Cu premiul de la Festivalul de Film de la Karlovy Vary

O altă mimică, o altă Voica

La Karlovy Vary, cu tatăl ei

Inocenţă şi prospeţime

Cu Andi Vasluianu, partenerul din film

- Drept să-ţi spun, nu cre­zusem că voi obţine rolul. Di­rectorul de casting al filmului a venit la noi în liceu şi a or­ganizat o primă selecţie, la ca­re eu m-am dus doar aşa, în vir­tutea inerţiei. Eram atât de răcită, încât nici nu mai ştiam pe ce lume eram, dar după se­lec­ţia fotografiilor care ne-au fost făcute cu acest prilej, am primit un telefon de la Iulia Rugină, care m-a chemat, chiar în aceeaşi zi, la o probă. Am tre­cut testele şi am primit rolul. Apoi a început ne­bu­nia: "intrarea" în personaj şi filmările propriu-zise. Spre deosebire de Andi Vasluianu, care inter­pretează un reporter şi a putut să se documenteze stând de vorbă cu profesionişti adevăraţi, eu, care joc o adolescentă normală, al cărei tată moare, iar această pierdere naşte în ea un sentiment de re­voltă şi de frustrare, n-am avut cu cine să vorbesc, decât cu mine însămi. Ceea ce am şi făcut! Am scormonit în mine cât am putut de adânc, până am scos la suprafaţă tot ceea ce am considerat că e util pentru rol. Am descoperit că am multe în comun cu Simona. Lucruri bune, dar şi lucruri rele: cri­ze­le adolescentine, interiorizarea în exces... Am dis­cu­tat mult şi cu regizoarea Iulia Rugină. Am vrut să ştiu cum o vede ea pe Simona, ce vrea de la per­so­naj, ca să mă feresc de derapaje. Toată po­vestea as­ta... e atât de uşor s-o dai într-o tele­no­velă! Sunt une­le scene atât de puternice, încât dacă mie îmi scăpa ceva, un detaliu oricât de mic, stricam tot filmul.- Pe de o parte, filmările au fost foarte plăcute, da­torită atmosferei din echipă: prietenoasă, rela­xată... Chiar şi episoadele mai ten­sionate se de­za­mor­sau rapid. Pe de altă parte, n-au fost tocmai uşoa­re: am lucrat la mare, în februarie, pe un frig crân­cen. Aşa că la consumul interior fantastic, da­to­rat concentrării pe rol, s-a adăugat şi epui­zarea fi­zică. Şi, de ce să nu recunosc, şi dorul de-acasă. Am avut chiar un moment, pe la ju­mătatea filmărilor, când m-am simţit copleşită. Dar m-au salvat Iulia şi Andi: am stat vreo două ore la poveşti şi mi-am revenit. De altfel, pe actorie, Andi m-a ajutat enorm. În mintea mea se ridicaseră tot felul de piedici - că n-o să pot să plâng, că nu o să ştiu să cad, că oare cum o să se vadă mişcarea mea într-o altă scenă... -, iar el m-a îndemnat, pur şi simplu, să mă bazez pe instinct. Trăgând li­nie, cred că am fost ex­trem de no­ro­coasă, fi­ind­că s-a nimerit ca "bo­te­zul" meu cine­matografic să se pe­treacă în com­pa­nia unei echipe extraor­dinare. Ceea ce acum îmi naşte şi o serie de temeri. După filmul ăsta, am început să fiu che­mată în diverse pro­iecte, sunt apreciată, se aşteaptă mult de la mine. Or, chiar dacă reuşita aces­tui rol e meritul meu, în egală măsură, e şi meritul echipei. Mi-e clar că singură n-aş fi putut să-mi mo­delez personajul în fe­lul ăsta, încât mă tem că, in­di­ferent cât m-aş strădui, dacă ni­meresc îm­preună cu o echipă proastă, care să nu mă ajute, nu voi putea să dau acelaşi randa­ment şi voi de­zamăgi.