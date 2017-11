Încă din vremurile îndepărtate, oamenii au ob­servat că cei născuţi sub influenţa unor zodii şi/sau pla­nete au nişte caracteristici distincte. Ei au în­cercat să dezvolte o tipologie care să-i ajute să în­ţeleagă cum ar putea să arate şi să se comporte o persoană născută într-o anumită perioadă a anului. În astrologia cabalistică, bunăoară, găsim descrieri străvechi, cât se poate de detaliate, cu privire la înfăţişarea, înclinaţiile şi asocierile anatomice legate de sănătate, pe perioada celor 30 de zile pe care se întinde o zodie. Pentru fiecare zece zile gă­sim o reprezentare care, în zilele noastre, ar putea tre­zi amuzamentul. Dar se pare că, pe vremea aceea, aceste caracteristici erau fie mult mai preg­nante decât sunt în ziua de astăzi, fie erau folosite mai mult orientativ. Astfel, descrierea generală pentru nativii Scorpioni sună după cum urmează: "Scorpionii sunt bruneţi, păroşi, cu ochi mici dar normali, pe o faţă lată cu fruntea îngustă. Iar corpul va fi solid şi cu umerii laţi. Nici vocea, nici felul de a rosti cuvintele nu vor fi deosebit de plăcute. Scor­pionii vor avea mulţi copii. Scorpionii buni (vulturi) vor fi generoşi, rafinaţi, de încredere, perspicace; Scorpionii răi (şerpi) vor fi distructivi, ne­serioşi, tră­dători, irascibili, înclinaţi către calom­nie, şi vor re­curge la subterfugii. Atât la Scorpionii de tip vul­tur, cât şi la cei de tip şarpe, există tendinţa către melancolie.Primul decan: Foarte atrăgător, cu ochi de pi­sică, pieptul mare, un semn pe mâna dreaptă, pe pi­ciorul stâng sau pe cap; bine educat, sensibil şi îndemânatic în mânuirea cuvintelor.Al doilea decan: Capul mare pe un corp mai degrabă frumos; cu maniere plăcute şi vorbăreţ, s-ar putea să aibă un semn pe spate.Al treilea decan: Mic de statură, probleme de focalizare ale ochilor, îi plac deopotrivă femeile şi bărbaţii, cât şi mâncarea; mai tot timpul descurajat.Controlează: Organele sexualeBoli: Cele legate de organele sexuale" (extras din Kabbalistic Astrology, autor Rabbi Joel C. Dobin D.D.)Între timp, lucrurile au evoluat, probabil s-au mai schimbat şi oamenii, în mod cert însă, astro­lo­gia natală (cea care se referă la potenţialul şi des­tinul indivizilor) a devenit mult mai nuanţată. Cu toa­te acestea, autori de prestigiu continuă să pre­zinte caracteristici fizice generale ale unor zodii. Astfel:Soarele în Scorpion le dăruieşte celor năs­cuţi sub influenţa sa o vitalitate puternică. Dacă respectivul Scorpion învaţă să şi-o gestioneze, va fi capabil să ducă o existenţă îndelungată, bucu­rân­du-se de o condiţie fizică bună sau chiar foarte bună. Există Scorpioni octogenari care îi depă­şesc, la capitolul energie, pe propriii lor nepoţi. Cei mai mulţi indivizi îşi pierd iremediabil o parte din vitalitate, în urma unor boli grele sau după ce trec de cumpăna ce marchează mijlocul vieţii. Nu este şi cazul Scorpionului, care are cea mai mare putere de regenerare dintre toate cele 12 zodii. Însă, atenţie, este vorba doar despre acei Scor­pioni care duc un trai echilibrat. Un indiciu al for­midabilei puteri de regenerare specifice zodiei este pasărea Phoenix, cea care renaşte din propria-i cenuşă şi care este simbolul esoteric al zodiei.Pentru că Scorpionul dispune de atâta energie încât puţini oameni sunt capabili să facă faţă ritmului său de viaţă, iar el simte mereu nevoia de a-şi testa limitele, o face de multe ori supunându-se unor teste de rezistenţă solitare, cum ar fi să reziste fără somn trei zile. Atunci se poate întâmpla un lucru pe care, mai mult sau mai puţin