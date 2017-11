"Cum pot scăpa de varice?"

"Ajutaţi-mă să-mi recapăt simţul mirosului"



"Mama are sindrom mieloproliferativ acut"

Pneumococul sau Streptoccocus pneumoniae (un microb coc gram pozitiv) este res­ponsabil (împreună cu stafilococul şi klebsiella pneumoniae) pentru 30% din­tre anginele eritemato-pultacee. Pa­togenitatea deosebită a pneumococului este deter­mi­nată de capsula sa poliza­haridică (principalul fac­tor de viru­lenţă). Debilitatea imunologică locală şi generală, frigul şi atmosfera umedă, condiţiile de muncă (praf, substanţe chimice iritante, poluare) favorizează apariţia şi recidivele anginei cu pneu­mococ.Manifestările clinice sunt: dis­fagie (jenă şi du­re­re la în­ghi­ţit), senzaţie de înţepături, căl­du­ră, uscă­ciune sau "nod în gât", uneori tuse seacă, obo­si­toare.Tratamentul general va fi, în primul rând, igieno-dietetic: evi­­tarea alcoolului, fumatului, condimentelor, alimentelor prea reci sau fierbinţi, a prafului, va­porilor chimici, a gazelor toxice, a frigului şi umezelii.Pentru reactivarea troficităţii mu­coasei faringiene sunt indi­cate instilaţiile nazale cu ulei de cătină şi vitamina A ule­ioa­să, gargara cu ceaiuri de salvie, muşeţel, gălbenele şi tătăneasă, badijonaj cu so­luţii iodurate, api­terapie (miere de albine cris­ta­lizată), Propo­sept, insti­laţii nazale cu propolis -"Rino­tisol").Susţinerea terenului imunologic se face cu Imu­norezistan forte (extract din echinacea). Foarte utile sunt 10-14 şedinţe de aerosoli salini, în sta­ţiunea Ocna Sibiului sau pulverizaţii/inhalaţii cu "Ocnasept" (aerosol salin natural cu extract din plan­te medicinale aromatice).Întâlnită atât la bărbaţi, cât şi la femei, boala varicoasă are ca principală cauză o circulaţie ve­noa­­să deficitară, fapt ce determină apa­riţia unor varice proeminente, groa­se, asemănă­toare tecilor de fasole, sau a altora foar­te subţiri, firişoare mici, ro­şia­tice, la nivelul coapselor. Sunt şi alte cauze ce pot declanşa această su­fe­rinţă a pi­cioa­­relor: factori genetici, lovituri, fra­gi­li­tate capilară, mult mai predispuse fiind persoanele care petrec foarte mult timp în picioare sau la birou, per­soanele obeze etc. Simptomele ce însoţesc această afecţiune pot fi: senzaţia de picioare grele, obosite, dureri de picioa­re, edeme sau picioare umflate, pu­tân­du-se ajunge chiar la forme severe (trombofle­bite, ulce­raţii). Este recomandat să aveţi un regim alimentar echilibrat, bogat în vegetale, să consu­maţi cât mai multe li­chide. De evitat sunt dulciurile, ţigările, obezitatea, încălţămintea incomodă. Dacă sunteţi nevoită să staţi foarte mult în picioare, mutaţi alter­nativ greutatea corpului de pe un picior pe celălalt sau, dacă petreceţi foarte mult timp la birou, adop­taţi o postură corectă, în care picioarele să formeze un unghi drept, fapt ce menţine sănă­toasă şi coloa­na vertebrală (evitaţi să staţi picior pes­te picior). Faceţi mişcare la fiecare 1-2 ore de stat pe scaun. De asemenea, ciorapii cu diferite gra­de de compre­sie, la recomandarea medicului, pot uşura simpto­mele ce apar la nivelul picioarelor. Atât greutatea corporală, cât şi sedentarismul ne in­fluenţează sta­rea de sănătate a întregului organism. Totodată sunt recomandate suplimentele cu acţiune trofic venoasă ce stimu­lează circulaţia periferică, sub diferite for­me farma­ceutice: tincturi, geluri sau creme cu apli­care loca­lă, tablete etc. Vă recomand Extract Pu­rificat Ră­şină Mumie cu castan, ce ajută la îm­bunătăţirea circu­laţiei sanguine la nivelul mem­brelor inferioa­re, reducând astfel senzaţia de dis­con­fort şi obo­sea­lă. Pentru aplicaţii locale, folosiţi Crema-balsam cu Extract purificat de răşină Mumie(R) şi sunghit, cu rol în normalizarea circu­laţiei sanguine la nive­lul picioarelor.Anasomia (absenţa sim­ţului mirosului) este o afec­ţiune ce poate apărea tem­porar, cau­zată de o răceală comună sau când contactăm diverse forme de rinite (in­flamaţii ale mu­coa­sei na­zale), iar uneori per­ma­nent, pro­vocată de infecţii virale gra­ve, tumori care im­plică ner­vul oftalmic, leziuni ale ter­minaţiilor nervoase oftal­mice, o sinuzită acută sau cro­nică cu obstrucţie nazală şi mo­dificarea mirosului. Prezenţa polipilor nazali sau o formă congenitală idio­patică, face uneori necesară intervenţia chirur­gicală.Faceţi investigaţii atente la fosele nazale (ri­no­scopie). La indicaţia medicului, unele cure medi­camentoase, în paralel cu soluţii naturiste, pot rea­duce în totalitate mirosul şi senzaţiile gusta­tive.Tratament:* Cu un beţişor cu vată la ca­pete (pentru urechi), badijonaţi fiecare nară dimineaţa şi seara, 30 de zile, cu vitamina A.* La prânz badijonaţi, 30 de zile, cu ulei de cătină.* O soluţie "miraculoasă" este cura helio­marină, în perioada estivală, 20-30 de zile, la Techirghiol, Eforie, Mangalia.Multă sănătate!Producerea în număr prea mare a unor categorii de celule sangvine (globule roşii, albe) de către măduva osoasă poate favoriza apariţia unor boli, precum: boala Vaquez, leucemia granulocitară cronică, policitemia vera, mielofibroză, trombo­citemie esenţială, leucemie mieloidă.Pentru fiecare sindrom există simptome clare de diagnostic.* Leucemia mieloidă cronică: obo­seală, transpiraţii nocturne, pa­loare, tromboza venelor, leucocitoză exagerată, febră, anemie, fosfatază alcalină scăzută, trombopenie etc.Tratament: Interferon-Alfa, trans­plant măduvă osoasă, Myleran.* Mielofibroză: Splenomegalie, trombocito­penie, scădere ponderală, anemie, leucopenie, he­patomegalie, pancitopenie, leucocitoză.Tratament: Busulfan, Interferon-Alfa, Trans­plant măduvă osoasă.* Policitemia vera: înroşirea feţei, tulburări de circulaţie şi HTA, hepatosplenomegalie, ameţeli, tulburări de vedere, cianoză, epistaxis, hiperuri­cemie, oboseală, hemoragii, trombocitoze etc.Tratament: se va trata afecţiunea de bază.Tratament naturist: Cordyceps 10/30/1, AFA Stem, Oncology Stem, AHCC Plus, Astragalus 9000, Maitake D-Fraction, Myco Defense, Tre-en-en. Se administrează cu ceai antineoplazic - Hyper Tum.Multă sănătate!