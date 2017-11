Fanfara Shukar din 10 Prăjini vă invită pe 28 octombrie, la "Berăria Germană Bra­gadiru", unde vor susţine un concert extraor­dinar, în cadrul căruia îşi vor lansa cel mai nou album al lor - "România Shukar".Descoperiţi de etnomuzicologul Speranţa Rădu­lescu la finalul anilor '80, muzicanţii din satul ie­şean Zece Prăjini au ajuns să facă furori pe plan mondial. Dar cum patima pentru trompete şi ală­muri este adâncă la moldoveni, Spe­ranţa Rădulescu "a pus" de două formaţii: Fanfara Shukar şi Cio­cârlia. Ambele ansambluri au reuşit să se im­pună pe plan mondial, fără a-şi pune una alteia piedici.După ce şi-a făcut debutul în cadrul ediţiei din 1989 a Cântării României, în sediul actual al Mu­zeu­lui Ţăranului Român din Bucureşti, Fanfara din 10 Prăjini a ajuns să cânte în 1993 la Montreux, când a reuşit să-i facă o vizită chiar fostului suveran al României, Regele Mihai I. Trei ani mai târziu, sub noul nume de botez Shukar, apărea primul disc - "Fanfare Pay­sanne De Zece Pră­jini". Au avut un suc­ces nebun, aşa că nu este de mi­rare că s-au lăsat ameţiţi de mi­rajul Vestului, acceptând să se an­gajeze la Tea­trul "Ec­vestru Zin­garo", condus de maestrul că­lă­reţ Barta­bas. Au călătorit împre­ună cu acesta la Festivalul de Tea­tru de la Avig­non, unde ieşenii au cân­tat în seria de spectacole "Bat­tuta" (2006-2009). Demni purtă­tori ai ritmu­rilor balcanice, au fost repede îmbrăţişaţi de stră­ini, însă dorul de acasă i-a făcut să revină în ţară, unde au început o cola­borare de bun augur cu Ovidiu Lipan Ţăndă­rică. Au lansat alături de acesta albumul "Renaş­terea", în anul 2000, iar mai apoi, în 2004, lansau "Bachiţa", un disc scos împreună cu Ţăn­dărică şi cu Stelu Ena­che. Multe din melodiile fanfarei create în cola­borare cu Ovidiu Lipan Ţăndărică, precum "Mar­gareta", "Na­talis" sau "Tango To­ledo" au ajuns hit-uri. O altă colaborare fai­moasă a lor a fost cea cu Mioa­ra Velicu, în urma căreia a apărut discul "Bate Toba Mărunţel!" (2002). Acum, la final de octombrie, muzicanţii din 10 Prăjini lansează dis­cul cu numărul şapte, "Ro­mâ­nia Shukar", care res­pectă reţeta care i-a consacrat: melodii variate, ce com­bină muzica tradiţională româ­nească din toate zo­nele ţării, cu cea bal­ca­nică, ba chiar şi cu jazz.(Preţul unui bilet la concertul lor este de 30 de lei. Rezer­vări se pot face la: 0737.500.150. Bile­tele se găsesc şi în format electronic pe iabilet.ro)Damian Drăghici revine în toam­­na asta la Bu­cureşti, pe 27 noiem­brie, cu un show de zile mari, chiar pe scena Teatrului Naţional. A pre­gătit un concert deosebit, în cadrul căruia veţi putea asculta cele mai cu­noscute piese ale formaţiei Damian Drăghici & Brothes şi, nu în ultimul rând, me­lodii de pe cel mai recent disc al lor, "Gypsy Rock. Change or Die", care reinterpretează melodii cele­bre din repertoriul româ­nesc al secolului XX, pre­cum Şarai­man; ?n staţie la Lizeanu; Mona; Con­­stantine, Con­stantine; Cine-a pus cârciuma în drum etc. Ele vor fi inter­pretate în maniera bine-cunoscută a trupei Damian Draghici & Brothers, care amestecă su­ne­tul in­stru­men­te­lor tra­di­ţionale lăută­reşti cu ele­men­te de rock şi ritmuri de mu­zică elec­troni­că, dub­step, reggae şi gypsy blues. Şi, ca să nu fie şo­cul prea mare, prin intro­du­ce­rea rock-ului în muzica lăută­rească, Damian le-a cerut să cân­te alături de el unor artişti români apre­ciaţi ai momentului: Delia, Andra, Smiley, Loredana, Dan Bittman, Ştefan Bă­nică, Connect-R, Lora, Cris­tina Bălan, Alina Ere­mia, Feli, Cornel Ilie (Vunk), Zdob şi Zdub, Sergiu Ferat, Grasu XXL, Cabron, DOC, Dorian, Flavius Teodosiu, Theo­dosii Spassov, Omu' iubit, Sore, Giulia, Jazzy Jo, Vlad Popescu şi Blue Noise. Suc­cesul a fost ex­traordinar!Trupa Damian & Brothers s-a înfiinţat în de­cembrie 2006, la iniţiativa lui Damian Drăghici. Până în prezent, a susţinut peste 600 de concerte în România şi în străinătate. "Damian & Brothers a fost şi este proiectul meu de suflet, întoarcerea mea la rădăcini! Iar veniturile realizate din acest concert vor fi donate, ca de fie­care dată, pro­iec­tului caritabil «Din suflet pentru suflete», des­făşurat de Fundaţia Bright Light. Aşa că vă aştep­tăm pe 27 noiembrie, la BOHO FEST, să simţiţi spiritul boem, să ascultaţi muzică bună şi să dan­saţi împreună cu noi!", declara Damian Drăghici.