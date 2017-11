Un remediu foarte bun pentru evacuarea fecalelor este tărâţa de grâu necernută. Două lin­guri de tărâţe se pun de cu seara într-o jumătate de cană de apă. Dimineaţa, înainte de masă, o mâncaţi. Dacă se umflă şi nu mai are lichid, mai adăugaţi puţin ceai cald sau apă la temperatura camerei. Elimină şi toxinele din organism şi conţine vita­mine din gama B-urilor. În acelaşi timp, puteţi să consumaţi şi grâu încolţit (când îi apare colţul), cam 35-40 de grame pe zi, după ce aţi mâncat tărâţele. Grâul trebuie luat 20 de zile pe lună, iar tărâţele tot timpul. Chiar toată viaţa, dacă este ca­zul. După părerea mea, e cazul să faceţi nişte ana­lize ca să vedeţi cum staţi cu calciul. Vă sfătu­iesc să luaţi vitamina D (consultaţi medicul dvs. curant). Şi eu am avut probleme cu intestinul gros, dar aceste sfaturi, date de o d-nă dr. de la Facultatea de Medicină din Iaşi, au dat rezultate foarte bune. Vă doresc sănătate. Cu toată stima şi respectul pentru activitatea revistei,Vă recomand medicamentul Parapsyllium (Prepulsin); se găseşte greu, dar este foarte eficient. După o luptă lungă cu constipaţia (tărâţe, cartofi cruzi etc.), a fost singurul care m-a vindecat.Vă recomand următoarea reţetă sigură: 2 lin­guri miere de albine + 2 linguri nuci măcinate + 2 linguri smântână + 2 linguri tărâţe de grâu + 2 mere rase. Se amestecă toate şi se consumă 2 linguri pe zi, dimineaţa, pe nemâncate, după care se bea o cană de ceai de muşeţel. Se pot dubla cantităţile la 4 linguri. Se păstrează la frigider.Arterita este rudă bună cu ate­roscleroza şi necesită consultarea doc­torului. Cauzele afecţiunii sunt: depo­zitarea colesterolului rău pe pereţii arterelor şi o alimentaţie necores­pun­zătoare, fumatul şi o igienă precară. După consultaţia la doctor, puteţi urma şi un tratament naturist: infuzie din mesteacăn alb (frunze 50 g), păpădie (rădăcini 60 g), creţuşcă (frunze şi flori 30 g). Puneţi din acest amestec 20 g într-un litru de apă clocotită şi lăsaţi la infuzat 10 minute. Beţi câte o cană de infuzie, de trei ori pe zi, după mese. Continuaţi cu o terapie cu laser, practicată acasă, folosind un aparat BIO quant N. Detalii despre avantajele utilizării, intoleranţă, con­traindicaţii, preţ obţineţi la tel. 0359/46.63.34. Tratamentul este sigur.Vă doresc multă sănătate!Problema fiicei dvs. poate fi rezolvată la Spi­talul clinic de chirurgie oro-ma­xilo-facială Bucureşti (Ca­lea Plev­nei nr. 1), prin efectuarea unei gutiere care să modifice mo­dul de închidere a maxilarului, în aşa fel încât să se elimine durerile. Vă pot recomanda pe prof. dr. Petre Ale­xandru (are cabinetul la Clinica stomatologică "City­dent", Bucu­reşti). Sănătate!Pot să ofer un tratament pen­tru acest caz, cu ajutorul căruia mai multe persoane s-au vindecat complet. Tratamentul constă în cure cu ouă de prepeliţă. Se pot face două sau mai multe cure pe an, cu o pauză între ele de 3-5 luni. Cura durează 45 de zile astfel: * prima zi 3 ouă (crude); a doua zi 3 ouă; a treia zi 4 ouă, din a cincea zi, dimineaţa, pe nemâncate, se iau câte 5 