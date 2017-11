Într-un moment de răgaz

- Eu am o problemă cu formula "Ce înseamnă să fii ta­­lentat?". Niciodată n-am ştiut să definesc exact ta­lentul. Dar sunt de acord cu două su­gestii pe care le-am aflat de-a lungul timpului. Prima este că "talentul e far­mec". Da, cred că talentul în­seamnă un soi de farmec înnăscut, de carismă. Doam­na Sanda Manu, profe­soara mea din Institut, zicea că, dintr-o sută de oameni pe care îi are în faţă, ea poate - începând de la "Bună ziua!" - să-şi dea seama cine o să facă meseria de actor şi cine nu. După ani buni, când am început să pregătesc şi eu ado­les­cenţi pentru facultate, mi-am dat seama câtă drep­tate are doamna Manu: văd din prima, fără multe vorbe, care e cel care va izbuti şi care nu. A doua definiţie a talentului am aflat-o de la regizorul Radu Penciulescu, care spu­nea că nu există talent, ci există comportament ta­len­tat. Ceea ce înseamnă că trebuie să fii disci­plinat, trebuie să-ţi faci treaba riguros şi deplin, cu mult înainte de a apărea în faţa spectatorului, trebuie să te documentezi, dar să te şi pregăteşti din punct de vedere emoţional pentru rol. Se vede când actorul e disciplinat şi când şi-a construit totul pe dinăun­tru. Până la ur­mă, şi actoria e o me­serie, nu oricine poate s-o facă, iar cel care se apucă de ea trebuie să mun­cească, să-şi şlefuiască "uneltele", ca să izbutească să redea ce trebuie şi cum trebuie. În ceea ce mă priveşte, nu cred că a existat vreun mo­ment în care să-mi fi tratat me­seria cu leje­ritatea lui "merge şi-aşa". Am fost me­reu riguros şi dis­ciplinat. Pe lângă faptul că, în esenţă, eu sunt un tip foarte timid (deşi am învăţat să-mi maschez timiditatea), iar asta m-a obligat la un plus de mun­că, căci unui timid îi e greu să se arate, percepe asta aproape ca pe o exhibare. Trebuie să lucrez cu mi­ne enorm, să fiu atât de pregătit, încât să elimin frica de ridicol. În plus, cu cât eşti mai apreciat, cu atât pre­siu­nea pe care o resimţi e mai mare. Cel puţin pe mine, asta mă obligă enorm: simt că trebuie să mun­cesc şi mai mult. Pe de altă parte, am început să mă îm­pac cu gândul că nu pot să mulţumesc pe toată lumea. Une­ori, nici pe mine nu mă pot mulţumi. Ca atare, am ajuns să iau lucrurile "aici şi acum" şi ţelul meu este să mă pregătesc atât de bine, încât să uit ce-am pregătit. Pentru că reacţiile pure, inocente, clare - şi care magne­tizează publicul - vin numai din acest "a trăi aici şi acum". Pe care îl mai regăsim la copii. Eu spre asta mă duc când mă pregătesc pentru un rol, asta caut: ino­cenţa copilului, care naşte o re­dare sin­ceră şi autentică. În se­cunda în care începi să-ţi con­fecţioneazi reacţiile, se duce totul pe copcă. Iar pericolul ăs­ta creşte, pe măsură ce do­bân­deşti mai multă şi mai multă teh­nică. Me­reu, ca actor, tre­buie să veghezi la echi­librul dintre tehnică şi emo­ţie.- A, nu, în nici un caz! Meseria e aceeaşi, doar tehnica diferă puţin. La teatru, trebuie să dai potenţiometrul mai tare, ca să te audă şi omul din ultimul rând, şi nu tre­buie să te bazezi pe mi­mica foarte fină, pentru că omul din ultimul rând n-o s-o vadă. La film e ace­laşi lucru, doar că dai poten­ţiometrul mai jos şi-ţi con­tro­lezi şi mi­mica fină, pentru că acolo există prim-pla­nul. La film e ca-n via­ţă. Joci cum trăieşti. Na­­tu­raleţea prin­de al naibii de bi­ne în film. Iar eu am no­roc: cred că am na­turaleţe, e o chestie înnăs­cută şi apoi con­servată, toc­mai prin acea cău­ta­re permanentă a inocenţei şi prin fuga de "con­fec­ţio­na­re". Când mă surprind că am dat un pic cu machiajul pe o reacţie, mă enervez foarte tare şi nu-ţi spun cât mă cert eu pe mine! În concluzie, cred că teatrul construieşte actorul pe interior, îi dă forţă, în vreme ce filmul îi captează strălucirea.