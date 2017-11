Dr. Andreea Vlădău

Atenţie! Copiii se îmbolnăvesc mult mai uşor

- Nimic mai mult decât o clasică bronşită acută, care de obicei e asociată cu infecţiile virale ori bac­teriene şi cu fumatul. Practic, vorbim despre in­fla­maţia bronhiilor şi a arborelui bronşic, care conec­tează traheea la plă­mâni. Pasajele bronşice sunt căptuşite cu o mu­coa­să umedă, ale cărei celule sunt ciliate şi se miş­că de jos în sus, având rolul de a an­tre­na impuri­tăţile spre exterior, dar se întâmplă ca unii agenţi patogeni să treacă de această barieră şi să meargă spre plămâni. În acest context, tusea nu este altceva decât reacţia organismului la aceas­tă invazie. O par­ticularitate a bronşitei acute este inflamaţia - care cauzează de obicei tuse cu mu­co­zităţi. Agenţii patogeni sau noxele inspirate pro­voacă inflamarea căilor bronşice, mu­cusul este produs în exces şi obstrucţionează căile respirato­rii, ceea ce face dificilă respiraţia şi scade aportul de oxigen. Bronşita acută este o patologie frec­ven­tă, pe care o întâlnim des în serviciile de pneumo­logie, mai ales toamna, iarna şi primăvara.- Infecţiile virale sunt principala cauză a bron­şitelor acute, circa 90% din cazuri! Infectarea se face prin aerul respirat, când cineva tuşeşte, sau prin contactul fizic cu o persoană infectată, dacă nu ne spălăm pe mâini. Şi bacteriile pot produce bronşită acută (doar în 10% din cazuri), dar de obi­cei le întâlnim ca suprainfecţii ale celor virale. Boala apare cel mai des la copii, pentru că au arbo­rele respirator mai scurt şi microorganismele pot pătrunde mai uşor. De regulă, boala se întâlneşte frecvent la fu­mători. Atenţie, fumatul sau expune­rea la fumul de ţigară un timp îndelungat irită căile bronşice şi paralizează cilii responsabili de cură­ţarea căilor respiratorii, putând cauza bronşită cro­nică - o afec­ţiune care nu se vindecă!- De obicei, bronşita acută debutează cu tuse - în multe cazuri, cu tuse productivă (cu mucus inco­lor, sau de culoare galben-verzuie, în cazul unei suprainfecţii bacteriene), cu dureri în gât, cu pro­ble­me respiratorii (respiraţie şuierătoare), cu rino­ree, cu cefalee, cu dureri musculare, cu dureri si­nu­­sale, uneori cu stări febrile sau chiar cu frisoane. În infecţiile cu enteroviroză poate să apară şi dia­reea. De obicei, bronşita acută apare după o ră­ceală sau o gripă uşoară, iar tusea durează între 10 şi 21 de zile. Dacă simptomele durează mai mult de o săptămână sau dacă are probleme respi­ratorii la efort, se impune prezenţa bolnavului la medicul specialist, pentru un diagnostic exact şi instituirea unui tratament adec­vat! Pun accent pe faptul că bronşitele acute repetate pot duce la in­sta­larea bron­şitei cronice, care, aşa cum am spus, nu se poate vindeca şi duce la apari­ţia bolilor pul­monare obstructive cronice (emfizem pulmonar sau bron­hopneumopatie cro­nică obstructivă), în care plămânii sunt deterioraţi ire­mediabil şi capacitatea respiratorie scade progre­siv!Bronşita acută are semne speci­fice, care se re­cu­nosc imediat de un medic pneu­molog. Con­trolul medi­cal este im­portant, pentru că astfel se pot des­co­peri şi alte boli pul­monare nere­mar­cate până atunci de pacient. Este posibil ca tusea care înso­ţeşte bronşita acută să fie simp­tomul altor boli ale căilor respira­torii, mai grave: bronşită cronică, astm bronşic, pneumonie, fibroză pulmo­na­ră, bron­hopneumo­patie cro­nică obstructivă (BPOC) sau chiar cancer pulmonar, afecţiuni po­si­bil insta­late şi nediagnosticate, care se descoperă întâm­plător, pe fon­­dul unei banale răceli! Aşadar, uneori se impun controale repetate, pentru a se diferenţia clar episodul de tuse!