ouă, până la 45 de zile. După o oră se poate mânca. Nu este nevoie de re­gim alimentar, doar fără cafea şi alcool.Menţionez că oul de prepeliţă are influenţă şi asupra altor afecţiuni, reglează tensiunea, nu con­ţine colesterol.Luaţi legătura cu d-na Stanciu Georgeta, pentru tratamentul naturist care vindecă steatoza hepatică. Are tel. 0764/90.16.69, 0244/21.75.06. Multă sănătate!Mă numesc Lidia Mănăilă şi am trecut cu mama mea prin astfel de pro­bleme de sănătate, inclusiv de­menţă vasculară. Se îmbrăca cu toate hainele din şifonier, nu ne mai cu­noştea, nu ştia câţi copii a născut şi multe astfel de lucruri mărunte, dar importante şi dureroase pentru noi, familia. Fiind o cititoare fidelă a acestui ziar, am citit cu scurt timp în urmă de un caz grav care s-a vindecat la recomandarea tratamentului prescris de doamna Circiu Lăcrămioara din Suceava. Am încercat şi eu să vorbesc cu dânsa şi, extrem de amabilă, mi-a recomandat următorul tratament: * Fosfosercaps, care acţionează pe orice problemă neurologică, demenţă sau depresie, Pycnogenol, care acţionează pe neuropatii, şi ceva pentru imu­nitate, fiindcă ră­cea mereu şi avea o imunitate foar­te scăzută. Vreau să vă spun, dragi cititori, că mama este aşa cum era odată. După 3 săptămâni de tra­tament, nu o mai recunoşteau vecinii, cât de bine arăta şi cât de lu­cidă era. Am umblat cu ea la diferiţi medici neu­rologi, psihiatri, fără niciun rezultat, mama devenea o legumă. Vă mulţumesc, dragă redacţie, că prin aju­torul dumneavoastră, ma­ma mea este acum foar­te bine. Dacă aveţi pro­bleme, sunaţi-o pe doam­na Circiu Lăcrămioara, tel. 0746/46.64.52 şi staţi de vor­bă cu dânsa.Însănătoşire grabnică tuturor vă doresc. Să aveţi parte de bu­curia vin­de­cării, că este foarte dureros să îţi vezi părinţii în su­ferinţă.Vă doresc tot binele din lume, că dacă dvs. nu eraţi, ma­ma mea trăia în aceeaşi suferinţă cruntă.Vestea bună este că există un unguent care vin­decă carcinomul în 14 zile. Vestea rea este că este interzis în România, deşi mii de oameni mor de cancer de piele. Fiind interzis, nici doctorii nu îl prescriu, probabil de frica guvernului.Se numeşte EFUDIX, sau EFUDAX, se vinde în tub, şi este ieftin. Îl găsiţi în orice altă ţară, sau pe internet. Se unge pata de carcinom cu unguent, dar abundent, 2-3 milimetri. După 2-3 zile, apare o mâncărime, după 10 zile se cojeşte pielea şi carci­no­mul este vindecat. Cancerul nu iartă şi nu aşteaptă!Atenţie! Când carcinomul a ajuns adânc şi sângerând, trebuie intervenit chirurgical. Efudix-ul nu mai este suficient. Sănătate şi succes!Ing. chimist Constantin Pascu este inventatorul unor aparate SALIN, care, pe lângă multe alte afec­ţiuni ale aparatului respirator, vindecă şi bronşita astmatiformă de care suferiţi. Comenzile se fac la tel. 0238/71.91.88, 0238/72.53.21. Costul unui apa­rat este de 158 lei, la care se adaugă taxa de trans­port. Aparatele Salin S2 şi Salin Plus utilizează fil­tre poroase saline, iar Insalin este un mini inhalator destinat utilizării la purtător. V-am redat pe scurt cunoscând că în coletul cu aparatul SALIN găsiţi absolut tot despre aceste aparate. Multă sănătate!