-o mângâi cu privirea şi-i adresam cuvinte de laudă. O botezasem Vera.Într-o zi, presupunând că avea deja trei ani de vieţuire-n ghiveci, o prietenă bună mă rugase să-i dau o părticică din plantă, doar 200 de grame, ca să prepare un vin medicinal pentru tatăl ei, cu probleme de sănătate. Nu puteam s-o refuz. Dar cât să fie oare 200 de gra­me? Nu mă pricepeam să cân­tăresc din ochi şi, poate că de aceea, la întâia încercare, can­ti­tatea nu a fost suficientă. Lip­seau cam 50 de grame... Cu ini­ma sfâşiată, am mai tăiat de data asta din altă frunză. În final, ghiveciul arăta golaş, iar aloia îşi pierduse măreţia de altădată. Rămăsese pământul negru şi câteva frunze scăpate prin minune. Îmi venea să le mân­gâi ca să nu le doară, să înţeleagă tardivele mele păreri de rău. În cele din urmă, am pre­sărat un pumn de pământ luat din fâşia de grădină ce în­conjura blocul în care locuiesc, ca să mai ascund din imaginea aceea de goliciune.Au venit apoi nişte zile în­sorite şi călduţe şi m-am grăbit să mut ghiveciul cu rămăşiţa de aloe pe pervazul geamului, ca s-o iubească un pic soarele. Plim­bam vasul cu pământ când mai la dreapta, când cinci-zece cen­timetri la stânga... Îl răsu­ceam după cea mai firavă rază aurie. Speram ca astfel Vera mea să se simtă ocrotită şi să mă ierte pentru răul fă­cut.Într-o dimineaţă senină, am ob­ser­vat însă cum în mij­­locul ghive­ciu­lui, exact în mij­locul lui (ca şi cum s-ar fi măsurat cu com­pasul), ieşise la i­veală o altă plan­tă, o tulpină scurtă, cu două frunzuliţe la capăt. M-am bucu­rat între­bân­du-mă cum de ajun­sese în ghiveci. Oare împreună cu pământul luat din curte? Era fas­cinant să observ cum se-mbo­găţea, încetul cu încetul, cu câ­te-o frunză, care se colo­ra­se­ră într-un verde lucios, lumi­nos.În cele din urmă, m-am de­cis să-i aranjez ghiveciului un loc pe balustrada de beton a bal­conului, într-o porţiune me­reu doldora de lumină. Între timp, încolţiseră pe alocuri lăs­tari de aloe, iar spre marginea vasului de ceramică, exact la margine, apăruse ceva ce se­măna cu un copac în miniatură, scund şi plăpând, abia răzbătea în sus, printre "tentaculele" cu ghimpi ale aloei. Ulterior, ci­neva, văzându-i frunzi­şoa­rele, mi-a spus că e vorba de un lă­mâi. Aşa, pur şi simplu, un lă­mâi în ghiveciul meu?! Cum de ajunsese acolo? O nedu­me­rire depăşită de alta, pentru că după câ­teva săptămâni, mă po­me­nesc cu o droaie de frunze, de di­ferite forme şi mărimi, în ghi­veciul gata să devină o gră­dină botanică... Iar minunile nu se sfârşeau aici. Într-o sâmbătă di­mineaţă, când mă apropia­sem, într-o doară, de vasul smăl­ţuit, prin încâlceala de ră­murele zvelte şi frunze verzui, am dat deodată peste o floare, o floare micuţă de forma unei ste­luţe galben-aurii. Se asemuia, în­tru­câtva, cu o picătură căzută din soare, răspândind frumu­seţe şi bucurie de viaţă. Avu­sese curaj să răsară şi să existe într-un ghi­veci suspendat pe o balustradă de bloc. Era singura pată de culoare în amestecul de nuanţe verzi ale plantelor dim­prejurul ei. Parcă te umplea de seni­nătate şi prospeţime... În ce mă priveşte, era pentru pri­ma oară când mi se întâmpla să observ natura aşa de aproape nu doar cu ochii, ci şi cu tot sufle­tul. Ve­deam lucruri ce păruseră de nedezvăluit... Chiar şi Vera mea părea să-şi fi recăpătat ener­gia, bucuroasă că nu mai era singură, că împrejurul ei, în ghiveci, crescuse o grădină. Doam­ne, cât de minunat este să te îndrăgosteşti de natură, să o priveşti de aproape, să te stră­duieşti s-o-nţelegi şi să-i pri­meşti darul de afecţiune! Să te bucuri că arborii, iarba şi florile sunt împreună cu tine, pe a­ceeaşi generoasă planetă, Pă­mânt.