- Pentru uşurarea simptomelor, medicul le poa­te recomanda bolnavilor următoarele:* multă odihnă (cel puţin opt ore zilnic!);* utilizarea unui medicament bronhodilatator (care ajută la reducerea inflamaţiei şi combaterea tusei);* codeină, în cazul tulburărilor de somn cau­za­te de tusea persistentă, pentru a-i ajuta să se odih­­nească; în caz de tuse seacă - un medicament anti­tusiv; în caz de tuse productivă - un medicament expectorant, pentru eliminarea mucusului;* folosirea unui nebulizator sau a unui aparat de aerosoli, pentru inhalarea substanţelor medi­camentoase prescrise (în funcţie de intensitatea simptomelor respiratorii);* în caz de febră - aspirină sau paracetamol;* folosirea permanentă a unui umidificator de aer, pentru evitarea uscării căilor respiratorii;* renunţarea la fumat - un factor deosebit de iritativ pentru întregul tract respirator;* hidratarea eficientă şi o dietă cât mai uşoa­ră, care să nu-i consume organismului energia ne­cesară, în lupta cu infecţia căilor respiratorii.Atenţie, dacă bronşita acută este cauzată de o infecţie virală, antibioticele nu ajută! Medicul prescrie antibiotice numai pentru bacteriile im­pli­cate în bronşita acută: mycoplasma pneu­moniae, chlamydophila pneumoniae, moraxela catarrha­lis sau bordetella pertussis - care provoacă aşa-zisa tuse măgărească, ce poate ţine peste trei săptămâni. Aşadar, numai medicul decide ce anti­biotic e efi­cient şi cât durează tratamentul, în funcţie de particularităţile pacientului.Lucrurile stau puţin diferit când vorbim despre un episod de bron­şită bacteriană acută, care se su­prapune peste alte boli pulmo­nare cro­nice, caz în care li se pre­scriu pacienţilor alte antibiotice, ţi­nând cont atât de afecţiunile aso­ciate, cât şi de germenii care ar putea exista în plămânii acestora. Acelaşi lucru este valabil în cazul pacien­ţilor cu alte boli cronice cu­noscute: cardiace, hepatice, cance­re, diabet, afecţiuni autoimune sau cei care urmează tratamente cu imu­­nosupresoare. Concret, ca e­xem­plu, un pacient de peste 65 de ani, cu tuse acută persistentă, cau­zată de o bronşită acută, care în paralel suferă de diabet sau de insuficienţă cardia­că, poate primi un tratament cu anti­biotice pentru evitarea posibi­lelor complicaţii sau transfor­marea bron­şitei într-o pneumonie.Dacă tusea este spastică, sufo­cantă, şi ţine pes­te 10 zile (caz în care se bănuieşte o suprainfecţie bacteriană), medicul poate prescrie un antibiotic, chiar dacă pacientul nu prezintă complicaţii respi­ratorii. Atenţie, antibioticul vin­decă infecţia bacte­riană, dar dacă bronşita acută a fost cauzată iniţial de un virus, tusea poate persista şi după antibio­terapie, însă cu intensitate în des­creştere.- Desigur! Trebuie să se evite contactul cu oa­me­nii răciţi sau cu cei care au boli respiratorii; să se păstreze o igienă adecvată (să se spele des mâi­nile cu apă caldă şi săpun, pentru distrugerea agen­ţilor patogeni); să se evite expunerea la substanţe iri­­tante (praf, ciment, fum, gaze iritante, vapori de acizi, amoniac sau acetonă); să se renunţe la fumat. Persoanele alergice sunt predispuse la bronşită, deci e de dorit să evite contactul cu substanţele care le provoacă reacţii alergice!- Orice tratament natural, recomandat de un me­dic specializat (ceaiuri din plante medicinale, propolis etc.), care ajută la eliminarea factorului infecţios şi repararea mucoasei căilor respiratorii, este benefic pentru pacient. Eu nu am competenţă în această ramură a medicinei, pot doar să vă invit cititorii să se prezinte la medicul specialist pneu­mo­log, în caz de persistenţă a tusei mai mult de 10 zile, după o viroză sau după expunerea la factori iri­tativi respiratori, pentru o evaluare completă şi pentru recomandarea unei terapii adecvate.