- Ce s-a întâmplat la Kar­lovy Vary a fost pentru mine o mare surpriză. Am mers acolo ca parte din echipa filmului, nici prin cap nu mi-a trecut că aş putea să obţin vreo distincţie. De altfel, împreună cu alţi co­legi, am plecat din Ce­hia înainte de încheierea festiva­lului. Am ate­rizat în Bucureşti şi, când eram în maşină, pe drumul de la aeroport spre casă, m-a sunat Iulia, care mi-a spus: "Mâine trebuie să fii înapoi, în Karlovy Vary. Iei menţiunea specială a juriului, pentru debut." Am izbucnit în plâns, atât de fan­tastic mi s-a părut! După care i-am sunat pe ai mei şi le-am dat şi lor vestea. Apoi am intrat în priză. În primul rând, nimeni din echipă nu putea să se întoarcă împreună cu mine la festival, iar eu, fiind încă minoră, nu puteam să călătoresc singură. Ma­ma nu putea nici ea să meargă cu mine, pentru că eu mai am o soră şi un frate mai mici decât mine, dar până la urmă, problema s-a rezolvat cu ajutorul tatei, care m-a însoţit. Apoi m-am ocupat de biletele de avion şi, disperată, pe ultima sută de metri, am rezolvat şi chestiunea spinoasă a ţinutei: îmi trebuia o toaletă potrivită evenimentului, pe care nu o aveam în garderobă. După care, în fine, am zburat înapoi spre Cehia, unde am fost preluată de cineva din partea festivalului.- Extrem de bine organizat! Şi de foarte mare anvergură! Iar cehii te tratează minu­nat. Eu numai în filme am mai văzut aşa ceva! Toată lumea roia în jurul meu, nu mai ştiau ce să-mi facă, erau incredibil de săritori şi plini de solicitudine! Şi nu doar cu mine se purtau aşa, ci cu toţi participanţii. Sincer, nefiind obişnuită cu atât de multă atenţie şi bunăvoinţă, la un moment dat am ajuns să fiu de-a dreptul jenată. Nu mai spuneam nimic care să poată fi interpretat ca o cât de mică dorinţă, ca nu cumva organizatorii să se simtă obligaţi să mi-o împlinească. A fost superb! Iar premiul în sine mi-a oferit nişte confirmări: pentru mine şi pentru părinţii mei, care s-au chinuit să mă ţină în Bucu­reşti, din clipa în care am dat examen la liceul "Lipatti" şi am plecat din oraşul meu natal, Târgu Mu­reş. Pentru ei m-am bucu­rat cel mai mult! Pe de altă parte, am conştien­tizat că nu e cazul ca, din acest motiv, să-mi iau nasul la purtare. N-am anunţat pe Facebook că "Uite, am luat premiu!", n-am făcut nici un gest de împăunare. Pentru că nu e nici în firea mea şi pentru că am fost avertizată, mai ales de Iulia, că trebuie să rămân cu picioarele pe pământ, să nu mă las dusă de val. Sunt încă mică şi abia la început de drum... Cu toate astea, vi­sez următorul pre­miu.- Oraşul e încântător! E ex­trem de curat, de colorat şi de cochet, şi-a păs­trat clă­dirile vechi, dar acestea au fost restaurate cu grijă, fără intervenţii din acelea oribile, care nu respectă nici tipul de arhitectură, nici epoca în care au fost construite. Karlovy Vary şi-a conservat par­fumul de eleganţă şi de bun gust, dar, în acelaşi timp, e şi un oraş foarte cool, atmosfera nu e în nici un caz vetustă. E aşezat în­tr-o vale aflată între nişte munţi nu foarte înalţi, dar împăduriţi, cu casele căţărate inclusiv pe ver­sanţi, izbucnind ici-co­lo din verdele copacilor, în toată splendoarea lor istorică. Singurul aspect ne­gativ este că e un oraş foarte scump. În ceea ce-i pri­veşte pe cehi, sunt extraor­di­nar de cocheţi, de ele­ganţi, au maniere impe­ca­bi­le, un aer de mare clasă şi o atitudine foarte re­la­xată, acea relaxare a traiu­lui bun.