conştient, Scorpionul şi-l doreşte. Evident că, în trei zile de nesomn, energia vitală scade drastic. Dar ceva din psihicul Scorpionului îi dă ghes să ignore cerinţele fireşti ale corpului fizic. Nu este vorba despre vo­inţă, ci despre faptul că Scor­pionul intuieşte că dincolo de energia generată de trup, se ascunde o energie mult mai rafinată şi mai puter­nică, o energie cunoscută în lumea sportivă sub numele de "athlete's high". În linii mari, această expresie ar putea fi tradusă prin "de­pen­denţa" sau "drogul atle­tu­lui". Cei care se supun unor în­cercări fizice extre­me, cum sunt atleţii de per­for­manţă, trec printr-un mo­ment în ca­re simt că se sfâr­şesc. Acesta este punctul cri­tic, momen­tul de maximă în­­­cercare. Da­că se opresc aici, tot efor­tul de până acum a fost za­darnic şi se va face simţită o epuizare cum­plită. Dar dacă îşi mobi­lizează la maximum voinţa şi depăşesc acea clipă de "to­tul sau nimic", se simt purtaţi de acea energie care, paradoxal, nu mai presupune niciun efort. E ca şi când ar trece dintr-o maşină într-un avion. Scor­pio­nul nu are nevoie să fie sportiv de performanţă, pen­tru a se supune unor asemenea încercări extreme, e în natura lui să o facă. Şi ştie că la capătul acestui traseu, întreaga sa energie veche a fost consumată, transformată şi dusă la nivelul următor. Este unul dintre motivele pentru care există o asociere între pisici şi Scorpioni - despre ambii se poate spune că au şapte (iar după unii chiar nouă) vieţi.Vitalitatea unei persoane este, după cum am văzut mai sus, un indice general al stării de sănătate a persoanei respective. Aceasta este descrisă de poziţia Soarelui în momentul naşterii. Poate să dea predispoziţii pentru anumite tipuri de afecţiuni, însă o mai mare probabiliate ca acestea să se con­cre­tizeze sub formă de boală există în cazul persoa­nelor care au Ascendentul în respectiva zodie.Încă de la începutul astrologiei, fiecăreia dintre zodii i s-a atribuit o parte a corpului. Scorpionului, care are de-a face cu cele ascunse vederii, i s-au atri­­buit părţile corpului... ascunse vederii. Este vor­ba despre organele genitale interne şi externe, în parte prostata şi ovarele, colonul în întregime, rectul şi anusul. Dar Scorpionul nu este în totalitate ascuns vederii noastre, pentru că nasul, nervul auditiv (în parte) şi a opta pereche a nervilor cranieni sunt atri­buite tot Scorpionului, conform doctorului Jacques Michaud şi astrologului Jean Criquet, autori ai unei lucrări dintre cele mai serioase în domeniul astro­logiei medicale (Tratat de medicină astrologică - o nouă dimensiune a medicinii). Un alt autor fra­ncez, André Barbault, are o listă întreagă de posibile afecţiuni legate de semnul Scorpionului. "Ecourile sexuale ale unor uzuri organice provocate de excese alimentare ori de excitaţii nervoase in­tense vor fi resimţite mai dur de către aceşti nativi. Tumefierile sau hidropiziile (...), afectând or­ga­nele genitale, pot determina hi­dro­celi, varicoceli, orhite, chisturi umorale, putând provoca de ase­menea afecţiuni reumatismale de natură infecţioasă (...)". Destul de frecvent, nativii cu ascendentul în Scor­pion pot fi chinuiţi de hemo­roizi şi fistule, fimoze, hipos­pa­dias sau vaginism. Iată de ce o igi­e­nă intimă meticuloasă este reco­man­dată în cazul acestor nativi, pentru că, după cum ne spune André Barbault, "sensibilitatea la toate toxinele cre­ează predis­po­ziţii la reacţii de tip der­ma­toză, mai ales la erupţii care lasă în ur­mă cratere (influenţa lui Pluton), la edeme de natură alergică: astm, edem Quincke, urticarie". Şi ca să înţe­le­gem mai bine cât de puternic influen­ţează emoţiile intense