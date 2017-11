"Sora mea are calculi renali, dar nu se poate opera"

"Nepoata mea suferă de tiroidită autoimună"

Ficatul gras, denumit şi steatoză hepatică, este o condiţie în care există un exces de gră­simi în ficat, din diferite motive, cea mai importantă cauză fiind con­sumul excesiv de alcool, deşi boala este frecvent întâlnită şi la persoanele care nu beau alcool.Printre funcţiile ficatului se nu­mără:* Producerea sucului numit bilă, care ajută la digerarea grăsimilor în intestin.* Eliminarea sau procesarea alcoolului, medi­ca­­mentelor şi otrăvurilor din corp.* Producerea colesterolului, care este util pen­tru corp.* Producerea proteinelor utile pentru procesul de coagulare.Factorii de risc pentru fica­tul gras includ:* Consumul excesiv de al­cool, în medie 40-80 g alcool pur/zi, timp de 10-12 ani. Ast­fel, unele cifre sugerează că pes­te 90% din cei care beau ex­cesiv (peste 60g /zi) vor avea fi­cat gras. Sexul feminin dezvoltă mai repede şi mai sever forma dependentă de alcool* Obezitate, mai ales dacă este concentrată în zona abdo­minală* Diabet zaharat tip 2* Administrarea de medica­mente, cum ar fi estrogen, tetra­ciclina, corticosteroizii, amio­darona şi metotrexatul* Sindromul ovarului polichistic* Infecţia cu virusul hepatitei B sau C sau HIV* Înfometare sau pierderea rapidă de greutate* Hipotiroidie* Nutriţie parenterală totalăUnele dintre riscurile cele mai de temut la această boală este posibilitatea de a evolua înspre ciroză hepatică.Din punct de vedere naturist, pot fi încercate următoarele:* Încetarea consumului de alcool. În stadiile precoce, încetarea consumului de alcool ar putea elimina aceasta boală în câteva săptămâni.* Exerciţiu fizic, cel puţin 30 minute pe zi. Chiar şi fără a pierde în greutate, exerciţiul fizic poate duce la normalizarea ficatului.* De discutat medicamentele pe care le luaţi constant, cu medicul curant, pentru a găsi alter­native.* Trebuie verificate şi plantele medicinale con­sumate, căci unele ar putea contribui, fie direct, fie indirect, la tulburarea ficatului.* Scăderea în greutate, care ar putea necesita o dietă. Se recomandă un regim alimentar bogat în cereale, legume şi vegetale şi sărac în grăsimi de origine animală.* Suplimentele de vitamina E, la doze de 800 ui (unităţi internaţionale) pe zi, par să fi ajutat în remiterea ficatului gras. Efectul creşte atunci când se adaugă vitamina C.* Suplimente cu acizi graşi Omega-3 sau seleniu.* Unele fructe cum ar fi avocado, nuci, măsline (acestea conţin acizi graşi nesaturaţi), struguri (con­ţin resveratrol) pot ajută în această boală.* Usturoiul scade grăsimile din sânge.* Un consum moderat de cafea ar putea ajuta în protejarea ficatului. Studiile dovedesc un efect benefic al cafelei pentru inimă, creier şi împotriva inflamaţiilor.* Betaina, o substanţă produsă în corpul uman, dar şi în anumite alimente, cum ar fi broccoli, spa­nac, cereale, este utilă în protejarea ficatului îm­potriva grăsimii.* Acupunctura are efecte excelente în revigo­rarea ficatului energetic, stimulează funcţiile diges­tive ale stomacului, splinei şi pancreasului.