- Actoria e un vis pe care îl am de când eram de-o şchioapă. În copilărie, când eram întrebată "Ce vrei să te faci când o să fii mare?", răs­pun­deam cu aplomb "Artistă, actriţă", că nu prea şti­am să fac diferenţa. În casă mă deghizam, dansam, cân­tam, pictam, la şcoală eram mereu personajul prin­cipal din scenete, participam la toate concur­surile de poezie... Sincer, nu ştiu de unde mi s-a năzărit treaba asta cu actoria. Probabil e ceva ce a venit din mine, nativ. Pentru că n-a existat nimeni din familie care să mă influenţeze în acest sens. Am crescut în Târgu Mureş, alături de nişte părinţi minunaţi, oameni care preţuiesc frumosul, dar n-au tangenţă cu domeniul artistic, şi alături de bunicii din partea mamei, care, în mare măsură, m-au şi crescut. Pot să spun chiar că bunica din partea mamei a fost cea mai bună pri­etenă a mea. Cu ea vorbeam des­pre câte-n lună şi-n stele, in­clu­siv despre lucruri pe care cu mama nu le discutam. Fizic, e clar că se­măn perfect cu bunicul dinspre ma­mă. Din partea cealaltă a familiei, bunica dinspre tată era bunica din poveşti. Ea locuia la ţară, la 100 de kilometri de Târgu Mureş, în To­pli­ţa, avea o căsuţă bătrânească fer­me­cătoare şi o grădină de vis, foar­te întinsă şi plină de miresme şi de culori. Şi era bunica din poveşti, pentru că nu mai ştia ce să-mi facă şi cum să mă mai răsfeţe: îmi gătea toate bună­tăţile pământului, mă mân­gâia... Nu-mi mai venea să plec de la ea! Până la urmă, când eu aveam 7 ani, a plecat ea: în Ame­rica, la sora ta­tei. După care, odată cu intrarea la liceu, am plecat şi eu din Târgu Mu­reş. În clasa a VIII-a, nu eram decisă la ce liceu să dau examen şi părinţii mi-au sugerat să-mi ur­mez visul, să merg la o şcoală unde se predă ac­to­rie. Astfel de şcoli nu existau însă decât în Cluj sau în Bucu­reşti şi am ales Bucureştiul, pentru că, la vremea aceea, tindeam mai degrabă către film, ne­luând prea mult contact cu teatrul, şi m-am gândit că aici sunt mai multe oportunităţi profesionale.- M-am în­drăgostit de Bucureşti imediat. Nu mi-a fost de­loc greu să mă adaptez. Îmi place atmosfera de aici, îmi place că oraşul e mare, că-ţi oferă varietate, mai ales culturală, îmi place să mă plimb pe străzile lui, mai ales în zonele în care s-au păstrat case vechi, îmi plac oamenii de aici, fiindcă, din anumite puncte de vedere, sunt mai deschişi la minte... Frică mare în ceea ce priveşte adaptarea mea aici le-a fost părinţilor. Ţin minte că în clasa a IX-a, mama mă suna şi-mi tot spunea "Dacă simţi că ai nevoie să vorbeşti cu un psi­holog..." - era distrusă săraca. Şi faptul că am stat şi stau singură a contat enorm, m-a ajutat extraor­dinar de mult, m-a modelat într-un anume fel: îmi place să fiu independentă, să fac lucrurile aşa cum consider şi în ritmul meu, îmi place că pot să stau să citesc oricât poftesc, în liniştea mea... Iubesc cărţile şi citesc foarte mult! Nu sunt genul care să piardă vremea prin cluburi. În primul an, după ce m-am mutat aici, am mers şi eu prin nişte cluburi, cu colegi de la şcoa­lă, dar era, mai curând, o chestiune de nou­tate, de curiozitate. M-am lămurit repede care e treaba cu cluburile şi a existat şi un inci­dent: am văzut în Centrul Vechi un băiat care a ieşit din­tr-un club şiroind de sânge, după ce fu­sese bătut şi tăiat pe faţă şi pe abdomen. A fost ce­va oribil, care m-a determinat să pun punct definitiv experienţei ăsteia.