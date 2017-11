Există în Franţa o serie de autoare cin­cua­ge­nare care scriu pe bandă rulantă romane ins­pirate dintr-o realitate autobiografică - relaţii de familie traumatizante, iubiri, sex şi nefericiri, prietenii dramatice - totul pe un fundal istoric şi social contemporan şi în decoruri meticulos cartografiate. Mai mult, personajele au echivalent declarat în realitate, nu se vor inventate. E o modă pe placul unui public pa­radoxal, amator în aceeaşi măsură de eva­ziuni fantasy şi de privit prin gaura cheii viaţa intimă a semenilor. Catherine Cusset face şi ea parte dintre aceste romanciere prolifice care-şi convertesc ceea ce au trăit în texte-bestsellers: din 1990 şi până azi a publicat cu succes la Gallimard o duzină de romane, mai toate pre­mia­te. Cel pe care vi-l recomand azi recons­tituie biografia unui fost iubit din tinereţe, devenit apoi bun prieten şi care s-a sinucis în 2008, la 39 de ani. O persoană reală deci, căreia au­toarea-naratoare îi reconstituie din proxi­mi­tate existenţa prin trucul literar al dedublării: adresându-se la persoana a II-a celui pe care-l nu­meşte Thomas Bulot, rămâne şi ea însăşi, cu da­tele profesionale şi familiale reale, dar îm­pru­mută şi punctul lui de vedere, printr-un efort reuşit de a-l resuscita pe neadaptatul cu mari calităţi intelectuale. Căci, pasionat deopo­tri­vă de literatură, fi­lo­sofie, muzică şi ci­ne­ma, studios şi cu idei sclipitoare, Thomas e un umanist adevărat, dar pe care inerţia, tea­ma de medio­cri­tate, perfecţionismul îl duc la procrastinare (amânarea, întârzierea execuţiei unui plan). Catherine l-a cunoscut prin fratele ei, cu care fusese bun prieten şi coleg de liceu. Ceva mai mare, ea absolvise Şcoala Normală Superioară iar el eşuase repetat admiterea la prestigioasa instituţie. După ce atracţia erotică dintre ei se stinge, lăsând locul unei trainice prietenii, Catherine îşi regăseşte la New York iubitul ro­mâ­no-american, cu care se şi mărită. Cu aju­torul unei burse Fullbright, Thomas ajunge şi el în America, la Columbia University, unde e cu­cerit de facilităţile din mediul academic ame­rican şi lucrează la o teză despre Proust, scrii­torul lui preferat, cu care are o mulţime de afinităţi. Visând să facă o carieră universitară în SUA, înregistrează eşec după eşec, respins de la titularizare de profesori mediocri, care văd în el un concurent. Iar viaţa lui amoroasă merge la fel de rău, partenerele succesive neputând să-i suporte alternanţele de exaltare şi depresie. Într-un târziu, apelând la un psihiatru, Thomas îşi află sursa nefericirii - o boală mentală, psihoză bipolară, cu o rată mare de sinucigaşi. Între SUA şi Franţa, pe un montagne russe al emo­ţiilor, Catherine îşi urmăreşte prietenul până în ziua fatală, încercând mereu să-i pătrundă "viaţa interioară", cu tandreţe şi inteligenţă. Veţi avea surpriza să întâlniţi în paginile romanului şi câţiva români: soţul Catherinei Cusset, Vlad, fiind originar din România, de unde a emigrat cu părinţii, la 12 ani, scriitoarea a avut ocazia să cunoască la Paris şi New York cona­ţionali ai noştri (unii uşor de identificat) din care a făcut personaje episodice.