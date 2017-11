Vă rog din suflet să mă ajutaţi şi pe mine să-mi salvez mama, în vârstă de 71 de ani. Acum cinci ani, a fost diag­nosticată cu cancer la sânul drept. A fost ope­rată, a făcut chimioterapie şi totul părea că merge spre bine. Acum doi ani, la control, i s-au găsit noduli pe celălalt sân. A urmat o nouă ope­raţie, dar după aceasta nu şi-a revenit la fel de bine. La ultimul control i s-au depistat metastaze osoase. Nu se mai poate ridica din pat, pentru că are dureri îngrozitoare. Dacă aş putea lua asupra mea toată suferinţa ei, nu aş sta o clipă pe gânduri. Ei îi dato­rez totul, şi acum, când îi este atât de greu, eu nu ştiu cum să o ajut. Şi-a pierdut spe­ranţa şi refuză să mai ia medicamentele, predându-se în faţa mor­ţii. Până acum doi ani, petrecea mult timp cu copiii mei, acum se fereşte de ei, spunând că vrea ca ne­poţii ei să rămână cu amintirea unei bunici vesele şi sănătoase. Vorbele ei îmi sfâşie sufletul. Tata a decedat de mulţi ani, mi-am pierdut şi soţul, nu am fraţi sau surori, aşa că nu am cu cine să împart aces­te necazuri, decât cu dvs., dragi cititori, sub pro­tecţia anonimatului. Ştie cineva vreun leac pentru metastaze? Se mai poate face ceva, chiar numai pentru a-i uşura durerile? Vă rog să mă aju­taţi cu un sfat sau măcar cu un gând bun. Cu mulţumiri,Acum doi ani, mi-au apărut pe braţe niş­te pete vinete. După mai mul­­te investigaţii, mi s-a pus diag­nos­­ticul periar­te­ri­tă nodoasă. Medi­cul mi-a ex­plicat că este o boală auto­imună: orga­nismul atacă pereţii arterelor, aceştia se inflamează şi ţesuturile nu se mai irigă cu sânge atât cât ar tre­bui. Din feri­cire, la mine, boala s-a manifestat deo­camdată la nivelul pielii, dar pot fi afectate şi alte organe - fica­tul, rinichii, inima. Nu se cunoaşte în prezent alt tratament în afara celui cu corticoste­roizi, care are efecte adverse devasta­toa­re. Acum fac trata­ment cu Medrol, şi în afară de trombocite, a căror va­loare este variabilă (când cresc, când scad), toate celelalte analize sunt bune. Mă poate ajuta cineva cu un tratament naturist? Men­­ţionez că am 27 de ani. Vă mul­ţumesc!Am fost diagnosticată de cu­rând cu neoplasm de col uterin, stadiul I A. Am con­sultat mai mulţi medici, dar toţi mi-au reco­mandat histerectomia totală. Am doar 26 de ani şi asta ar însemna că nu voi avea nicio­dată copii. Deoarece nu mă pot împăca cu gândul ăsta, vă rog să-mi reco­man­daţi un alt trata­ment, fie el clasic sau naturist. Vă mulţu­mesc.Am 21 de ani şi sufăr de o dere­glare hormonală numită hirsutism (exces de hormoni androgeni). Es­te o formă moderată, cu urmă­toa­rele manifestări: ac­nee uşoară, se­boree, păr în exces pe barbă, până spre urechi, în jurul ma­meloanelor, de la buric în jos, pe spa­te, pe mâini şi pe picioare. Mă de­ranjează foarte mult, deoarece nu pot epila chiar tot părul nedorit. Me­di­cul endocrinolog mi-a recomandat Diane 35, pe care le-am luat timp de un an şi jumătate şi apoi, după o pauză de un an şi jumătate, am reluat trata­mentul. Cât timp iau pastilele se observă o amelio­rare, dar când fac pauză, dereglarea hormonală re­vine. Ar trebui să le iau tot timpul ca să arăt normal, dar mi-e teamă de efectele secundare. Medicii mi-au spus că e singura soluţie, dar eu sper că îmi veţi recomanda dvs. o metodă, eventual naturistă. Vă rog să mă ajutaţi, pentru că mă simt foarte com­plexată din această cauză. Vă mulţumesc!Vă scriu cu rugămintea de a mă ajuta cu un tratament naturist pen­tru boala de care sufăr. În sep­tembrie au început să-mi iasă pe piept şi pe ab­domen nişte pete albe, foarte pronun­ţate. Medicul de familie mi-a spus că am o ciupercă. Toată vara am fost la bazin cu prietenii, probabil de acolo m-am ales cu ciuperca asta. Trata­mentul recomandat nu are niciun efect şi mi-e teamă că ciuperca se va ex­tinde. Vă rog din suflet să mă aju­taţi cu un remediu naturist. Vă mul­ţu­mesc!Vă rog să mă ajutaţi cu un tratament pentru fiica mea, în vârstă de 24 de ani. De aproape un an se trezeşte dimineaţa cu braţele amorţite şi cu dureri musculare. A făcut o mulţime de investigaţii la mai mulţi medici şi, într-un final, i s-a pus diagnosticul polineuropatie periferică. I s-a recomandat un tra­tament cu vitamine din complexul B injectabile. La următoarele investigaţii, ASLO a fost 760, iar după ce a luat antibiotic, a scăzut la 300. VSH-ul a ieşit în limite normale. I s-au făcut şi măsurători osci­lometrice, la ambele braţe: 4,5 la cel drept şi 3 la cel stâng. Vreau să ştiu dacă această afecţiune se vindecă şi dacă există vreun remediu naturist. Aş­tept şi sfaturile specialiştilor cu care colaboraţi. Vă mulţu­mesc şi vă doresc sănătate.De când mă ştiu am avut multe aluniţe pe tot corpul, dar cea de pe faţă a început să creas­că din ce în ce mai mare. Aş dori să o îndepărtez chirurgical, dar mi-e teamă, nu ştiu ce urmări poate avea operaţia. Îi rog pe cei care au suferit o astfel de in­ter­venţie chirurgicală să-mi spună cum se simt, ce complicaţii pot apărea. Vă mulţumesc!