Desigur, lucrurile nu stă­teau deloc aşa, ba şi mai mult, greutăţile întâm­pinate de fostul cabinet erau cauzate şi de stân­găciile făcute, înainte, de Gu­ver­nul Pon­ta. Vremea a trecut, au venit ale­gerile, a venit Guvenul Grindeanu, a plecat Gu­ver­nul Grin­deanu, a venit Guvernul Tu­do­se, era cât pe ce să plece şi Guvernul Tu­dose, au trecut 10 luni de la reluarea puterii de către coaliţia PSD-ALDE, iar răutăţile de acum un an încep să îi ajungă din urmă pe Liviu Dragnea şi pe consilierii cu care a pus la cale grandiosul program de guvernare care pro­mitea electoratului luna de pe cer. 2017 e gata trecut şi, pentru că nu s-a întâmplat nimic palpabil din tot ce s-a trâmbiţat pe la televizor, liderii PSD ne vor­besc, pompos şi optimist, despre 2018...Când sunt prezentate unor oameni nespecialişti într-ale economiei, promisiunile din programul de gu­ver­nare pot fi manipulate, cu atât mai mult cu cât da­tele macroeconomice arată o creştere economică im­portantă pe prima jumătate a lui 2017, cea mai mare dintre ţările Uniunii Europene. Numai că, în spatele acestor cifre optimiste, stau nişte realităţi destul de îngrijorătoare. Iar marele "zero" care îi urmăreşte pe PSD-işti este cel din dreptul investiţiilor. Căci, sur­prin­zător pentru unii, dar nu şi pentru cei care urmăresc linia de guvernare a PSD, contribuţia investiţiilor la creşterea economică de 6,1% este zero. Iar "zero" nu este aici o metaforă, ci o cifră din tabelele Institutului Naţional de Statistică. De exemplu, investiţiile străine directe au scăzut de la 3,1 miliarde de euro în prima jumătate a lui 2016 la 2,5 miliarde de euro în perioada similară din 2017! Şi de ce ar fi crescut, câtă vreme, dincolo de demonizarea marilor corporaţii, vinovate de tot ce se întâmplă rău în România, însuşi statul ro­mân a sistat tot ce înseamnă investiţii majore în ţară? Cu toate greşelile şi păcatele sale, guvernele PDL-iste aveau sume uriaşe destinate investiţiilor. PSD a venit şi mută banii de investiţii la pomeni electorale. Oa­me­nii trăisc cu iluzia că au mai mulţi bani, cumpără mai mult, iar de aici, cifrele umflate ale creşterii econo­mice, o creştere datorată foarte mult consumului şi deloc investiţiilor. Consumul nu e rău în sine, mai ales într-o ţară cu încă multe nevoi de acoperit. Vor trece însă anii şi, în loc să avem autostrăzi şi spitale mai noi şi mai bune, vom rămâne cu nostalgia coşurilor pline de la mall-uri şi supermarketuri...