- Ei, nu ştiu cât mă plac oamenii din punct de vedere fizic! (râde) Şi, în general, nu toată lumea mă place. Eu însumi am întâlnit destule persoane care nu mă apreciază şi s-au exprimat deschis. Ceea ce mi se pare absolut OK. Cum îţi spuneam: nu cred că pot şi nici nu-mi doresc să mulţumesc pe toată lumea. În principiu, eu fac meseria asta pentru mine. La început, când eram puştan, da, o făceam pentru a fi plăcut, dar azi nu mă mai interesează chestia asta. Important e să mă plac eu pe mine. Ăsta e meciul meu zilnic: ce fac eu cu mine, cât de cinstit sunt în profesie? De-asta nici nu pot să mă uit la premiere, prefer să văd filmul singur, ascuns în casă şi apoi să mă iau la dojenit. Deci nu ştiu ce să zic de partea cu seducţia fi­zică... Ştii, mie dacă mi-a plăcut un actor, mi-a plăcut pentru că nu s-a pus pe sine în faţa poveştii, a fost atent să-mi livreze povestea şi credibil, dar şi tainic, păstrând un oarecare mister al perso­na­jului, nedeclarându-l imediat. După părerea mea, asta e ceea ce atrage la orice actor. Cei care vor să-şi arate muşchii actoriceşti din primele trei se­cunde aleg varianta cea mai facilă. Eu l-am adorat, de pildă, pe Spencer Tracy şi nu sunt deloc im­presionat de genul ăsta de actor care se poartă mult astăzi, mai ales în străinătate, şi care caută nea­părat compo­ziţii "grele", prin care să demonstreze cât de bine a perceput traumele personajului, complexitatea lui... Să joci un handicapat fizic nu mi se pare deloc dificil, în schimb, să faci un bolnav de Alzheimer, ca Julianne Moore, ei, da! Detaliile astea fizice sunt doar nişte "zorzoane". Plus că sunt şi escrocherii sentimentale, pentru că impre­sio­nează imediat spectatorul. Pe mine mă interesează, mai degrabă, ce se întâmplă înăuntrul persona­jului, mă interesează latura psihologică, pentru că dinăuntrul personajului creezi o lume! Atunci, într-adevăr, se naşte o bijuterie actori­ceas­că pre­cum personajul Christy Brown, interpretat de Daniel-Day Lewis, în filmul "My left foot", în regia lui Jim Sheridan.- Nu-s aşa celebru, sunt doar cunoscut şi deseori confundat cu Dragoş Bucur, aşa cum şi el e confundat cu mine! Deşi nici eu, nici el n-am priceput de ce se în­tâmplă asta. (râde) Oamenii îmi cunosc faţa, dar nu prea ştiu de unde să mă ia. Că nu se prea duc la cinema, ce mai prind de pe la fil­mele difu­zate pe TV sau de prin re­clame. În rea­litate, cel puţin în ultimii ani, eu am câştigat mult la capitolul ăsta, din teatru. Am avut nişte spec­ta­cole foarte bune, iar la teatru contactul e direct, nu mai pot fi confundat. Plus că Bucur nu mai face tea­tru, că dacă mai făcea şi el şi teatru... era ne­no­rocire! (râde)- Nu, faptul că-mi zâmbeşte lumea pe stradă, că uneori mă mai şi abordează, mi se pare plăcut, mă bucură, nu mă deranjează deloc. Mai ales că oamenii mi se adresează cu un anume respect, nu vin să mă bată pe umăr. Chiar discutam la un moment dat cu Adrian Văncică pe tema asta, pentru că el joacă în "Las Fierbinţi" şi a remarcat, la rândul lui, diferenţa de atitu­dine a publicului faţă de actorul cunoscut de la televizor şi actorul cu­noscut de la ci­ne­ma. Cu ăla de la tele­vizor, oamenilor le vi­ne să se bată pe umăr, îl percep ca de-al lor, că doar le intră în casă în fiecare zi. Pe când, în raport cu ăla cunoscut de la cine­ma, omul are o oarecare reţinere, îl tratează cu un anume respect, că e "mai de departe", îi e ruşine să se ducă să dea buzna peste el. Iar asta nu se întâmplă doar în România, ci şi în străinătate.- Sincer, nu prea. Ceea ce m-a bucurat întot­deauna şi m-a motivat a fost recu­noaş­terea breslei, a oamenilor care ştiu ce în­seamnă meseria asta până la ultimul de­taliu. Sigur, există şi cârcoteli, ca în orice breaslă, dar e foarte măgulitor să te simţi ca făcând parte din ea, pentru că eşti foarte bun în meserie.- M-am bucurat, în primul rând, că am mers acolo mare parte din echipa de producţie: am stat câteva zile împreună şi ne-am simţit foarte bine! Iar faptul că filmul a fost foarte apreciat în festival normal că ne-a crescut sufle­tele. Unde mai pui că, în clipa în care ne-am în­tâl­nit cu directorul artistic, omul ne-a mărturisit că, imediat ce a văzut filmul, a şi pus mâna pe telefon ca să solicite prezenţa noastră în festival. Atât de impresionat a fost!