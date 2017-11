Una din minunile Iaşiului; "La Conac"

O curte nu prea mare, plină de pomi, vie şi tran­dafiri. În stânga, cum intri, o casă veche, cu linii de arhitectură neoro­mâ­nească, albă şi împodobită pe fronton cu drapelul Ro­­mâniei. În faţă, o căsuţă de ţară, tipic mol­do­ve­nească, pe prispa căreia te poţi răsfăţa sub soarele de toamnă, aşezat în scaune moi, de răchită. În casa cea mare, sunt trei odăi trans­for­mate în săli de restaurant, de­corate în stil ţărănesc. La o tejghea solidă din lemn, trebăluiesc două fete frumoase, îmbrăcate în ii. Locul se numeşte "La Conac", dar n-are nimic dintr-o casă boierească. Are, în schimb, nobleţea ţăranului român. Dacă nu ştii despre "Co­nac", e greu să-l găseşti, ascuns, cum este, de vegetaţie, într-un colţ al străzii Nicolae Gane din Iaşi, la doi paşi de Casa Pogor. Trebuie să te ducă acolo vreun iniţiat, căci patronul, Dan Gor­bănescu, refuză orice pu­bli­citate, alta decât aceea "din om în om". Nu e un moft, este reflexul unui stil de viaţă pentru care a optat cu multă vreme în urmă.- Vedeţi, în lu­mea asta toate au un rost. Nu este un lup în pă­dure fără rân­duială de Sus. Şi toa­te au fost lă­sate pen­tru ca omul să se bucu­re de ele în a­ceastă că­lătorie fru­moa­să, căreia noi îi spu­­nem viaţă. Dar bucu­ria nu e deplină, dacă nu-ţi găseşti şi tu, ca om, rostul tău. În mo­mentul în care ţi l-ai gă­sit, nu se mai pune pro­blema în termeni ma­teriali. Dacă ţi-l ur­mezi, oricum eşti în câştig. Asta fac şi eu. De ce în Iaşi? Pen­tru că am în­ţeles destul de de­vreme un adevăr care acum e probat şti­inţific: omul are cea mai bună ener­gie în zona sa de baştină. Acum vreo opt ani, în­cercam să fug de România furată şi de­fec­tă, să fug, de fapt, de un anumit tip uman, nu de ţa­ra pe care aceşti oameni nu o res­pec­tă şi nu o iu­besc. Şi lăudam Aus­tria, ca pe un stat în care merită să trăieşti. La care, fiul meu, pe atunci abia intrat la şcoală, mi-a spus: "Tata, dar dacă Dum­nezeu ne-a lăsat aici, cum să plecăm?". A fost un moment de cotitură al vieţii mele, când am realizat că am un rost, şi el se află aici. Şi am început să mă caut. Dar nu pentru a găsi în mine propria voie, ci pentru a auzi voia lui Dum­nezeu. L-am rugat pe Dumnezeu să mă folosească. Pentru că doar aşa poţi avea o împlinire a vieţii. Iar din această perspectivă, cred că am ales cartea câştigătoare.- Sigur că n-a fost uşor. Îţi trebuie o oareşice putere de a-ţi trăi propria viaţă, de a te rupe de tendinţa generală, care se formează prin "educaţia" făcută la televizor - care ne spune cum să ne îm­bră­căm, ce să mâncăm, către ce să năzuim, fără ca, de cele mai multe ori, toate astea să aibă vreo le­gă­tură cu natura noastră şi cu binele nostru. Re­perele fac societatea, or, astăzi, reperele nu ne mai sunt date de o educaţie clasică, serioasă, care să ţină cont de cine suntem şi cine trebuie să devenim, ci de "şcoala" de la televizor, ori, mai recent, de pe inter­net. Şansa mea a fost că am fost crescut într-o fa­milie în care totul decurgea firesc, în care am învă­ţat valorile adevărate, pentru care masa era un ade­vărat ritual, unde se gătea ca pe vre­mea buni­cilor şi stră­bunicilor noştri, cu atenţie la ingre­diente şi cu... dra­goste. Mie îmi pla­ce acest stil de viaţă tradiţional, îmi pla­ce când în casă mi­roase a pâi­ne proas­păt scoasă din cup­tor, a caş de oaie şi a must ca­re dă în fiert, hai să îm­păr­tăşesc şi altora a­ceas­tă bucurie de a trăi, mi-am zis. Aşa s-a născut "La Co­nac". Iar motto-ul nos­tru es­te: "Iubeşte-ţi a­proapele ca pe tine în­suţi!". Pentru că despre asta e vor­ba, rostul vie­ţii este dra­gostea pentru ceilalţi şi pentru tot ce te înconjoară. Fără dra­gos­te, nu poţi dă­rui, nu poţi împăr­tă­şi...