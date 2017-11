Sună poate cam egoist, dar ca să ajuţi pe altul, trebuie să te ajuţi în primul rând pe tine. Gândiţi-vă la instrucţiunile de salvare dinaintea unui zbor, când pasagerii sunt rugaţi ca în cazul unui eveni­ment critic, să-şi pună mai întâi lor înşişi masca de oxigen, înainte să se preocupe de tovarăşii de călătorie care au nevoie de ajutor. Creaţi-vă mici spaţii libere în viaţa de zi cu zi, faceţi plimbări sau sport, întâlniţi-vă cu prietenii, faceţi-vă dvs. înşivă un bine - pentru a vă umple rezervele de energie. Şi nu vă simţiţi vinovaţi din această cauză.Nu încercaţi să salvaţi bolna­vul de unul singur. Dacă starea de deprimare, furia, izolarea şi apa­tia durează mai mult, cereţi aju­torul unui specialist: medicu­lui de familie, unui psihiatru sau unui psihoterapeut. Şi propuneţi o dis­cuţie comună, la care să fiţi şi dvs. admis. E important să ştiţi care este starea exactă a bolna­vului. În plus, există clinici care organizează consultaţii pentru membrii familiei. Iar dacă per­soana bolnavă are gânduri sui­cidare, priviţi lucrurile cu multă seriozitate. În cazuri acute, sunaţi la 112 sau la serviciul de salvare al unei clinici psihiatrice.În cazul când sunteţi părinţi, vorbiţi cu copiii despre boală, pe înţelesul lor. Explicaţi-le că depre­siile nu durează veşnic. Spuneţi-le deschis priete­nilor sau rudelor ce se-ntâmplă în familia dvs. şi de ce nu participaţi mai des la întâlnirile cu ei. Este mult mai simplu decât să ţineţi ascunse problemele cu care vă confruntaţi.Prietenii, vecinii şi rudele vă pot uşura povara, având grijă de copii, făcând cumpărături sau gă­tind. În plus, e important ca dvs. şi bolnavul să ră­mâ­neţi în contact cu alte persoane şi să nu vă izolaţi.Atâta vreme cât partenerul sau partenera dvs. traversează un episod depresiv, ar fi bine să evitaţi decizii legate de o schimbare a locului de muncă, de o mutare sau de o achiziţie costisitoare.Încercaţi să menţineţi o ordine în viaţa de zi cu zi: trezitul, spălatul pe dinţi, mesele, plecările, sosirile. Raporturile cu persoane ce suferă de depresii grave seamănă adeseori cu statul în echilibru pe un balansoar, echilibrul între asis­tenţa concretă pe care o acordaţi şi sentimentul de tristeţe şi milă. Uşuraţi situaţia bolnavului, dar nu luaţi toate greutăţile asupra dvs. Respectul de sine şi sentimentul propriei valori nu trebuie să se piar­dă.Încercaţi să nu luaţi în nume personal apatia, furia sau pretinsul dezinteres al membrului de familie bolnav. Depre­sia este cea care intră în felul acesta în prim plan, făcându-se vizibilă.Studiile arată că atât un angajament prea mare, cât şi o poziţie critică exagerată a celor apropiaţi pot avea un efect negativ asupra evoluţiei bolii. Aceste moduri de comportament duc la recidive şi la spitalizări mai frecvente. În plus, sporesc stresul şi împovărează şi mai mult persoanele care au nevoie de ajutor. Cele mai bune sunt calmul şi un soi de resemnare blândă. Spunându-vă: "Asta este, nu pot face prea mare lucru" veţi reuşi să ajutaţi mai mult şi mai bine.Încercaţi să vorbiţi cu bolnavul despre propriile dvs. sentimente. Nu trebuie să suportaţi sau să înghiţiţi tot. "Cred că exagerezi cu boala, iar eu nu mai rezist. Plec să mă plimb şi revin la ora 19". Asemenea lucruri pot fi spuse cu conştiinţa împă­cată atunci când "încărcătura" devine prea mare. Purtaţi discuţii oneste. Spuneţi ce vă displace în viaţa cotidiană, de ce aveţi nevoie. Aveţi dreptul să vă exprimaţi dorinţele.Cu toată povara care vă apasă, nu chiar totul este cenuşiu. În viaţa de zi cu zi există şi momente plăcute. O cutie cu fotografii sau scrisori vechi, la care să vă uitaţi împreună, o excursie, o emisiune atractivă pe micul ecran, o masă plăcută luată îm­preună, grădinăritul în doi, îngrijirea animalelor, toate acestea vă pot ajuta să deveniţi conştienţi că momentele frumoase există.