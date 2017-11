Ştefan Bănică este unul dintre cei mai popu­lari artişti români. A zdrobit suflete, atât în postura de actor, cât şi în cea de compo­zi­tor şi solist. Cu o carismă irezistibilă şi cu mare ta­lent, moştenit în parte şi de la celebrul şi regretatul său tată, actorul Ştefan Bănică (senior), şi-a făcut repede loc sub lumina reflectoarelor. S-a remarcat mai întâi ca actor, pentru ca mai apoi, în 1992, să-şi încerce norocul şi ca muzician. Atunci a lansat şi primul lui disc - "Un actor, un rock'n roll", care a fost doar începutul unei cariere muzicale ce a ega­lat-o şi uneori chiar depăşit-o pe cea actoricească. Bănică a lansat până anul acesta nu mai puţin de 15 albume de autor, care i-au adus o mulţime de pre­mii, printre care 5 discuri de aur şi 2 de platină. Cea mai nouă distincţie a obţinut-o anul acesta, pe 3 octombrie, "Premiul de Excelenţă", la festivitatea "Media Music Awards".Anticipând parcă schimbarea prefixului (a îm­pli­nit 50 de ani, pe 18 octombrie), Ştefan a lansat luna aceasta şi discul cu numărul 16 din cariera lui - "Picat din Lună". O lansare "cu cântec" şi auto­grafe, ce s-a desfăşurat la Librăria "Cărtureşti" din Băneasa Shopping City, unde eroul serii a fost înconjurat atât de fani, cât şi de prieteni şi jurnalişti. "Ştiu că e demodat să mai faci azi lansare de al­bum. Dar eu cred că un artist care se respectă şi îşi respectă publicul trebuie să scoată în continua­re discuri şi să le prezinte personal fanilor lui... «Pi­­cat din Lună» e un album cu 13 piese, ce trebuia lansat pe 13, la ora 13. Am întârziat însă puţin la lan­sare, din cauza traficului, aşa că ora nu a coin­cis în totalitate. Ce vreau să vă zic e că numărul ăsta 13 mie nu mi-a purtat niciodată ghinion. Dimpo­trivă, cred că îmi poartă noroc!...", spunea artistul la conferinţa de presă.Şi da, 13 pare a fi un număr norocos pentru Şte­fan. Cele 13 melodii noi atrag atât prin varietatea de emoţii cât şi prin diversitatea stilurilor muzi­cale, căci Ştefan nu cântă, aşa cum ne-a obişnuit, doar rock'n'roll, ci şi balade pop-rock sau piese cu ritmuri de vals şi bossa nova. "Fiecare album este o etapă din viaţa mea. Textele cânte­celor mele re­prezintă căutările mele, preo­cu­pările mele dintr-o anumită perioadă de timp. «Pi­cat din Lună» se înscrie şi el în această categorie. E un album ce descrie o stare de spirit specială... Veţi descoperi pe el 9 cân­tece nou-nouţe, dar şi piese lan­­sate deja, precum: «Ma­ma», «Gură, taci!» şi «Când nu vezi». Şi mai are albumul ceva deosebit, a­nu­­me - două cântece rea­­lizate în cola­borare. Am înregistrat o piesă cu De­lia, «Inima mea eşti tu», un cântec foarte bun, sim­plu, fără efecte spe­cia­le, dar plin de sensibili­ta­te. Iar ca bonus track, găsiţi şi melodia de­venită deja hit, «La masa mea», cân­tată împreună cu Ca­bron" (Alexandru Minculescu - n.r.).Era momentul ca Şte­fan Bănică să scoată un disc nou, pentru că de la ultimul lui album - "Love Songs (Live Acoustic)" au trecut mai bine de 4 ani. Zodiile au vrut să fi fost momentul cel mai potrivit pentru o nouă creaţie, căci Ştefan s-a bucurat din plin de sprijinul familiei şi, în special, de cel al iubi­tei lui, cântăreaţa timişo­reană Lavinia Pârva. "?ntr-un fel, eu mi-am făcut singur un cadou de ziua mea cu acest album. Mă reprezintă 100%, atât pe mine, cât şi pe cei alături de care cânt. Simboli­zează maturi­tatea mea artis­tică. Din punctul meu de vedere şi cel al trupei me­le, este cel mai bun disc pe care l-am pro­dus în ulti­mii ani... Aş vrea să le mulţu­mesc, azi, ce­lor care îmi ascultă muzica de peste două­zeci şi ceva de ani. Lor simt nevoia să le mulţumesc me­reu, căci dacă nu ar exista, nu aş mai avea pen­tru cine să compun. Şi nu în ultimul rând, vreau să le mulţumesc alor mei, care m-au susţinut din răspu­teri. Lavinia are mare răbdare cu mine. Fără spriji­nul celor dragi, e foarte greu să realizezi ceva", se confesa Bănică la conferinţa de la lansa­rea discului.Un artist adevărat nu îşi lansează însă un disc, fără un concert în care să le prezinte fanilor noile me­­lo­dii. Iar Ştefan este un artist adevărat, cu zeci de mii de fani în ţară. Şi pen­­tru că nu ar fi putut să-i satis­facă pe toţi cu un sin­gur spec­tacol, a programat un întreg turneu de pro­mo­va­re. "Abia aştept întâl­nirile cu publicul. Îi invit la concert pe toţi fanii mei, căci acolo melodiile mele prind cu adevărat viaţă şi au o altă formă decât cea pe care o auziţi pe un al­bum".Turneului naţional "Pi­cat din Lună" începe pe 23 octombrie şi va ajunge în 11 oraşe din România, dar şi peste Prut, la Chişi­nău. Iată unde şi când îl puteţi asculta pe Ştefan Bă­nică: va porni în periplul lui prin ţară pe 23 octom­brie, când va cânta la Casa de Cultură a Sindicatelor din Piteşti; apoi pe 24 oct. îl puteţi asculta la Sala Polivalentă din Craiova; pe 25 la Sala Sporturilor "Constantin Jude" din Ti­mi­şoara; pe 26 la Teatrul de Stat din Oradea; pe 30 la Sala Sporturilor "Tra­ian" din Râmnicu Vâl­cea; pe 31 octombrie la Sala Sporturilor "D.P. Co­li­başi" din Braşov; pe 1 no­iem­brie la Sala Sportu­rilor "Olimpia" din Ploieşti; pe 2 la Sala Sportu­rilor din Constanţa; pe 3 la Sala Sporturilor "Du­nă­rea" din Galaţi; pe 6 la Teatrul de Vară "Radu Beligan" din Bacău; pe 7 la Sala Spor­turilor "Ro­meo Iamandi" din Buzău, iar pe 9 noiembrie, la Palatul Naţional din Chişinău.(Biletele se găsesc la casele de bilete ale sălilor de spectacole şi online pe vandbilete.ro, bilete.ro, eventim.ro.)