- Nu este greu, dacă simţi. Şi se manifestă în toate amănuntele. De e­xemplu, n-am vrut să an­ga­jez bucătari profesio­nişti, ci am luat câteva gos­po­di­ne care gătesc aşa cum o fac pen­tru familiile lor. La noi timpul de aş­teptare a bucatelor e mai lung, pentru că mâncarea să­nătoasă se face mai greu. Însă merită. Este exact opusul tipa­ru­lui de viaţă domi­nant astăzi, pe care îl putem numi "Co­ca-Cola": efervescenţă acum!- Ştiţi bine că e­xistă profesie şi vo­caţie şi că nu sunt foarte mulţi cei în viaţa cărora vocaţia le este şi pro­fesie. De aici vine tristeţea lumii, de aici vin de­presiile şi frustrările care te pot doborî. Nu e lucru uşor să-ţi cunoşti vocaţia şi să faci o profesie în con­secinţă. Eu, unul, m-am născut cu valenţe ar­tistice, în copilărie am urmat cursuri de pictură, de chitară şi de actorie, am participat la concursuri de oratorie... Dar când am vrut să dau la Facultatea de Teatru şi Film, părinţii mei s-au opus. Ma­ma mi-a spus că dacă tot vreau să fac actorie, mă­car să o fac pe bani: "Fă-te avo­cat!". Pentru că o iu­besc, n-am vrut să-i stric inima şi am urmat Dreptul. Dar n-am practicat, pentru că nu-mi place conflictul, iar justiţia e o zonă de con­flict. În timpul facultăţii m-am angajat, căci n-am vrut să pierd timpul. În plus, am cunoscut o fa­tă ca­re îmi era colegă de grupă şi care mi-a devenit so­­ţie, drept pentru care, m-am "aşezat" de foarte fra­ged, ca să zic aşa. Destul de repede am ajuns şi unul dintre cei mai buni agenţi imobiliari din Moldova. Am cunoscut astfel oameni foarte sus-puşi şi foarte bogaţi, mi s-au deschis tot felul de oportunităţi. Aş fi putut să încep o afacere în Bucureşti sau în stră­inătate, dar am preferat să rămân aici. Iar după cinci ani, mi-am dat demisia, ca să încep să trăiesc.- Că fac ceva concret pentru ai mei. Ai mei fiind toţi românii cu care mă simt aparţinând aceluiaşi "sat", dar, desigur, mai ales ieşenii. Cred că Dum­ne­zeu a rânduit să fac "La Conac" în Iaşi, pentru că e oraşul perfect pentru un proiect mai romantic. În Bucureşti, de pildă, ar fi devenit o simplă afa­cere. Aici e ceva de suflet. A venit cineva la mine să mă convingă să merg în Capitală cu acest concept. Mi-a spus că în Bucureşti aş fi milionar. I-am răspuns că mă aflu în Iaşi pentru că sunt deja foarte bogat. Evident, averea mea nu e măsurabilă în bancnote.- Pe unii i-au adus prieteni comuni, pe alţii i-am căutat şi i-am invitat eu, pentru că sunt responsabili, fără să ştie, de locul ăsta. Pentru că m-a impresionat un gând, o faptă, o carte, un cântec al lor, şi toate au dus aici. M-am gândit că e bine şi pentru ei să ştie că rodeşte în cineva emoţia pe care o risipesc cu atâta generozitate. Astfel de oameni sunt ase­mă­nători preoţilor, care se în­treabă după slujba de duminică: va lucra în su­fletul cuiva ce am făcut eu aici, ori, imediat ce au ieşit pe uşă, au şi uitat ce le-am spus? Toţi au fost plăcut impresionaţi de ce au găsit la noi, căci au simţit autenticul.- Generaţia cu cheia de gât, a copiilor din vremea comunismului, are în continuare o cheie la gât. E o cheie spre o lume care e musai să fie una mai fru­moa­să. Trăim vremuri care nu ne permit să dormim, iar această generaţie înţelege lucrul acesta prea bine. Trebuie să facem ceva. În Iaşi s-au ridicat destul de mulţi oameni din generaţia mea, care construiesc pe coordonatele tradiţiei. Câte o fabrică de bere arti­zanală, câte o fermă de capre, câte o cafenea... Nu sunt iniţiative spectaculoase, dar sunt sănătoase. Şi e important că se pune sămânţa cea bună.- Da, începem să depăşim epoca asta con­su­me­ristă. Lumea e în proces de lămurire. Vedem în­cer­cări de reabilitare a societăţii ie­şene auten­ti­ce. E un aer de renaştere. Eu însumi sunt o pană de pe pasărea Phoenix, care este Ia­şiul.