- Iubesc Târgu Mureşul şi mă bucur foarte tare că m-am născut acolo. Nu m-aş fi văzut tră­ind nicăieri altundeva, în prima parte a vie­ţii. Nici măcar în Bucureşti, pe care, aşa cum ţi-am spus, îl ador. Cred în teoria aceea că nu ne naştem întâmplător într-un anume loc, că energia acelui spaţiu ţi-e propice, că ai nevoie de ea. Cu siguranţă că aveam şi eu nevoie de energia aceea din Târgu Mureş, trebuia, mai întâi, să-mi fac plinul acolo, ca să-mi pot con­tinua viaţa oriunde altundeva. Cred că am venit în Bucureşti fix când eram pregătită pen­tru asta. În plus, mi se pare că oamenii buni din pro­vincie (sunt destui răi, şi acolo), nu doar din Ar­deal ci şi din Moldova, din Regat şi din Banat, au primit şi ştiu să trans­mită mai departe un alt fel de educaţie: sunt mai "sim­ţiţi" şi, din cauza asta, sunt şi mai timizi, mai retraşi... Iar în pro­vincie, în oraşele mici, nu mai vorbesc de sate, toată lu­mea cunoaşte pe toată lu­mea şi ai încă senti­men­tul că aparţii unei co­mu­ni­tăţi. Ceea ce e foar­­te con­fortabil! În Bucu­­reşti, nu am senti­mentul ăsta. Am câteva per­soane a­pro­piate, ca­re-mi sunt foar­te dragi, dar majo­ritatea priete­nilor tot din Mureş sunt. Deocam­dată, conti­nuăm să ţinem legătura de la distanţă, dar - uite! - acum prietena mea cea mai bună a in­trat la fa­cultate aici, deci o să fim aproape şi geo­grafic. Şi mai sunt şi alţi prieteni care vor să vină la facultate în Bucureşti, deci, în­cetul cu încetul, o să ne adu­năm aici. Ceea ce e foarte tare!- Cu siguranţă! E un liceu care, dacă eşti pus pe treabă, îţi oferă multe oportunităţi. Îi sunt foarte re­cunoscătoare acestei şcoli. Şi cred că ea repre­zintă un început cât se poate de potrivit, pentru oricine vrea să facă teatru. Eu mă pregătesc acum intens pentru admiterea la facultate, la UNATC, şi îmi doresc enorm să intru din prima. Am mari aşteptări de la UNATC şi cred că îmi va fi de foar­te mare folos. Mi s-a propus să plec în străinătate pentru facultate, dar am refuzat, pentru că am aici o şcoală minunată şi pentru că eu consider că meseria asta, cel puţin pe teatru, nu se poate face decât în limba ta.- Ba da, mi-e teamă, dar mi se pare că me­seria asta îţi oferă atât de multe lucruri bune, ca om, încât merită să-mi asum acest risc. Ea des­chide nişte zone în tine de care altfel nici n-ai avea habar că există. Şi, uneori, te pu­ne şi la pământ, dar asta e tot spre binele tău. Iar satisfacţia ulterioară e atât de mare! Şi-apoi, eu simt că ăs­ta e drumul meu. Şi mai cred că suc­cesul în actorie se bazează pe multă muncă, dar şi pe o doză de noroc. Iar eu, până acum, am fost o fată norocoasă. Sper, din tot su­fle­tul, să nu rămân cu un film şi atât.- În primăvară urmează să apar într-un scurtmetraj, care pâ­nă atunci se poate transforma în­tr-un mediumetraj sau chiar în­tr-un lungmetraj, în regia ita­lia­nului Massimiliano Nardulli. Şi mai sunt şi în două castinguri pentru do­uă lungmetraje făcute în Italia, dar probele încă nu s-au terminat, deci nu ştiu dacă voi lua sau nu rolurile respective.- Eu ador, în general, anotimpurile astea in­termediare, primăvara şi toamna, care mi se pare că au, fiecare, o lumină plină de poezie şi un par­fum cu infinită tandreţe. Iar toamna asta, cu atât mai mult o simt aurie şi dulce, căci "Breaking News" e în cinematografe... Cu cât mai mulţi ro­mâni vor merge să vadă filmul, cu atât răsplata mea va fi mai mare. Chiar dacă nu tuturor le va plă­cea - deşi mi-au scris deja mulţi oameni, din toate colţurile ţării, care mi-au spus că au fost foarte emoţionaţi de acest film şi că le-a plăcut enorm -, faptul de a-l fi văzut ar fi un câştig pen­tru cinematografia românească, în general. Căci filmul românesc, deşi foarte premiat, adună greu românii în cinematografe.