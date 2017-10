Străbunicul meu se numea David Chelmu şi era ori­gi­nar din comuna Cerţeşti, fostul judeţ Tutova. Pe la 1890, s-a stabilit cu familia în oraşul Bârlad. Nu cunosc mo­tivele pentru care şi-a părăsit satul natal. Ştiu doar că erau oameni cuprinşi, cu gos­po­dărie, vite, care cu boi şi al­te­le... Avea mulţi copii, printre care Maria, bunica mea dinspre ma­mă, de 15-16 ani, foarte dră­gu­ţă şi cuminte. Când eram mi­că, bunica ne-a povestit nişte în­tâm­plări ciudate din tinereţea sa.A fost admirată şi îndrăgită de viitorul ei soţ - bunicul meu - An­ton Donea-Lazăr, de ori­gi­ne aro­mân, om deosebit de ca­pa­­bil, cinstit şi cumsecade. Era ve­ci­­nul lor şi se ocupa cu fabri­ca­rea pro­duselor de cofe­tă­rie. Vor­be­le de căsătorie tărăgănându-se în mod inex­pli­cabil, bunica mea a avut un vis foarte stra­niu: se făcea că Fecioara Maria a întrebat-o dacă doarme şi a în­dem­nat-o să se scoale şi să scormo­nească într-un anumit colţ al grajdului, unde va găsi o stra­chi­nă cu cărbuni, pe care să-i împrăştie pe mai­danul din apro­piere, deoarece i s-au făcut farmece "de urât". I-a mai indicat şi un colţ al casei, unde trebuia să sape pen­tru a găsi un ou, prin care i se făcuseră vrăji "de să­ră­cie". Să-l arunce!Bunica s-a trezit foarte-foarte tulburată şi, cău­tând în grajd, a găsit într-adevăr cărbunii şi i-a aruncat. Cu­rând după aceasta, s-a căsătorit cu buni­cul. Când a în­cer­­cat să găsească şi oul, nu a reuşit şi nici nu a mai in­sis­­tat. N-au dus-o rău din punct de vedere material, dar, cum strângeau o ulcică cu galbeni - cum era obi­ceiul, erau prădaţi de hoţi, fiind nevoiţi s-o ia de la capăt. Se pa­re că vrăjile au continuat, deoarece au fost încercaţi de multe necazuri. Din cei 14 copii, câţiva le-au murit în con­diţii ciudate, şi cea mai lovită de soartă a fost fiica lor, Ioana Lazăr, al cărei logodnic a fost împuşcat în re­gi­mentul unde era militar, fără a se afla vreo­dată mo­ti­vul. De la această mătuşă am aflat că era uneori "vizi­ta­tă" de o entitate ciudată, la care câi­nele lătra în poar­tă, pentru ca apoi să se audă nişte paşi zgomotoşi, ca şi cum tălpile ar fi fost de metal (sau poate nişte copite?); pa­şii înaintau spre intrarea casei pe un coridor de ci­ment şi se opreau la diferite distanţe. O singură dată au ajuns până la intrare, s-a auzit deschizându-se uşa de la tindă şi, în acea clipă, s-a produs un zgomot infernal, ca o pocnitură de trăsnet, după care... tăcere. Cei ai ca­sei s-au adunat speriaţi şi ochii le-au căzut pe icoana ve­che din sală, sub care ardea neîntrerupt o candelă. Ni­mic necurat nu s-a mai întâmplat de atunci. Mătuşa mea s-a căsătorit mai târziu şi a fost tot timpul o per­soa­nă demnă, credincioasă şi milostivă.Mătuşa mea, Margareta Melinte, sora cea mică a ta­tă­lui meu, dădea foarte bine în cărţi. N-am să uit ni­cio­da­tă zilele de duminică, când, aşezate pe veranda în­so­ri­tă a casei noastre din Călimăneşti, încerca să ne în­ve­ţe şi pe noi, nepoatele ei de-o şchioapă, taina cărţilor. Într-una din zilele acelea, a venit la ea o femeie care i-a spus, cu lacrimi în ochi: "Coană Margareto, fă-ţi po­ma­nă cu mine şi mă ajută! Băr­ba­tul fiicei mele nu s-a întors din răz­boi, deşi au tre­cut doi ani de la sfârşitul lui. Eu cred că a mu­rit, Dum­ne­zeu să îl ierte! Acum, s-a ivit un băiat bun, care o cere de nevastă, dar Ina nici nu vrea să audă. Tot îl mai plânge şi îşi aş­teaptă bărbatul. Poate că, dacă îi spui dumneata, se răz­gân­deş­te, că e tânără şi are nevoie de un spri­­jin în casă". Mătuşa Mar­ga­re­ta a accep­tat, Ina a venit la noi pe ve­ran­dă şi şi-a întins singură cărţile. Apoi, mătuşa i-a spus cu un ton hotărât: "Nu te mărita, fată dragă! De Paştele ăsta vei avea o bucurie neaşteptată. Ai răbdare până atunci!". La câteva săptămâni, au venit Sărbă­to­rile Paş­te­lor. În ziua a doua, cine bate la uşa mătuşii mele? Ina, maică-sa şi un tânăr chipeş, ce se întorsese cu o seară în urmă din prizonierat: soţul Inei.