- Am ţinut foarte mult la proiectul ăsta şi în continuare mi-e drag. Sunt împăcat cu felul în care a ieşit. Îmi place mult. Cred sincer că are vii­tor. Inclusiv prin valoarea interpretărilor. Ştii, pe mi­ne mă doare mult că ge­­neraţia noastră e tot tim­­pul comparată cu ge­ne­raţia anterioară şi ni se spu­ne: "Măi, voi n-o să vă ri­dicaţi niciodată la nive­lul lor!". Mă doare pentru că orice com­pa­raţie e, în fond, nejus­ti­fi­cată. Niciun om nu poate fi comparat cu un altul şi niciun actor nu poate fi comparat cu un altul, cu atât mai mult când ei pro­vin din epoci diferite. Da­că i-aş lua pe actorii mari din gene­raţia de dinainte, i-aş fa­ce tineri şi i-aş pune în si­tuaţia de acum, în con­textul con­cu­­renţei In­ternetului, televi­ziu­­nilor etc., cred că nici lor nu le-ar fi uşor. În ziua de azi, e mult mai greu să te faci cunoscut, să te impui între atâ­tea oferte, chiar dacă nu sunt totdeauna de calitate. A nu se înţelege că eu nu-i apreciez pe actorii din ge­ne­raţia an­terioară. Pe unii dintre ei chiar pot să spun că-i iubesc, pentru că, dincolo de excepţio­na­litatea actoricească, ei, ca oameni, sunt extraor­dinari: sunt mai tineri ca mulţi tineri!- "Noul val" e deja vechi, dar are încă multe de spus, alături de puştii care se ridică acum. Schimbarea e cuvântul de ordine, iar mie asta mi se pare că e de bine. În ceea ce priveşte valoarea filmului românesc... să nu uităm că el se predă la facultăţi mari din străinătate! Şi că toţi regizorii din "noul val" - Cornel Porumboiu, Cristi Puiu, Cristian Mungiu, Cătălin Mitulescu etc. - au făcut nişte filme senzaţionale, care au fost extrem de apreciate în străinătate. De fiecare dată când am mers la festivaluri de film în străinătate şi am spus că sunt român, oamenii de acolo au reac­ţionat încântaţi: "Îl ştii pe Puiu?", "Îl ştii pe Po­rum­bo­iu?" etc. Adică numele acestor regi­zori au devenit nişte repere în arta cinema­to­grafică internaţională. Aşa că eu zic "Mulţumesc, Doamne!" că fac parte din generaţia asta. Cum a fost Victor Rebengiuc cu Lucian Pintilie şi cu Liviu Ciulei, aşa suntem şi noi, cei din generaţia mea, cu regizorii din "noul val".- E clar că, în primul rând, de la Rac am luat timiditatea şi frica de ridicol, cu care m-am luptat îndelung. În schimb, în ceea ce priveşte expri­ma­rea sentimentelor, sunt ceva mai curajos de­cât Racii tipici. În plus, cred că am o inteli­genţă emoţională ridicată, care îmi permite să numesc ceea ce simt. Şi să şi de­codez ceea ce simt ceilalţi. Vezi, empatia e o altă trăsă­tu­ră de bază a Racului. Iar asta se leagă şi de profesie, adică mi-e de mare ajutor când îmi pregătesc rolurile. Chiar stăteam de vorbă o dată cu tata şi el mi-a zis că, în opinia lui, creativitatea înseamnă şi capacitatea să dai nu­­me emoţiilor pe care le resimţi. Şi are per­fectă dreptate! A, şi să-ţi mai spun ceva: eu, de fiecare dată când primesc un scenariu, la prima citire, când sunt suficient de detaşat, încep să mă gândesc ce zodie e personajul meu. În funcţie de gesturi, de atitudini, de reacţii, de deciziile pe care le ia, încerc să-i determin zodia. E o chestie care mă ajută să-l înţeleg mai bine.- Cinstit îţi spun, mă simt foarte obosit! Bine, acum mi-am mai revenit puţin, dar săptă­mâna de dinainte a fost groaznică: am avut spec­tacole şi filmări în aceeaşi zi, zi de zi! Am crezut c-o să dau colţul de oboseală! Nu că aş fi avut vreo problemă cu ieşirile şi intrările din personaje - asta e o prostie. Nu, pur şi simplu, a fost vorba de epuizare fizică. Filmam la "Moromeţii" (partea a doua, tot în regia lui Stere Gulea), în satul Talpa, care e la 100 de kilometri de Bucu­reşti, apoi fu­geam la tea­tru ori în Ploieşti, ori îna­poi în Bucu­reşti. A fost halucinant, dar şi plă­cut! Adică îmi place oboseala asta provenită din muncă şi sunt recu­nos­cător pentru ea. Îi mulţu­mesc lui Dum­ne­zeu că am atât de lucru. Am mulţi colegi care n-au deloc de muncă şi unii dintre ei sunt mult mai talentaţi decât mine, dar n-au avut şansă. Şi, oricum, eu am familia, la care mă întorc seara s-o "vam­pirizez". (râde) De-acolo îmi iau energie. So­ţia mea e o minune, iar fiică-mea e... totul! Ştiu că su­nă clişeistic, dar, pe bune, ea e, de de­parte, cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat în viaţă. Mi-e de-ajuns să stau să mă uit la ea cum se joacă şi - brusc!, mă înseninez şi mă simt extraordinar.