* Homeopatia este, de asemeni, foarte utilă. Medicamentele utile includ: Chelidonium Majus, Lycopodium, Nux Vomica, Phosphorus.Trebuie să căutaţi temeinic, prin vizita la medi­cul specialist, cauza ficatului dumneavoastră gras şi mărit, pentru a putea găsi cauza. Fără acest lucru, un tratament are şanse mai mici de a fi însoţit de succes.Vă urez succes!Calculii renali apar în urma dereglării glandelor suprarenale, care pro­duc uraţi şi oxalaţi în exces. Calculii renali apar în urma dereglării glandelor suprarenale, care pro­duc uraţi şi oxalaţi în exces. Dacă se alege varianta chirurgicală, calculii recidivează în acelaşi interval de timp sau chiar mai des, nefiind rezolvată cau­za problemei. Cura cu ar­gilă rezolvă problema integral: calculii dispar prin schimb ionic, iar în paralel se reglează în­treg meta­bolismul. Argila are nu­meroase e­fec­te benefice asupra or­ganismului, nu degeaba se spune că posedă "in­teligenţa naturii". Pentru detalii, vă rog să mă sunaţi la tel. 0788.233.873.Bolile glandei tiroide se pot manifesta prin: hi­per­tiroidism (excesul de hor­moni tiroidieni), hipo­ti­roidism (deficit de hor­moni tiroidieni), guşă (creş­terea glandei tiroide, cu menţi­nerea sau modi­ficarea ni­velului de hormoni tiroi­dieni), noduli ti­roidieni, care pot fi benigni sau maligni (cu menţinerea sau modificarea nivelului de hor­moni tiroidieni).Cauzele bolilor tiroidei sunt diverse, cele mai frecvente fiind dezechilibrele sis­temului imunitar, care se manifestă prin "atacarea" ţesuturilor tiroi­dei. Hipertiroidia se poate manifesta prin ner­vozitate, iritabilitate, ritm cardiac crescut, senzaţie permanentă de cald, transpiraţii, insomnie, obo­seală, menstruaţii rare, căderea părului, afec­tarea vederii, globi oculari măriţi, absorbţia scăzută a nutrienţilor cu scăderea în greutate, mâncărimi ale pielii. Hipotiroidia se manifestă cu lipsa poftei de mâncare, rezistenţă redusă la frig, infecţii re­petate, migrene, slăbiciune şi crampe musculare, amor­ţeală şi furnicături, rigiditatea arti­culaţiilor, piele uscată, pielea palmelor galben-portocalie, proble­me de fertilitate, boala ovarelor polichistice, cicluri menstruale lungi, impotenţă, indigestie, con­stipaţie, creşterea colesterolului cu risc de ate­roscleroză, dificultăţi de concentrare. Simptomele hipoti­roi­dismului se dezvoltă adesea trep­tat şi uneori pot să treacă ani de zile până la apariţia lor.Cea mai frecventă formă a hipotiroidiei este tiroidita autoimună Hashimoto, care poate să fie aso­ciată cu alte boli autoimune, cum ar fi poliartrita reumatoidă, lupus, infecţii fungice. Hipotiroidia ne­controlată în timpul sarcinii poate duce la naştere prematură şi retard mental al copilului. Mixedemul este o formă gravă, dar rară a hipotiroidismului, manifestată prin scăderea tensiunii arteriale, a ritmului respiraţiei, temperaturii corpului, lipsa de reacţie, chiar comă. În cazuri extreme, mixedemul poate fi fatal.Stabilirea stării de funcţionare a tiroidei şi tratamentul corespunzător se fac de către medicul specialist, pe baza analizei hormonului de stimulare tiroidiană (TSH), hormonilor tiroidieni (T3, fT3, T4, fT4), anticorpilor AC TGL, AC TPO, AC TSH-R. Tratamentul cel mai frecvent pentru hipo­tiroidie constă în terapia de substituţie a hormonilor tiroi­dieni. Deoarece cauza, complicaţiile şi evoluţia bolii variază de la o persoană la alta, în Centrul de Medicină Integrativă SECOM(R) elaborarea reco­man­­dărilor pentru tratamentele naturale se face pe baza analizei holistice (globale) a fiecărui bol­­nav. De altfel, cazul nepoatei dvs. în care hipo­tiroi­dis­mul a produs, după cum afirmaţi, tul­burări hormo­nale manifestate prin noduli ma­mari şi chisturi ova­riene, arată că este necesară o abordare individua­lizată complexă. În cadrul unei consultanţe desfăşurate în Centrul de Medicină Integrativă Secom(R):
* se evaluează holistiv starea generală de sănă­tate a pacientului
* se elaborează programe de tratament cu pro­duse naturale asociate sigur şi eficient tratamentelor alopate urmate de pacient
* se monitorizează evoluţia stării de sănătate a pacientului în scopul stabilirii celor mai eficiente protocoale de tratament
* se asigură în permanenţă suport informaţional cu privire la produsele naturale pentru sănătate reco­mandate.