ale Scor­pio­ni­lor starea fizică, putem menţiona aici şi faptul că aceste emoţii pot să ducă inclusiv la tulburări sfincteriene. Din fericire, cele mai multe persoane cu ascendentul în Scorpion ajung rareori să se îmbolnăvească, dacă respectă cu stricteţe regulile de igienă intimă, dar nu numai. Şi igiena emoţională ar trebui practicată de acest semn sau de cei marcaţi de energia scorpionică, cu foarte ma­re capacitate de regenerare, care însă, folosită în sens negativ, poate genera un comportament des­truc­tiv. Michaud şi Criquet adaugă la lista de afec­ţiuni către care sunt predispuşi "scorpionicii", pa­to­logia funcţională şi organică a ovarului şi a ute­rului, retenţia de urină, hernia inghinală şi plurală, leucoreea, dismenoreea, rinitele, polipii, alergiile şi obstrucţiile nazale. Procesele infecţioase se deru­lează rapid şi puternic în organismul Scor­pionilor, motiv pentru care pot face cu uşurinţă ab­cese sau răni, care, nedezinfectate în mod cores­punzător, se infectează rapid.În astrologia tradiţională, zodia pe care astăzi o numim "Rac" era cunoscută sub alt nume, respectiv zodia "Cancerului". Odată cu apariţia acestei boli necruţătoare, numele a fost schimbat în "Rac". În realitate, însă, nu zodia Racului este cea asociată cu formaţiuni tumorale maligne, ci zodia Scorpionului, dar numai în măsura în care aceştia se lasă pradă exceselor sau emoţiilor negative obsesive.Forţa mentală a unui personaj scorpionic este greu de egalat, pentru că ea este susţinută de o ener­gie emoţională hiperconcentrată. În mod cert, în bi­ne sau în rău, Scorpionul ştie ce vrea. Ce în­seam­nă în rău? Există riscul ca Scorpionul frustrat în atin­ge­rea unui obiectiv sau a unei dorinţe să dez­volte o veritabilă obsesie. Fiind un semn fix şi un semn de apă, tendinţa de a repeta un comportament emo­ţio­nal excesiv e puternică. Este deosebit de important ca aceşti nativi să înveţe să se detaşeze de obiectele pasiunii lor şi să fie învăţaţi de către părinţi să o facă de la o vârstă fragedă. O atitudine mai relaxată, de acceptare a unor pierderi sau insuccese, care sunt inerente în viaţa fiecărui om, se va constitui într-o profilaxie de succes împotriva bolilor fizice. (În cu­vintele lui Andre Barbault, "(...) Scorpionul are mai multe tulburări psihice decât ve­ritabile boli organice".) Şi tot Barbault constată că, deşi numeroşi Scorpioni degajă o aparenţă de fragilitate sau vulnerabilitate: "Conform zicalei «mereu bolnav, niciodată mort», e vorba de subiecţi veşnic împo­vă­raţi de suferinţe, după ce spun şi după cum arată, dar care-i în­groapă pe toţi cei din jur, chiar şi pe cei mai sănătoşi. Se mai poate, de altfel, în spiritul semnului, să se pro­ducă un soi de autovaccinare in­ternă: de fapt, distrugerea micro­bilor cu utilizarea secreţiilor şi a deşeurilor lor, în ve­derea unei noi exaltări a vieţii". Pentru a atin­ge aceas­tă etapă, a "unei noi exaltări a vieţii", Scor­pionul are de făcut un singur lucru, şi anume, să-şi concentreze formidabila energie psihică asupra unor ţeluri constructive şi, desigur, să facă pasul îna­poi atunci când se surprinde pe cale de a se can­tona într-un comportament compulsiv.Remediile homeopatice de bază pentru zodia Scorpionului sunt cele în afinitate cu Marte şi cu Pluton, care sunt cele două planete guvernatoare ale zodiei.- pentru Marte, Aconit, Arnica, Capsicum, Cryonia, Coffea, Colocynthis, Ferrum, Nux vo­mica, Lycopodium, Urtica urens, Mehlotus- metalul care întruneşte caracteristicile mar­ţiene este considerat fierul- pentru Pluton, remediile homeopatice de bază sunt: Arseniul album, Carbon animalis, Euphor­bium, Nitric acid, Carbolic acid, Sulfuric acid, Pla­tina, Hyosciamus, ParathyphoidiumB., Coliba­cilli­num- metalul considerat a fi un corespondent al energiei plutoniene este cobaltulAstrologia stabileşte, de asemenea, un sistem de echivalenţe între zodii şi plantele care pot avea un efect considerabil asupra restaurării stării de sănătate. În cazul Scorpionului, evident, dozajul şi alegerea ar trebui să fie lăsate la latitudinea unui fitoterapeut. Este vorba, în special, despre aceste patru plante:- trepădătoarea sau brei (Mercurialis perennis), numită în anumite zone şi mutătoare, împărăteasă sau slobonov, cunoscută în primul rând pentru efectele sale antireumatice- strugurele/viţa de vie (Vitis vinifera), cu un puternic efect antitoxic, remineralizant, care aduce aport energetic muscular şi nervos- bujorul de grădină (Paeonia officinalis), remediu eficient împotriva fisurilor anale, he­mo­roizilor, ulceraţiilor, abceselor- iarba-neagră (Callum vulgaria), un laxativ şi diuretic puternic, capabil să rezolve frecventele ca­zuri de constipaţie de care suferă numeroşi Scor­pioni.Scorpionii ar beneficia în urma unor alimente precum hrişca, prazul şi coacăzele, după cum in­dică cercetările unui francez, pe numele său Serge Maraige.Astrologia tradiţională precizează, la rândul său, genul de alimente care le priesc în mod deosebit celor născuţi sub influenţa Scopionului. Aceşti nativi nu agreează gusturile neutre, au nevoie de alimente cu gust pregnant, cum ar fi ceapa sau prazul (menţionat şi de Maraige). Se vor bucura de aroma caperelor şi usturimea ardeiului iute. Muş­tarul (de preferinţă tot în tonuri iuţi) le face bine. Pentru buna funcţionare a sistemului uro-genital este necesar un aport suficient de vitamina E, care a fost numită şi "vitamina fer­tilităţii". Aceasta se găseşte în can­tităţi semnificative în ficat şi în ule­­urile vegetale. Scorpionii cu tendinţe depresive s-ar putea să sufere de carenţe de vitamină B-3, care poate fi găsită în drojdia de bere dar şi în cereale, mai pre­cis în coaja acestora. Vi­ta­mina C poate ajuta, de ase­me­nea, la alungarea angoaselor, deci citricele, pătrunjelul şi cono­pida n-ar trebui să lipsească din ali­mentaţia Scorpionilor. Iar pentru că sângele venos al Scorpionilor poate să se în­groaşe, dacă nu este primenit, le este re­co­man­dată măcar o cură de urzici pe an, în perioada în care acestea pot fi găsite proaspete, respectiv pri­mă­­vara şi toam­na. Pentru a-şi păstra proprietăţile, ur­zicile nu tre­buie fierte, ci doar opărite. Se beau două căni de infuzie pe zi, cu puţină zeamă de lămâie.Pentru Scorpionii care au înclinaţii către aro­moterapie, recomandabile sunt, după Michaud şi Criquet, parfumul de glicină, delicat şi pătrunzător în acelaşi timp, cel de iarbă-neagră, de garoafe şi de iasomie. După cum putem vedea, şi la capitolul aromoterapie, tot notele pronunţate aromatice se dovedesc a ţine isonul acestei zodii, de maximă intensitate emoţională.În decursul istoriei, părerile cu privire la ce pie­tre preţioase se potrivesc cărei zodii s-au schimbat. Egiptenii şi grecii atribuiau Scorpionului crisolitul şi crisoprazul. Bizantinii au păstrat doar crisolitul. Be­­rilul şi topazul a fost alegerea evreilor. În pe­rioada Evului Mediu, topazul şi ochiul-de-tigru erau considerate ca întruchipând energia scor­pionică, în timp ce în timpurile moderne, părerile sunt mai împărţite ca oricând. Crisolitul şi-a păstrat statutul, la fel şi berilul. Un criteriu potrivit este şi culoarea. Ţinând cont de faptul că roşul şi negrul sunt culorile semnului, rubinul, granatul şi onixul negru ar fi, de asemenea, alegeri potrivite.Şi-acum că le ştiţi pe toate, noi vă urăm "Să­nătate!".